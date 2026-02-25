Alerta roja en Ecuador por el desborde del río Milagro: evacuaron a decenas de familias

Más de 60 familias fueron evacuadas. (Bomberos Milagro)

Más de 60 familias fueron evacuadas en el cantón Milagro, en la provincia del Guayas, tras el desbordamiento del río Milagro provocado por las intensas lluvias registradas la tarde y noche del 23 de febrero de 2026. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal se mantiene activo desde esa noche y las autoridades locales coordinan el levantamiento de información para determinar el número total de viviendas afectadas y las necesidades de asistencia humanitaria.

De acuerdo con el Informe de Situación Nacional de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte al 24 de febrero a las 13:00, el río Milagro figura entre los 12 cuerpos hídricos desbordados a escala nacional. El documento detalla que el desbordamiento ocurrió el 23 de febrero en varios sectores urbanos de la cabecera cantonal, incluidos puntos como las calles Bolívar, Juan Montalvo, avenida 9 de Octubre, Venecia Central, Chontilla y los sectores San Miguel 1, 2 y 3, donde el ingreso de agua afectó viviendas y vías.

Según el mismo reporte oficial, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Milagro ejecuta recorridos técnicos como fase previa al levantamiento definitivo de daños, mientras que la SNGR y el voluntariado de protección civil realizan evaluaciones en territorio. Además, se planifica la implementación de un alojamiento temporal en la escuela “17 de Septiembre”, que se encuentra en fase de preposicionamiento de insumos para su eventual activación, en caso de que las condiciones lo requieran.

La emergencia en Milagro ocurre en el contexto de una temporada invernal que ha generado impactos acumulados en 23 provincias del país. El SitRep 33 señala que, desde el 1 de enero hasta el 24 de febrero de 2026, se han registrado 987 eventos adversos asociados a lluvias, entre deslizamientos (39,31%), inundaciones (34,45%) y lluvias intensas (11,45%), entre otros. En ese mismo período, 11.678 personas han resultado impactadas a nivel nacional, de las cuales 10.531 constan como afectadas y 1.147 como damnificadas.

En la provincia del Guayas, donde se ubica Milagro, se contabilizan 174 eventos relacionados con lluvias y 2.332 personas impactadas en lo que va del año. La provincia se encuentra bajo alerta roja desde el 20 de febrero, junto con Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi y Loja, como medida preventiva ante el incremento de precipitaciones y deslizamientos.

El boletín meteorológico N.º 13 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), citado en el informe, advertía que entre el 22 y el 25 de febrero persistirían precipitaciones de intensidad moderada a muy fuerte en el país, con mayor incidencia en la región Litoral y acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las zonas en color naranja y rojo del mapa de amenaza presentan mayor probabilidad de lluvias intensas, mientras que otras áreas son propensas a crecidas de ríos y deslizamientos.

Además del caso de Milagro, el informe registra desbordamientos en otros cantones del Guayas, como Pedro Carbo, Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), El Empalme y Salitre, así como en Babahoyo y Quinsaloma, en Los Ríos. En total, 12 ríos estaban desbordados y 21 presentaban tendencia a aumentar de nivel hasta la fecha de corte del documento.

A escala nacional, las lluvias han provocado también daños en infraestructura y servicios básicos. El reporte oficial señala 2.914 viviendas afectadas y 38 destruidas; 15,36 kilómetros de vías con daños, ocho puentes afectados y nueve destruidos, así como 11 centros de salud y 39 unidades educativas con afectaciones . Asimismo, se han entregado 6.893 bienes de asistencia humanitaria a familias impactadas en 21 provincias.

En Milagro, el monitoreo continúa mientras el caudal del río se mantiene desbordado, según el reporte cantonal. Las autoridades locales han exhortado a la población asentada en zonas ribereñas o de baja cota a mantenerse atenta a los canales oficiales y a colaborar con las indicaciones de evacuación preventiva. La SNGR indicó que el levantamiento técnico permitirá precisar el número definitivo de familias evacuadas y el alcance de los daños estructurales, cifras que podrían variar conforme avance la evaluación en territorio.