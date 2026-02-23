Uruguay busca un mecanismo para vender marihuana legal a turistas, estudiantes o trabajadores extranjeros

Una planta de marihuana de un club cannábico de Montevideo (Uruguay) (EFE/Raúl Martínez)

La marihuana se vende de forma legal en Uruguay desde 2017. Hay tres vías de acceso: el autocultivo, ser miembro de un club cannábico o ir a la farmacia a adquirir alguna de las cuatro variantes que están allí. El acceso al cannabis regulado en Uruguay tiene algunos requisitos que el gobierno busca flexibilizar, de forma de permitir que accedan extranjeros.

El régimen vigente establece que hay un registro de “Adquirientes de Cannabis” que comenzó a funcionar en mayo de 2017. Allí se pueden anotar las personas mayores de 18 años que tengan la ciudadanía uruguaya (legal o natural) o que acrediten que viven en el país. Para registrarse, quienes estén interesados en comprar la droga deben ir con su documento de identidad a un local del Correo Uruguayo o a alguna de las farmacias.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), creado para regular la venta legal de la marihuana, busca mecanismos que permitan el acceso de la marihuana legal también para los extranjeros que no sean residentes en el país y que lleguen por vacaciones, trabajo o estudio, informó el noticiero uruguayo Telemundo de Canal 12.

(Ecos)

El director del Ircca, Martín Rodríguez, declaró que la idea que manejan es que estas personas tengan el mismo tipo de régimen que los usuarios uruguayos que están actualmente registrados.

“En líneas generales, entendemos que es necesario que extranjeros que visitan transitoriamente el país, que no tienen residencia permanente, puedan acceder a cannabis en condiciones similiares de seguridad y control a las que ya tienen los extranjeros que residen de manera permanente en el país o el resto de los ciudadanos uruguayos registrados”, explicó Rodríguez, en declaraciones a ese medio.

Según los últimos datos del Ircca, hay 85.000 personas que se registraron para comprar marihuana legal en las 57 farmacias que están habilitadas. Son 19.500 los miembros que pueden adquirir la droga en los 572 clubes cannábicos autorizados. Además, hay otras 10.300 personas que se anotaron para el cultivo doméstico.

Contenido del envase de cannabis legal (EFE)

El gobierno uruguayo promueve que en esa lista de adquirentes puedan estar también ciudadanos extranjeros para que no se vuelquen al mercado ilegal cuando llegan a Uruguay.

“Pensamos que hoy por hoy, si un extranjero nos visita por la razón que sea –estudio, trabajo, vacaciones–, y es usuario de cannabis y quiere acceder en su estancia en el país, no tiene otra alternativa que acceder de manera irregular. Entonces, la regulación está limitando el acceso de esa persona en nuestro territorio nacional, y lo está indirectamente derivando hacia una solución de su búsqueda de producto en el canal irregular con las inseguridades y riesgos que esto tiene para esa persona”, señaló el titular del Ircca.

La fuerte demanda en las farmacias

Las farmacias uruguayas incorporaron en los últimos años variantes con “más pegue”, como se le dice en la jerga a las opciones con más THC. Esto provocó un aumento en la cantidad de ventas.

En 2025, se vendió una tonelada más de cannabis en las farmacias habilitadas con respecto a los últimos años. Las ventas en el año llegaron a 4.290 kilos, por encima de los registros de 2024 (3.207) y 2023 (3.254).

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) de Uruguay (Presidencia)

Uruguay ahora apuesta a producir más marihuana. Por esto, el Ircca asignó cuatro nuevas licencias a empresas que se encuentran en proceso de instalación y que se sumarán a la producción de cannabis para la venta en farmacias, informó Rodríguez a Telemundo.

Actualmente son tres las empresas que producen el cannabis que se comercializa en farmacias, pero en el Ircca advierten que la oferta no alcanza para cubrir la demanda.

Según datos del Observatorio Uruguay de Drogas, el consumo de cannabis no registró un aumento sistemático en los últimos años sino que tiende a estabilizarse. Lo que sí ha crecido de forma sostenida es la venta dentro del mercado regulado, de acuerdo a los datos oficiales.