América Latina

Uruguay busca un mecanismo para vender marihuana legal a turistas, estudiantes o trabajadores extranjeros

Mientras intenta ampliar la base de los potenciales compradores, cuatro empresas se instalarán para producir el cannabis regulado en Uruguay ante el aumento de la demanda de las ventas en farmacias

Guardar
Una planta de marihuana de
Una planta de marihuana de un club cannábico de Montevideo (Uruguay) (EFE/Raúl Martínez)

La marihuana se vende de forma legal en Uruguay desde 2017. Hay tres vías de acceso: el autocultivo, ser miembro de un club cannábico o ir a la farmacia a adquirir alguna de las cuatro variantes que están allí. El acceso al cannabis regulado en Uruguay tiene algunos requisitos que el gobierno busca flexibilizar, de forma de permitir que accedan extranjeros.

El régimen vigente establece que hay un registro de “Adquirientes de Cannabis” que comenzó a funcionar en mayo de 2017. Allí se pueden anotar las personas mayores de 18 años que tengan la ciudadanía uruguaya (legal o natural) o que acrediten que viven en el país. Para registrarse, quienes estén interesados en comprar la droga deben ir con su documento de identidad a un local del Correo Uruguayo o a alguna de las farmacias.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), creado para regular la venta legal de la marihuana, busca mecanismos que permitan el acceso de la marihuana legal también para los extranjeros que no sean residentes en el país y que lleguen por vacaciones, trabajo o estudio, informó el noticiero uruguayo Telemundo de Canal 12.

(Ecos)
(Ecos)

El director del Ircca, Martín Rodríguez, declaró que la idea que manejan es que estas personas tengan el mismo tipo de régimen que los usuarios uruguayos que están actualmente registrados.

“En líneas generales, entendemos que es necesario que extranjeros que visitan transitoriamente el país, que no tienen residencia permanente, puedan acceder a cannabis en condiciones similiares de seguridad y control a las que ya tienen los extranjeros que residen de manera permanente en el país o el resto de los ciudadanos uruguayos registrados”, explicó Rodríguez, en declaraciones a ese medio.

Según los últimos datos del Ircca, hay 85.000 personas que se registraron para comprar marihuana legal en las 57 farmacias que están habilitadas. Son 19.500 los miembros que pueden adquirir la droga en los 572 clubes cannábicos autorizados. Además, hay otras 10.300 personas que se anotaron para el cultivo doméstico.

Contenido del envase de cannabis
Contenido del envase de cannabis legal (EFE)

El gobierno uruguayo promueve que en esa lista de adquirentes puedan estar también ciudadanos extranjeros para que no se vuelquen al mercado ilegal cuando llegan a Uruguay.

“Pensamos que hoy por hoy, si un extranjero nos visita por la razón que sea –estudio, trabajo, vacaciones–, y es usuario de cannabis y quiere acceder en su estancia en el país, no tiene otra alternativa que acceder de manera irregular. Entonces, la regulación está limitando el acceso de esa persona en nuestro territorio nacional, y lo está indirectamente derivando hacia una solución de su búsqueda de producto en el canal irregular con las inseguridades y riesgos que esto tiene para esa persona”, señaló el titular del Ircca.

La fuerte demanda en las farmacias

Las farmacias uruguayas incorporaron en los últimos años variantes con “más pegue”, como se le dice en la jerga a las opciones con más THC. Esto provocó un aumento en la cantidad de ventas.

En 2025, se vendió una tonelada más de cannabis en las farmacias habilitadas con respecto a los últimos años. Las ventas en el año llegaron a 4.290 kilos, por encima de los registros de 2024 (3.207) y 2023 (3.254).

El Instituto de Regulación y
El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) de Uruguay (Presidencia)

Uruguay ahora apuesta a producir más marihuana. Por esto, el Ircca asignó cuatro nuevas licencias a empresas que se encuentran en proceso de instalación y que se sumarán a la producción de cannabis para la venta en farmacias, informó Rodríguez a Telemundo.

Actualmente son tres las empresas que producen el cannabis que se comercializa en farmacias, pero en el Ircca advierten que la oferta no alcanza para cubrir la demanda.

Según datos del Observatorio Uruguay de Drogas, el consumo de cannabis no registró un aumento sistemático en los últimos años sino que tiende a estabilizarse. Lo que sí ha crecido de forma sostenida es la venta dentro del mercado regulado, de acuerdo a los datos oficiales.

Temas Relacionados

marihuana legalUruguayIrccacannabismarihuana

Últimas Noticias

El Foro Penal confirmó la excarcelación de 54 presos políticos tras la promulgación de la ley de amnistía en Venezuela

La organización advirtió que más de 600 personas continúan detenidas por motivos políticos y que una parte de los casos no está contemplada en el alcance de la nueva legislación

El Foro Penal confirmó la

República Dominicana reporta récord en empleo y reducción de pobreza en 2025

Un informe reciente señala que los hogares dominicanos experimentaron un avance en el poder adquisitivo debido al aumento sostenido del trabajo formal, acompañado de una disminución en la informalidad laboral y de la tasa de desempleo

República Dominicana reporta récord en

El gobierno de Costa Rica activa alerta migratoria tras muerte de El Mencho

La medida está dirigida a los vuelos que llegan de México y tiene como finalidad reforzar los controles para impedir que personas vinculadas con grupos de narcotráfico intenten ingresar al territorio costarricense en el contexto de la reciente operación federal

El gobierno de Costa Rica

Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

Moscú retiró a sus ciudadanos de la isla caribeña tras la suspensión de vuelos comerciales por falta de combustible, mientras intenta mantener el suministro de petróleo al régimen de Díaz-Canel en medio de la presión de Washington

Rusia concluyó la repatriación de

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

Christopher Landau, subsecretario de Estado norteamericano, felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien calificó como “uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados”

Washington afirmó que la muerte
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tensión en México: fuerte operativo

Tensión en México: fuerte operativo de seguridad tras ataques del CJNG por la muerte de “El Mencho”

Jalisco en alerta: incendios y enfrentamientos continuaron en la madrugada tras la muerte de El Mencho

Un asesor de Carlos Mazón ofrece una nueva versión de lo que hizo el expresident el día de la DANA al asegurar que llegó al Palau a las 19:30

Fiscalía deja en libertad a alias ‘Leopoldo’, jefe negociador de disidencias de ‘Calarcá’, tras captura por circular azul de Interpol

Por qué el liderazgo del CJNG recaería sobre una heredera, según Jesús Lemus

INFOBAE AMÉRICA
Chad cierra de forma indefinida

Chad cierra de forma indefinida su frontera con Sudán ante el riesgo de expansión de la guerra

Lee y Lula firman una asociación estratégica y defienden las implicaciones globales de la paz en Corea

Irán subraya que un ataque "limitado" de EEUU sería "un acto de agresión" que provocaría una respuesta "decisiva"

La operación contra 'El Mencho' deja al menos 26 muertos en Jalisco

Antelo (Vox) atribuye al proceso de regularización la llegada de cinco pateras a la Región este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

La divertida anécdota de Ricky

La divertida anécdota de Ricky Martin en un bar donde estaba en una lista de ‘celebrities’ que podían beber gratis: “¡Miren esto!"

En el barro tendrá tercera temporada en Netflix y promete el regreso de María Becerra y Juana Molina

Llega a los cines la nueva película de Lucrecia Martel, “Nuestra tierra”

La confesión de Hailey Bieber sobre el trauma tras su accidente cerebrovascular

Finaliza la primera temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’: todos los interrogantes que plantea la serie de cara a su continuación