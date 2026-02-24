El Salvador

El gobierno de El Salvador atribuye mejora en seguridad nacional al denominado “efecto Bukele”

La administración salvadoreña sostiene que las estrategias implementadas permitieron una disminución sostenida de homicidios, así como el incremento de acciones operativas en zonas que antes eran controladas por agrupaciones delictivas

El Salvador's President Nayib Bukele
El Salvador's President Nayib Bukele participates in a groundbreaking ceremony for the construction of Sky City, a logistics and aviation hub, at the Monsenor Oscar Arnulfo Romero International Airport in San Luis Talpa, El Salvador, December 16, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

La Presidencia de la República de El Salvador define el denominado “efecto Bukele” como la transformación radical en los niveles de seguridad pública y violencia en el país.

Bajo la administración actual y mediante estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción instaurado en marzo de 2022, el país ha dejado atrás las tasas de homicidios más altas del continente y, de acuerdo con los datos oficiales, se ha posicionado como uno de los países más seguros del hemisferio occidental.

La Casa Presidencial destaca que estas cifras han dado lugar a reconocimiento internacional, cambiando la percepción global sobre El Salvador.

Según los datos más recientes de la Presidencia de la República de El Salvador, la cifra de homicidios ha disminuido de forma sostenida: el registro pasó de 6.656 homicidios en 2015 a 82 en 2025.

La tasa por cada 100 mil habitantes muestra una reducción drástica, situándose actualmente en 1.3 homicidios, de acuerdo con el Ejecutivo. Para comparar, la Casa Presidencial indica los siguientes datos: Ecuador reporta 45.7, Jamaica 49.4, Honduras 31.4 y Colombia 24.9 en el mismo parámetro.

La Presidencia relaciona el denominado “efecto Bukele” no solo con la reducción numérica de la violencia homicida, sino también con la recuperación de territorios históricamente dominados por estructuras criminales y una mayor presencia estatal en zonas previamente controladas por pandillas.

El Ejecutivo atribuye este fenómeno al fortalecimiento de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, instituciones asociadas a logros operativos sin precedentes. Entre estos, resalta la incautación de 6.606 kilogramos de droga realizada el 15 de febrero de 2026 por la Marina salvadoreña, considerada la mayor en la historia nacional.

Un modelo de seguridad genera
Un modelo de seguridad genera reconocimiento y polémica a partes iguales. El impacto de las decisiones gubernamentales no deja indiferente a la comunidad global (Foto cortesía Presidencia de la República)

Baja de homicidios

El Salvador registró en 2025 un total de 82 homicidios a nivel nacional, lo que representó una reducción histórica en la tasa de crímenes violentos y marcó la primera vez que el país concluye un año con una cifra de homicidios en dos dígitos, según datos presentados por el ministro de Seguridad Pública y Justicia Gustavo Villatoro y recopilados por la Mesa Tripartita formada por la Fiscalía General, la Policía y Medicina Legal. El descenso se vinculó a la continuidad del régimen de excepción implementado durante el gobierno de Nayib Bukele, que acumula 1,102 días sin homicidios, de los cuales 988 se produjeron bajo la vigencia de dicho régimen desde 2022.

Estos resultados fueron presentados como parte del balance anual de seguridad de 2025 el pasado 5 de enero.

En 2024, El Salvador reportó 114 homicidios, lo que evidenció una disminución absoluta de 32 asesinatos. Esta diferencia llevó la tasa nacional de homicidios a 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025, frente al 1.9 registrado en 2024. En 2019, la cifra nacional superaba los 1,000 homicidios anuales, por lo que el descenso a tan solo 82 casos significa una transformación sin precedentes en las estadísticas criminales del país.

Las autoridades salvadoreñas celebran resultados
Las autoridades salvadoreñas celebran resultados nunca antes vistos en materia de seguridad. Cambios profundos impactan la percepción internacional. Persiste el debate por el uso de medidas excepcionales (Gráfica cortesía Presidencia de El Salvador)

De acuerdo con el ministro Gustavo Villatoro, en 2025 “los 82 homicidios están resueltos”. Contrastó así con la situación al inicio de la administración de Bukele, cuando “recibimos con 97% de impunidad en homicidio, o sea, los gobiernos anteriores solo podían en cada 100 homicidios hacer justicia en tres por cada 100 homicidios.”

Desde 2019, el país redujo las muertes violentas de más de 1.000 a menos de 100 anuales, superando primero la barrera de los tres dígitos en 2024 y luego alcanzando el mínimo histórico.

