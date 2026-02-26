América Latina

Chile: Senadores y Diputados citaron a sesiones especiales por el polémico cable submarino con el régimen chino

Ambas reuniones serán el próximo 3 de marzo. Están convocados el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren y su par de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz

El canciller Alberto Van Klaveren
El canciller Alberto Van Klaveren deberá dar explicaciones por partida doble sobre el estado actual de las relaciones diplomáticas con EE.UU.

El próximo martes 3 de marzo será un día agitado para el Canciller, Alberto van Klaveren, y el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quienes deberán asistir por la mañana y la tarde a sendas sesiones especiales convocadas por las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados, a fin de entregar antecedentes del encontrón diplomático entre Chile y Estados Unidos tras la revocación por parte del gobierno norteamericano de la visa a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric que fueron parte del proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE).

La iniciativa que busca unir directamente Valparaíso con Hong-Kong es vista con recelo y debido a esto, “para el país es muy importante conocer la verdad sobre toda esta polémica que se ha generado con el cable submarino chino”, aseguró el senador Iván Moreira (UDI).

“Hemos determinado citar al canciller y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, con la finalidad de aclarar todas estas contradicciones que ha habido en un tema tan sensible que ha afectado las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos”, cerró Moreira.

El presidente Boric ya dijo
El presidente Boric ya dijo que la decisión de seguir adelante con el proyecto o desecharlo dependerá del mandatario electo, José Antonio Kast.

Proyecto suspendido por orden de Boric dependerá de Kast

Cabe recordar que la suspensión de las visas por parte de Departamento de Estado estadounidense a los tres funcionarios chilenos desató una guerra de dimes y diretes entre el gobierno y el embajador Brandon Judd, quien incluso puso en duda la continuidad de programa Visa Waiver.

En tanto, desde el gobierno han afirmado que el presidente Boric fue quien decidió suspender el proyecto, tras recibir un mensaje de alerta sobre sus implicancias estratégicas y geopolíticas de parte del embajador norteamericano, quien se reunió con el ministro Muñoz -uno al que se le revocó la visa-, en una cita calificada por éste como “tensa”.

Ello, puesto que de acuerdo con El Mercurio, el 27 de enero pasado Muñoz había firmado digitalmente el decreto que le permitía “instalar, operar y explotar” por 30 años a la empresa China Mobile International (CMI) el cable submarino de fibra óptica que busca conectar Hong Kong con Valparaíso, el que tiene una extensión de 19.873 kilómetros.

Dicho decreto, sin embargo, fue revocado solo dos días después tras una solicitud del jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Guillermo Petersen, por “razones de error técnico o en su tipeo”.

“Como en todo tema sensible, el ministro (Muñoz) le comunicó al presidente la alerta que se recibió por parte de la embajada de Estados Unidos, lo que nos llevó a revisar en detalle el impacto de esos nuevos antecedentes”, señalaron desde la cartera de Transporte.

Desde La Moneda aseguraron que el Presidente Boric “estuvo de acuerdo con no avanzar en la tramitación del permiso del proyecto”, a fin de recabar mayores antecedentes.

Finalmente, Boric sostuvo el martes pasado mediante una publicación en su cuenta de X que el proyecto Chile-China Express (CEE) aún se encuentra en proceso de “evaluación” y aseguró que su aprobación dependerá de la administración entrante de José Antonio Kast.

