Uruguay le compró a Brasil dos aviones Súper Tucano para fortalecer la custodia de su espacio aéreo

La Fuerza Aérea Uruguaya destacó que la llegada de las dos primeras aeronaves representa “un antes y un después” para el cuidado de la soberanía

El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al expresidente Luis Lacalle Pou (Camilo dos Santos, Presidencia)

El gobierno uruguayo presentó este martes los dos aviones Tucano comprados al fabricante brasileño Embraer, una adquisición que considera clave para blindar sus fronteras. El proceso de compra de estas aeronaves se inició durante el gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou y la llegada de los primeros dos (de seis) fue durante la gestión de Yamandú Orsi, de la coalición de izquierda Frente Amplio.

El acto convocado para este martes en uno de los hangares de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) fue propicio para un reencuentro entre ambos líderes políticos, luego de un cruce público que mantuvieron por la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, por la compra de dos patrulleras oceánicas.

En esta ocasión, Orsi y Lacalle Pou se mostraron sonrientes y con un trato cordial entre ellos.

La presentación de las aeronaves
La presentación de las aeronaves A-29 Super Tucano, que fortalecerán la capacidad de respuesta de la Fuerza Aérea Uruguaya (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

La Presidencia uruguaya informó que esta compra integra un programa de renovación tecnológica y ampliación de las capacidades operativas de esta fuerza para la vigilancia del espacio aéreo.

Las aeronaves son las primeras dos de un total de seis que recibirá el Estado uruguayo, a las que se le sumará un simulador.

La presentación de las aeronaves
La presentación de las aeronaves A-29 Super Tucano, que fortalecerán la capacidad de respuesta de la Fuerza Aérea Uruguaya (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

En julio de 2024, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció esta compra. Como publicó entonces Infobae, la adquisición del modelo Super Tucano implicó una inversión de USD 100 millones, que va en la línea con un plan que se fijó el Poder Ejecutivo de “renovación de las fuerzas”. Así lo explicó el entonces ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, en una conferencia de prensa.

El presidente Yamandú Orsi en
El presidente Yamandú Orsi en la presentación de las aeronaves A-29 Super Tucano, que fortalecerán la capacidad de respuesta de la Fuerza Aérea Uruguaya (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Para la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, la de este martes fue un “día de fiesta” y aseguró que la incorporación de los Super Tucano significa “un salto cualitativo” para la FAU.

“No solamente es necesario por los tiempos que corren sino porque también significan un incentivo con la adquisición y las llegadas de estas dos primeras aeronaves”, dijo ante los medios. La funcionaria detalló que estos aviones se suman a unos radares que se incorporarán también y que conformarán un “sistema” para “fortalecer las capacidades de respuestas” del país ante “situaciones complejas”.

Lazo consideró que esta incorporación también es un “incentivo” para los oficiales de la FAO. “Estamos frente a una muy buena adquisición que, además, demuestra que es posible ejercer política pública en clave de política de Estado”, expresó.

La ministra de Defensa de
La ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Colina, consideró que hay un “antes y un después” con la incorporación de estas dos aeronaves.

“Es un salto tecnológico muy cualitativo tener aeronaves de estas características, con muchas capacidades para las actuales amenazas que hoy tiene el país. Es un avión ideal por el costo operativo que tiene y la facilidad que va a tener para poder interactuar con los sensores que la Fuerza Aérea tiene y que va a estar actualizando para tener un sistema robusto”, señaló en una rueda de prensa.

Este sistema del que habló Colina está integrado por estas aeronaves, los radares y el “personal calificado” que se asignará a esta tarea. Colina definió que estas aeronaves son “muy versátiles”, que vuelan a cerca de 450 nodos y opera en pistas no preparadas.

El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al expresidente Luis Lacalle Pou (Camilo dos Santos, Presidencia)

“Tiene una muy buena autonomía y opera en 22 fuerzas aéreas del mundo. O sea que en su gama es de las mejores y nos posiciona a nivel regional en un muy buen sitial para la custodia de nuestro espacio aéreo”, expresó.

El exministro de Defensa Javier García también estuvo en el lugar y destacó que en la administración anterior fue en la que más se aportó a las Fuerzas Armadas. Y también hizo una referencia a la cancelación del contrato con Cardama: “Estos se salvaron del recorte porque se lo compraron a Lula”, expresó.

