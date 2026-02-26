América Latina

Crisis energética en Cuba: hasta un 58% de la isla sufrirá un apagón este jueves

Las dificultades en la generación de electricidad mantienen paralizada una parte sustancial del país, mientras persisten los problemas de inversión y el conflicto entre autoridades y expertos sobre las causas

Un hombre camina en la oscuridad durante un corte de energía programado como parte del racionamiento de energía en Santa Cruz del Norte, hogar de una de las plantas termoeléctricas más grandes de Cuba, la noche del martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el territorio este jueves, apagones que desconectarán a la vez hasta un 58% de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha llevado a máximos los apagones, paralizando por completo la economía y disparando el malestar social.

El 31 de enero se registró el máximo histórico desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas, con un apagón que dejó sin corriente a la vez a un 63% del país. Los cortes de 20 horas diarias se han generalizado en amplias zonas del país.

Un camión de combustible de la compañía petrolera estatal cubana CUPET rellena una gasolinera, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera impedir que el petróleo y el dinero venezolano lleguen a la isla, mientras los cubanos se preparan para empeorar la escasez de combustible en medio de cortes de energía regulares, en La Habana, Cuba 12 de enero de 2026. REUTERS/Norlys Perez/File Photo

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.346 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.754 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.784 MW.

Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40% del mix energético en Cuba.

Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Esto no está ligado al bloqueo petrolero de EE.UU. (porque emplean mayoritariamente petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan las obsoletas termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40% del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno cubano ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la presión estadounidense.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Fotografía fechada el 8 de diciembre de 2025 que muestra una persona caminando por una calle sin electricidad, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15% desde 2020, según cifras oficiales, y han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.

(con información de EFE)

