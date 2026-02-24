América Latina

El narco Luis Fernández Albín pidió un televisor y una heladera para la cárcel y aseguró: “No aguanto más”

El traficante capturado en Argentina y extraditado a Uruguay se queja en la cárcel: “Lo único que me falta para parecer Mandela es que me pongan a picar piedras”

Fernández Albín, tras ser detenido
Fernández Albín, tras ser detenido en Argentina

El narcotraficante uruguayo Luis Fernández Albín, capturado en Argentina y extraditado a Uruguay, dice que en la cárcel uruguaya en la que cumple prisión preventiva sufre “tortura psicológica, amenazas y un aislamiento prolongado innecesario”. Su defensa ha presentado recursos de habeas corpus que fueron desestimados por la Justicia uruguaya buscando mejorar las condiciones. En uno de las solicitudes, pedía tener acceso a un televisor y una heladera.

El juez de Crimen Organizado de primer turno, Fernando Islas, rechazó hace pocos días un segundo recurso de habeas corpus presentado por la defensa del narcotraficante, informó este lunes el diario El País. En el escrito, el imputado, consignado por ese medio uruguayo, insiste nuevamente con que se siente “torturado” y en un “aislamiento prolongado” y realiza una serie de pedidos.

Tras ser extraditado desde Argentina, el narcotraficante Fernández Albín fue imputado en Uruguay por narcotráfico, lavado de activos y contrabando, y enviado a prisión preventiva. Para hacer sentir sus reclamos, una de las estrategias que utilizó fue la de recurrir a una huelga de hambre.

Ministerio del Interior Uruguay
Ministerio del Interior Uruguay

La defensa del narcotraficante había llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en enero, que motivó que los abogados retiraran el primer recurso de habeas corpus. Pero ese acuerdo quedaba atado a que el imputado fuera cambiado de centro penitenciario.

Sin embargo, cuando la defensa supo que su cliente seguiría en el mismo lugar de reclusión en el que estaba, la defensa presentó un segundo recurso pidiendo que se lo traslade a otra unidad penitenciaria.

Ministerio del Interior Uruguay
Ministerio del Interior Uruguay

A mediados de enero, el gobierno uruguayo difundió imágenes de cómo era este centro penitenciario. Los controles de seguridad que hay en la cárcel incluyen la videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento –entre otros dispositivos–, doble cerca y dobles muros perimetrales.

Para establecer este sistema, las autoridades tuvieron en cuenta las pericias que el Instituto Técnico Forense hizo sobre Fernández Albín, que constataron que no tiene riesgos ni problemas de salud mental. “Se realiza con pleno respeto a los derechos humanos, garantizando el acceso a los derechos básicos conforme a la normativa nacional e internacional vigente”, dice el informe publicado entonces por el Ministerio del Interior.

El narcotraficante Luis Fernández Albín está preso en una cárcel de estricta seguridad en Uruguay (Ministerio del Interior)

El juez Islas, en tanto, realizó una inspección ocular en la celda y observó que tiene luz eléctrica, agua potable fría y caliente, ducha y elementos de higiene.

En el escrito Fernández Albín enumera la “privación de televisión y heladera”, y una “alimentación inadecuada”.

Durante una declaración ante el juez, en tanto, Fernández Albín insistió en que en la cárcel está siendo sometido a una tortura por el aislamiento prolongado al que es sometido. “Lo único que me falta para parecer Mandela es que me pongan a picar piedras”, dijo según la declaración citada en una sentencia judicial informada por El País.

“Tengo que decirle al juez que si me pasa algo, que alguien se haga responsable, porque ya no aguanto más”, señaló.

Ministerio del Interior Uruguay
Ministerio del Interior Uruguay

Fernández Albín puede acceder a dos horas de patio por día, dos llamadas telefónicas por semana de tres minutos cada una y una excepcional de larga duración. Una vez por semana, además, recibe la visita de sus hijas.

Estoy todo el día encerrado dentro de la celda. Sin nada para hacer, sin ningún compañero con quien hablar, sin nada para entretenerme”, relató.

El INR le ofreció a Fernández Albín una radio para que se enterara de las noticias, pero la rechazó porque lo que quería era un televisor. El organismo que gestiona las cárceles argumentó que buscan darle un trato similar al resto de los privados de libertad que hay en el lugar.

