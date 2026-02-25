América Latina

Alerta roja en Ecuador por el desborde del río Milagro: evacuaron a decenas de familias

La provincia del Guayas permanece en emergencia por la temporada invernal

Guardar
Más de 60 familias fueron
Más de 60 familias fueron evacuadas. (Bomberos Milagro)

Más de 60 familias fueron evacuadas en el cantón Milagro, en la provincia del Guayas, tras el desbordamiento del río Milagro provocado por las intensas lluvias registradas la tarde y noche del 23 de febrero de 2026. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal se mantiene activo desde esa noche y las autoridades locales coordinan el levantamiento de información para determinar el número total de viviendas afectadas y las necesidades de asistencia humanitaria.

De acuerdo con el Informe de Situación Nacional de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte al 24 de febrero a las 13:00, el río Milagro figura entre los 12 cuerpos hídricos desbordados a escala nacional. El documento detalla que el desbordamiento ocurrió el 23 de febrero en varios sectores urbanos de la cabecera cantonal, incluidos puntos como las calles Bolívar, Juan Montalvo, avenida 9 de Octubre, Venecia Central, Chontilla y los sectores San Miguel 1, 2 y 3, donde el ingreso de agua afectó viviendas y vías.

Según el mismo reporte oficial, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Milagro ejecuta recorridos técnicos como fase previa al levantamiento definitivo de daños, mientras que la SNGR y el voluntariado de protección civil realizan evaluaciones en territorio. Además, se planifica la implementación de un alojamiento temporal en la escuela “17 de Septiembre”, que se encuentra en fase de preposicionamiento de insumos para su eventual activación, en caso de que las condiciones lo requieran.

(Bomberos Milagro)
(Bomberos Milagro)

La emergencia en Milagro ocurre en el contexto de una temporada invernal que ha generado impactos acumulados en 23 provincias del país. El SitRep 33 señala que, desde el 1 de enero hasta el 24 de febrero de 2026, se han registrado 987 eventos adversos asociados a lluvias, entre deslizamientos (39,31%), inundaciones (34,45%) y lluvias intensas (11,45%), entre otros. En ese mismo período, 11.678 personas han resultado impactadas a nivel nacional, de las cuales 10.531 constan como afectadas y 1.147 como damnificadas.

En la provincia del Guayas, donde se ubica Milagro, se contabilizan 174 eventos relacionados con lluvias y 2.332 personas impactadas en lo que va del año. La provincia se encuentra bajo alerta roja desde el 20 de febrero, junto con Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi y Loja, como medida preventiva ante el incremento de precipitaciones y deslizamientos.

(Bomberos Milagro)
(Bomberos Milagro)

El boletín meteorológico N.º 13 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), citado en el informe, advertía que entre el 22 y el 25 de febrero persistirían precipitaciones de intensidad moderada a muy fuerte en el país, con mayor incidencia en la región Litoral y acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las zonas en color naranja y rojo del mapa de amenaza presentan mayor probabilidad de lluvias intensas, mientras que otras áreas son propensas a crecidas de ríos y deslizamientos.

Además del caso de Milagro, el informe registra desbordamientos en otros cantones del Guayas, como Pedro Carbo, Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), El Empalme y Salitre, así como en Babahoyo y Quinsaloma, en Los Ríos. En total, 12 ríos estaban desbordados y 21 presentaban tendencia a aumentar de nivel hasta la fecha de corte del documento.

(Bomberos Milagro)
(Bomberos Milagro)

A escala nacional, las lluvias han provocado también daños en infraestructura y servicios básicos. El reporte oficial señala 2.914 viviendas afectadas y 38 destruidas; 15,36 kilómetros de vías con daños, ocho puentes afectados y nueve destruidos, así como 11 centros de salud y 39 unidades educativas con afectaciones . Asimismo, se han entregado 6.893 bienes de asistencia humanitaria a familias impactadas en 21 provincias.

En Milagro, el monitoreo continúa mientras el caudal del río se mantiene desbordado, según el reporte cantonal. Las autoridades locales han exhortado a la población asentada en zonas ribereñas o de baja cota a mantenerse atenta a los canales oficiales y a colaborar con las indicaciones de evacuación preventiva. La SNGR indicó que el levantamiento técnico permitirá precisar el número definitivo de familias evacuadas y el alcance de los daños estructurales, cifras que podrían variar conforme avance la evaluación en territorio.

Temas Relacionados

Inundaciones EcuadorMilagroLluvias Ecuador

Últimas Noticias

El Banco Central de República Dominicana emite nuevos billetes de 2,000 pesos con características de seguridad y accesibilidad

El ente emisor dominicano inicia la circulación de la nueva denominación, fechada en 2025, que incorpora elementos avanzados de protección y diseño inclusivo para fortalecer la confianza en el sistema monetario nacional

El Banco Central de República

Arrestaron al alcalde de Santa Cruz de la Sierra por sospechas de corrupción en un proyecto de pavimentación

A dos meses de dejar el cargo, Jhonny Fernández enfrenta denuncias por delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes

Arrestaron al alcalde de Santa

La justicia chilena pidió 35 años de cárcel para dos mexicanos presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación

Ambos fueron detenidos el año pasado tras montar un laboratorio clandestino de metanfetaminas

La justicia chilena pidió 35

Educación entregó equipo tecnológico adaptado a menores con discapacidad visual en El Salvador

1.2 millones de estudiantes del sistema público serán beneficiados con la entrega de paquetes escolares, según datos proporcionados por las autoridades

Educación entregó equipo tecnológico adaptado

Doble emergencia en Uruguay: declaran alerta agropecuaria por la sequía y restricciones sanitarias por la gripe aviar

El gobierno decretó la medida para algunos departamentos afectados por la falta de agua, mientras que el hallazgo del virus en animales silvestres motivó la reducción del movimiento de aves

Doble emergencia en Uruguay: declaran
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pablo Alborán y Juan Sesma,

Pablo Alborán y Juan Sesma, enamorados “hasta las trancas”, comparten su viaje a Lisboa: las románticas imágenes de la pareja

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Festival de Astronomía Villa de Leyva 2026: fechas, programación y por qué España es el país invitado

Las acciones argentinas vuelven a caer y Mercado Libre pierde 8% tras la presentación del balance trimestral

Sheinbaum explica la razón por la que no se mostraron imágenes del operativo donde asesinaron El Mencho

INFOBAE AMÉRICA
María Lamela pone rumbo a

María Lamela pone rumbo a Honduras para estrenarse como presentadora de 'Supervivientes'

Álex González y Carla Virgós, más unidos que nunca en su día a día en Madrid: compras, deporte y su nuevo hogar

Fovial anuncia intervención del segundo tramo de la carretera Panamericana en El Salvador y anticipa ampliación vial

Arrestaron al alcalde de Santa Cruz de la Sierra por sospechas de corrupción en un proyecto de pavimentación

Doble emergencia en Uruguay: declaran alerta agropecuaria por la sequía y restricciones sanitarias por la gripe aviar

ENTRETENIMIENTO

Pies sucios y flatulencias: Benny

Pies sucios y flatulencias: Benny Blanco desata críticas entre los fanáticos de Selena Gomez

Katherine, hija de Martin Short, recibió apoyo de un “perro de asistencia” años antes de morir

El pasado de Westeros: los personajes que conocieron a Dunk y Egg y conectan “Game of Thrones” con “El caballero de los 7 reinos”

Shakira, Mariah Carey y Oasis lideran la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock 2026

El Agente Secreto estrena en Argentina tras conquistar Cannes y los Globos de Oro