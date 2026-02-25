Explosiones casi simultáneas destruyeron viviendas de dos abogados en Ecuador

La explosión sucedió en dos casas de abogados.

Dos viviendas de abogados fueron atacadas con explosivos la madrugada del 25 de febrero de 2026 en Machala, capital de la provincia de El Oro, al sur de la Costa ecuatoriana. Las detonaciones, registradas casi de manera simultánea en el sur y norte de la ciudad, dejaron cuatro personas heridas y provocaron graves daños estructurales en inmuebles y vehículos cercanos.

Los hechos ocurrieron entre las 00:00 y las 00:50 en la Ciudadela del Seguro y en el barrio Rosita Nelly, en extremos opuestos de la ciudad. Testigos señalaron que hombres que se movilizaban en motocicleta dejaron los artefactos frente a las viviendas y huyeron de inmediato. La Policía Nacional confirmó que los inmuebles pertenecen a dos abogados y que las explosiones fueron casi simultáneas, según reportes de medios locales.

La Policía informó de manera preliminar que no se registraron víctimas mortales y que cuatro personas sufrieron heridas leves por la caída de escombros. Unidades especializadas acudieron a ambos sitios para asegurar las áreas afectadas y recopilar evidencias que permitan determinar el tipo de explosivo utilizado e identificar a los responsables.

Machala ha sufrido una serie de atentados en los últimos años.

En la Ciudadela del Seguro, la explosión destruyó gran parte de la vivienda principal, afectó columnas, techos y ventanales, y causó daños en al menos tres casas cercanas y en vehículos estacionados en el sector. En el barrio Rosita Nelly, el segundo estallido ocasionó daños considerables en la estructura del inmueble atacado. La onda expansiva fue perceptible en varios sectores de Machala, según relataron moradores a medios ecuatorianos.

José Jaramillo, miembro del Cuerpo de Bomberos de Machala, explicó que en uno de los inmuebles “hay vidrios y columnas de la vivienda principal donde se produjo la explosión; esa es la que sufrió mayor daño físico estructural en este caso”, de acuerdo a la información publicada por Noticias La Unika. Ocho bomberos participaron en la atención inicial y verificaron posibles riesgos adicionales para las familias y viviendas colindantes.

Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) recogió restos del material explosivo para su análisis pericial. Las autoridades buscan establecer la composición y potencia del artefacto utilizado. De acuerdo con reportes preliminares, una de las viviendas ya había sido atacada con explosivos hace aproximadamente un año, antecedente que forma parte de las líneas de investigación abiertas.

Vecinos relataron que, tras las detonaciones, salieron alarmados para auxiliar a los afectados y evaluar los daños. Algunos intentaron rescatar pertenencias entre los escombros mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia. En redes sociales y medios locales se multiplicaron mensajes de preocupación por la reiteración de ataques con explosivos en zonas residenciales de la capital orense.

Las viviendas quedaron inhabitables.

La provincia de El Oro ha experimentado en las últimas semanas un repunte de hechos violentos atribuidos por las autoridades a disputas entre bandas criminales. Desde 2024, Ecuador se mantiene bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, medida adoptada por el Ejecutivo para intensificar la lucha contra organizaciones calificadas como terroristas. Pese a ello, 2025 cerró con alrededor de 9.300 homicidios, según cifras oficiales citadas por agencias internacionales.

Machala y Guayaquil concentraron una parte significativa de las explosiones registradas durante 2025, de acuerdo con reportes difundidos en medios nacionales. En la región sur, la cercanía con la frontera peruana y la presencia de rutas de tráfico ilícito han sido señaladas por autoridades como factores de riesgo que inciden en la dinámica delictiva.

La Policía Nacional confirmó que, hasta el cierre de los reportes preliminares, no existían personas detenidas por los atentados. Las investigaciones continúan bajo reserva mientras equipos especializados mantienen vigilancia en las zonas afectadas y recopilan testimonios y material audiovisual. Las viviendas quedaron inhabitables y las familias afectadas recibieron asistencia inicial tras los daños estructurales ocasionados por las explosiones.