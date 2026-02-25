América Latina

Bolivia: sectores económicos piden al Gobierno dar certidumbre sobre la calidad del combustible

El gobierno de Rodrigo Paz admitió que se distribuyó gasolina de mala calidad y se comprometió a resarcir daños en vehículos afectados. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria pide una investigación técnica

Guardar
14 de octubre de 2025. REUTERS/Adriano
14 de octubre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Empresarios bolivianos manifestaron su preocupación por la calidad del combustible que actualmente se distribuye en Bolivia. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, pidió a las autoridades realizar un análisis técnico del producto para brindar certidumbre a los consumidores.

“En el transporte público y privado, la calidad del combustible ha hecho bastante daño. Merece un análisis técnico, una investigación de las autoridades para ver qué es lo que pasó, por qué llegó ese combustible que ha dañado y, a partir de ahora, darle certidumbre (al usuario)”, manifestó en contacto con los medios.

Su declaración surge luego de que se registraron denuncias de daños mecánicos en vehículos y de que el gobierno de Rodrigo Paz admitiera que distribuyó gasolina de “mala calidad” pese a los controles.

Si bien la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó en un comunicado que cuenta con un “sistema integral técnico robusto de control y trazabilidad de calidad de combustibles” y que cumple con los estándares de calidad, el presidente de la entidad, Yussef Alky, admitió que se identificaron residuos en los tanques heredados de la gestión anterior.

Imagen de archivo. REUTERS/Ipa Ibanez
Imagen de archivo. REUTERS/Ipa Ibanez

“Se hizo un primer análisis y salió todo bien, pero había un producto residual que venía con otros componentes que no se mapean en este tipo de estudios, porque se analizan en otro tipo de laboratorios”, afirmó en conferencia de prensa.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB) informó que al menos el 60% de los vehículos que actualmente se encuentran en talleres mecánicos tienen fallas relacionadas con la “mala calidad del combustible”.

En ese contexto, en las últimas semanas los choferes sindicalizados realizaron protestas en diferentes ciudades del país e hicieron vigilias en instituciones públicas para exigir un resarcimiento de los daños provocados en sus vehículos.

El Ministerio de Hidrocarburos afirmó que otorgará un “seguro solidario” gestionado por YPFB para reparar los daños producidos por el combustible en mal estado. “Las personas que evidencien un daño en el automóvil o en el motor pueden acudir a un taller, como ocurre con cualquier seguro, donde se realizarán las verificaciones correspondientes”, señaló el ministro Mauricio Medinaceli en una nota de prensa. “Una vez identificado el origen del problema, el seguro procederá con el taller para solucionar el daño, dependiendo de la gravedad de cada caso”, agregó.

Imagen de archivo.21 de enero
Imagen de archivo.21 de enero de 2025. Foto: Economy

Paralamente, una comisión especial en la Asamblea Legislativa Plurinacional inició investigaciones sobre posibles irregularidades en contratos relacionados con la importación de combustible y su impacto en la calidad, que incluirán revisiones técnicas y administrativas durante los próximos meses.

El Gobierno boliviano retiró en diciembre la subvención a los combustibles que estuvo vigente durante más de dos décadas y que en los últimos años representó uno de los mayores gastos públicos, derivando en periodos prolongados de escasez ante las crecientes dificultades de importación.

Aunque el abastecimiento se ha regularizado en los últimos meses y las protestas por el nuevo precio del diésel y la gasolina se han neutralizado, el tema del combustible no deja de ser un problema en Bolivia, que depende de los combustibles fósiles y las importaciones para abastecer el mercado interno.

En ese marco, Antelo, presidente de la Cainco, vinculó el problema de la calidad del carburante con el desafío mayor de garantizar la estabilidad energética. “El país vive hoy de la generación de gas y si no hacemos nada, en el año 2028 o 2029 puede haber una crisis de apagones y eso es bastante complicado”, afirmó.

Temas Relacionados

BoliviacombustibleYPFBMauricio MedinaceliYussef AlkyJean Pierre AnteloCaincoYacimientos Petrolíferos Fiscales BolivianosMinisterio de HidrocarburosColegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia

Últimas Noticias

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

El secretario de Estado será parte de la primera CARICOM posterior a la operación para detener al dictador venezolano, Nicolás Maduro

Marco Rubio viajó al Caribe

COEXPORT busca certificar empresas salvadoreñas bajo la figura de operador confiable

El sector exportador y las autoridades aduaneras unen esfuerzos para que más empresas nacionales obtengan la validación que optimiza los procedimientos logísticos, fomenta la integración regional y mejora la competitividad en los mercados internacionales

COEXPORT busca certificar empresas salvadoreñas

El Banco Central de República Dominicana emite nuevos billetes de 2,000 pesos con características de seguridad y accesibilidad

El ente emisor dominicano inicia la circulación de la nueva denominación, fechada en 2025, que incorpora elementos avanzados de protección y diseño inclusivo para fortalecer la confianza en el sistema monetario nacional

El Banco Central de República

Arrestaron al alcalde de Santa Cruz de la Sierra por sospechas de corrupción en un proyecto de pavimentación

A dos meses de dejar el cargo, Jhonny Fernández enfrenta denuncias por delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes

Arrestaron al alcalde de Santa

La justicia chilena pidió 35 años de cárcel para dos mexicanos presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación

Ambos fueron detenidos el año pasado tras montar un laboratorio clandestino de metanfetaminas

La justicia chilena pidió 35
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“El Chikis” masacró a su

“El Chikis” masacró a su familia bajo efectos de drogas: mató a sus padres y hermana en Zacatecas

Gobernación de Antioquia condicionó el pago salarial a la asistencia laboral durante el paro de maestros

Centro Democrático respondió a la renuncia de José Félix Lafaurie: “Se le han respondido más de 8 derechos de petición”

Primera condena por apuestas ilegales en CABA: sentenciaron a una mujer a tres años de prisión en suspenso

La ‘Barbie colombiana’ reaccionó a la polémica entre la hermana de Karol G y su expareja por la custodia de su hija: “No romanticemos la maternidad”

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de la Cámara

El presidente de la Cámara de los Comunes notificó a la policía sobre el posible riesgo de fuga de Peter Mandelson

Sonsoles Ónega se emociona hasta las lágrimas en la presentación de su nueva novela 'Llevará tu nombre'

Álvaro García presume de felicidad en su segunda oportunidad con Gloria Camila y se desmarca de Manuel Cortés

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

Charli XCX reimagina el romance de ‘Cumbres borrascosas’ al ritmo de un angustiado pop electrónico

ENTRETENIMIENTO

Halle Berry confiesa que dejar

Halle Berry confiesa que dejar de fingir orgasmos cambió su vida amorosa: “Ambos merecemos que esto sea una experiencia placentera”

“Bridgerton”: a qué hora se estrena la parte 2 de la cuarta temporada

Pies sucios y flatulencias: Benny Blanco desata críticas entre los fanáticos de Selena Gomez

Katherine, hija de Martin Short, recibió apoyo de un “perro de asistencia” años antes de morir

El pasado de Westeros: los personajes que conocieron a Dunk y Egg y conectan “Game of Thrones” con “El caballero de los 7 reinos”