Bolivia: sectores económicos piden al Gobierno dar certidumbre sobre la calidad del combustible

Empresarios bolivianos manifestaron su preocupación por la calidad del combustible que actualmente se distribuye en Bolivia. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, pidió a las autoridades realizar un análisis técnico del producto para brindar certidumbre a los consumidores.

“En el transporte público y privado, la calidad del combustible ha hecho bastante daño. Merece un análisis técnico, una investigación de las autoridades para ver qué es lo que pasó, por qué llegó ese combustible que ha dañado y, a partir de ahora, darle certidumbre (al usuario)”, manifestó en contacto con los medios.

Su declaración surge luego de que se registraron denuncias de daños mecánicos en vehículos y de que el gobierno de Rodrigo Paz admitiera que distribuyó gasolina de “mala calidad” pese a los controles.

Si bien la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó en un comunicado que cuenta con un “sistema integral técnico robusto de control y trazabilidad de calidad de combustibles” y que cumple con los estándares de calidad, el presidente de la entidad, Yussef Alky, admitió que se identificaron residuos en los tanques heredados de la gestión anterior.

“Se hizo un primer análisis y salió todo bien, pero había un producto residual que venía con otros componentes que no se mapean en este tipo de estudios, porque se analizan en otro tipo de laboratorios”, afirmó en conferencia de prensa.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB) informó que al menos el 60% de los vehículos que actualmente se encuentran en talleres mecánicos tienen fallas relacionadas con la “mala calidad del combustible”.

En ese contexto, en las últimas semanas los choferes sindicalizados realizaron protestas en diferentes ciudades del país e hicieron vigilias en instituciones públicas para exigir un resarcimiento de los daños provocados en sus vehículos.

El Ministerio de Hidrocarburos afirmó que otorgará un “seguro solidario” gestionado por YPFB para reparar los daños producidos por el combustible en mal estado. “Las personas que evidencien un daño en el automóvil o en el motor pueden acudir a un taller, como ocurre con cualquier seguro, donde se realizarán las verificaciones correspondientes”, señaló el ministro Mauricio Medinaceli en una nota de prensa. “Una vez identificado el origen del problema, el seguro procederá con el taller para solucionar el daño, dependiendo de la gravedad de cada caso”, agregó.

Paralamente, una comisión especial en la Asamblea Legislativa Plurinacional inició investigaciones sobre posibles irregularidades en contratos relacionados con la importación de combustible y su impacto en la calidad, que incluirán revisiones técnicas y administrativas durante los próximos meses.

El Gobierno boliviano retiró en diciembre la subvención a los combustibles que estuvo vigente durante más de dos décadas y que en los últimos años representó uno de los mayores gastos públicos, derivando en periodos prolongados de escasez ante las crecientes dificultades de importación.

Aunque el abastecimiento se ha regularizado en los últimos meses y las protestas por el nuevo precio del diésel y la gasolina se han neutralizado, el tema del combustible no deja de ser un problema en Bolivia, que depende de los combustibles fósiles y las importaciones para abastecer el mercado interno.

En ese marco, Antelo, presidente de la Cainco, vinculó el problema de la calidad del carburante con el desafío mayor de garantizar la estabilidad energética. “El país vive hoy de la generación de gas y si no hacemos nada, en el año 2028 o 2029 puede haber una crisis de apagones y eso es bastante complicado”, afirmó.