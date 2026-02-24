El embajador de EE.UU. en Santiago defendió las sanciones a funcionarios chilenos y advirtió por posible fin de la visa Waiver

Judd elevó la tensión bilateral por el cable submarino Chile-China Express (CEE).

El embajador de los Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, elevó la tensión en las relaciones bilaterales al asegurar que su gobierno podría revisar la permanencia de la Visa Waiver para ciudadanos chilenos, luego de revocar la visa a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric que fueron parte del proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE), que busca unir directamente Valparaíso con Hong-Kong y es visto con recelo por sus implicancias estratégicas y geopolíticas.

En conferencia de prensa la noche de este lunes, Judd volvió a la carga y aseguró que su país podría poner término al programa Visa Waiver, aunque “esperamos que no llegue a ese punto. Por ahora, la Visa Waiver está a salvo, pero eso no es nuestra elección. Depende estrictamente de lo que este gobierno elija hacer (...) Ciertamente todo está sobre la mesa, dependiendo de lo que esta administración decida hacer de aquí en adelante”, advirtió taxativo.

“La Visa Waiver es un programa de seguridad; eso es lo que es. Si Chile quiere participar, debe asegurar todas las telecomunicaciones. Debemos tener la confianza de que la información que pasamos al gobierno chileno será protegida para que Chile permanezca en el programa”, agregó.

El representante norteamericano aseguró de paso que desde su llegada al país tuvo diversas reuniones con autoridades del gobierno de Boric a fin de recabar información sobre el Chile-China Express (CCE), sin embargo, “no se nos trató con honestidad. No se nos dio la información que pedimos“, lamentó.

También criticó las declaraciones previas de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que “Chile no opera bajo amenazas”.

“Eso es bastante ridículo. No hay amenazas. No estamos amenazando ni haciendo amenazas de ningún tipo. Lo que les hemos dicho estrictamente todo el tiempo es que todo depende de la comunicación y la seguridad”, argumentó el enviado.

Tocante a los resquemores del gobierno con el proyecto que pretende unir Chile y China, Judd aludió a Ley de Ciberseguridad y Ley de Inteligencia Nacional china, que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado.

"Las empresas privadas ya han dicho que no harán negocios a través de un cable que no es seguro (...) No harán negocios cuando existen leyes de otros países que dicen que cualquier información que pase por un cable debe ser entregada al gobierno si este la solicita”, señaló.

Finalmente, respecto a la postura que podría tomar el gobierno entrante de José Antonio Kast, manifestó que “cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. No voy a hipotetizar”.

“Consideramos absolutamente inaceptables las referencias que ha hecho el embajador Judd a altas autoridades de nuestro Gobierno", señaló el canciller chileno, Alberto Van Klaveren.

Gobierno califica declaraciones como “inaceptables”

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, replicó por su parte duramente desde La Moneda la decisión del Departamento de Estado norteamericano de revocar la visa los tres funcionarios chilenos, y la posterior defensa que hizo el embajador Judd de dicha decisión.

“Ningún funcionario del Gobierno de Chile, ningún agente del Estado ha colaborado en acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad de nuestro país, o de la región, o del hemisferio o algún país del mundo. No está en riesgo la seguridad y la soberanía de Chile, mucho menos la de EEUU desde alguna acción realizada por nuestro país”, dijo de entrada.

“Consideramos absolutamente inaceptables las referencias que ha hecho el embajador Judd a altas autoridades de nuestro Gobierno. Creemos que son descalificaciones inaceptables y reñidas por la práctica diplomática“, agregó.

A renglón seguido, el Canciller sostuvo que existen “algunos puntos específicos que ha señalado el embajador Judd a los que quisiéramos replicar: en primer lugar, es cierto que, de acuerdo al derecho internacional, cada país decide el otorgamiento de visas o las rendiciones en materia de visas. Lo que no es aceptable es que esto se utilice para amenazar, sancionar unilateralmente y siquiera para plantear un posible riesgo que, además, en este caso no es real“.

De acuerdo a Van Klaveren, el país “sólo ha aprobado un proyecto de cable submarino transpacífico, que es el cable Humbolt, que es financiado por la prestigiosa estadounidense Google, en asociación con el Estado de Chile a través de la empresa Desarrollo País. El proyecto de cable submarino transpacífico Hong Kong-Valparaíso, debe ser evaluado en su propio mérito, y no vamos a dejar de acoger la tramitación de una iniciativa de inversión por la implementación de amenazas o sanciones unilaterales“, señaló tajante.

“No es la forma en que dos países amigos, aliados estratégicos que comparten una historia de 200 años de cooperación y diálogo aborden una diferencia. Por eso reiteramos nuestro rechazo a la medida que adoptó el Departamento de Estado de EEUU”, medida que “nos sigue pareciendo arbitraria e inexplicable, porque se refiere además a una decisión que no ha sido adoptada, y de ahí la sorpresa nuestra. Chile ha demostrado ser un país con reglas claras, y que respeta las reglas internacionales en todos los ámbitos”, complementó la autoridad.

Debido a esto, “rechazamos cualquier tipo de intervención a las decisiones soberanas que podamos tomar en nuestro país”, recalcó el Canciller.

Finalmente, Van Klaveren sostuvo que “Chile no puede ni debe ser utilizado como territorio en disputa por potencias que están en conflicto, o por tensiones de carácter geopolítico a nivel global (...) Queremos mantenernos fuera de esas disputas, fuera de esos conflictos conservando las muy buenas relaciones que aspiramos tener con EEUU y también con otros socios muy relevantes de nuestro país”, remató.