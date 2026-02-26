Hijas de Fernando Villavicencio rechazaron acusaciones de “Pipo” contra Daniel Noboa por el magnicidio de 2023

Amanda y Tamia junto a su padre Fernando Villavicencio. (Cortesía Amanda Villavicencio)

Las hijas del excandidato presidencial Fernando Villavicencio reaccionaron públicamente a las declaraciones del capo ecuatoriano Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, quien esta semana acusó al presidente Daniel Noboa de haber ordenado el asesinato ocurrido el 9 de agosto de 2023. A través de sus cuentas en la red social X, Tamia Villavicencio y Amanda Villavicencio señalaron que el líder de la organización criminal Los Lobos intenta evadir a la justicia y “lavarle la cara al correísmo” al responsabilizar al actual mandatario.

Tamia Villavicencio compartió un mensaje en X (antes Twitter) el que afirmó que “los mafiosos acorralados solo saben darse tiros en los pies” y sostuvo que no existe coherencia en las versiones que se han difundido en torno al crimen. En su publicación indicó que “la primera narrativa que quisieron imponer comprando testigos es que había sido Lasso, ahora Noboa” y añadió que su padre “lo dejó diciendo bien clarito”. El mensaje fue acompañado de un video de archivo de una entrevista concedida por Fernando Villavicencio antes de su asesinato.

En el video, el entonces candidato presidencial manifestaba que, si algo le ocurría a él, a su familia o a su equipo de trabajo, la responsabilidad recaería en el correísmo. Esa declaración fue reiterada por Tamia como parte de su argumento frente a los señalamientos realizados por Chavarría en España, donde compareció ante la Fiscalía de Zaragoza en el marco del proceso de extradición que enfrenta.

Los mafiosos acorralados solo saben darse tiros en los pies. Ni se ponen de acuerdo. La primera narrativa que quisieron imponer comprando testigos es que había sido Lasso, ahora Noboa. Por suerte mi padre lo dejó diciendo bien clarito. https://t.co/PsQj5BvPg8 pic.twitter.com/5oxldFja0t — Tamia Villavicencio Sandoval (@TamiaVillavice1) February 25, 2026

Por su parte, Amanda Villavicencio publicó un mensaje en el que calificó como “miserables” a quienes, según escribió, buscan desviar la atención sobre el caso. En su pronunciamiento sostuvo que “Los Lobos y el correísmo están desesperados” y aseguró que los responsables “caerán”. Ambas reacciones se produjeron después de que se difundiera la información sobre la declaración de Chavarría ante autoridades españolas.

El líder de Los Lobos negó en su comparecencia ser el autor del asesinato de Villavicencio y afirmó que una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le habría manifestado que el crimen fue ordenado por el presidente Daniel Noboa. También sostuvo que su eventual extradición a Ecuador pondría en riesgo su vida y cuestionó los procesos abiertos en su contra.

La Fiscalía ecuatoriana ha imputado a Chavarría como presunto participante en la planificación del asesinato. Hasta el momento, cinco personas han sido condenadas como autores materiales del crimen, mientras que otros implicados murieron en prisión antes de rendir declaración judicial. El Ministerio Público ha señalado como supuestos autores intelectuales a empresarios vinculados a tramas de corrupción investigadas por Villavicencio y al exministro José Serrano.

Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio, hijas del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, se van con sus familiares después de una audiencia judicial sobre el asesinato de su padre en 2023, en Quito, Ecuador, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Karen Toro

El asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió durante la campaña presidencial extraordinaria de 2023, tras la disolución de la Asamblea Nacional. El candidato, conocido por sus denuncias de corrupción y sus investigaciones sobre redes criminales, fue atacado a la salida de un mitin en el norte de Quito. Su muerte generó conmoción nacional e internacional y reconfiguró el escenario electoral.

En ese contexto, Daniel Noboa, quien no figuraba entre los principales favoritos en las encuestas previas al crimen, ganó visibilidad tras el debate presidencial convocado días después del asesinato y logró posicionarse para acceder al balotaje, en el que resultó electo presidente.

Las hijas de Villavicencio han mantenido una postura pública activa en relación con el proceso judicial. Desde el asesinato, han exigido el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores intelectuales. En esta ocasión, su reacción se centró en cuestionar la credibilidad de las declaraciones de Chavarría y en advertir que, a su juicio, se estaría intentando modificar la narrativa sobre las responsabilidades políticas del crimen.

Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Fiscalía General del Estado han emitido un nuevo pronunciamiento específico en relación con los mensajes difundidos por las hijas del excandidato. El proceso de extradición de Chavarría continúa en trámite ante la justicia española, mientras en Ecuador siguen abiertas las investigaciones para determinar la cadena de mando detrás del asesinato.