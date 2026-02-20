El Presidente de Paraguay respalda nueva Doctrina Monroe de Trump en América Latina

El presidente Santiago Peña de Paraguay apoya la nueva Doctrina Monroe propuesta por Donald Trump para América Latina, reforzando la alianza estratégica con Estados Unidos (EFE/ Juan Pablo Pino)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se ha consolidado como uno de los más firmes aliados de Estados Unidos en América Latina, al expresar su respaldo a la nueva Doctrina Monroe impulsada por Donald Trump para la región. En una entrevista con Bloomberg Televisión en Washington, tras reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, Peña sostuvo que la revitalización de la histórica política estadounidense de influencia en Latinoamérica le parece una buena idea. Esta posición refuerza el rol estratégico de Paraguay en el actual escenario geopolítico del hemisferio, donde la alineación con la Casa Blanca se vuelve un factor clave.

Peña aclaró que la situación actual dista mucho de la de hace dos siglos, cuando la doctrina fue delineada por el presidente James Monroe. El mandatario paraguayo remarcó que hoy los vínculos entre Estados Unidos y los países latinoamericanos se han transformado: “Somos completamente diferentes, y la alianza que hemos construido es diferente ahora, es más sólida y nos consideramos aliados. Así que no se trata de que Estados Unidos vaya a colonizar los países del hemisferio occidental”. Para Peña, la renovada Doctrina Monroe representa una oportunidad de fortalecer la cooperación y el desarrollo regional, y no una amenaza de sometimiento.

El respaldo del presidente paraguayo a la agenda de Trump no se limita a lo simbólico. Peña aplaudió la polémica decisión de Washington de lanzar una operación militar para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a comienzos de año. Según explicó, esta acción expuso las profundas divisiones políticas en América Latina: mientras los líderes de izquierda condenaron la medida, los de derecha la celebraron como un paso necesario para restaurar la democracia en Venezuela. Peña consideró que, tras el fracaso de las elecciones venezolanas de 2024, la destitución de Maduro fue la segunda mejor opción disponible para la región.

El mandatario paraguayo, proveniente de una zona tradicionalmente recelosa de la intervención estadounidense, justificó el uso de la fuerza como un recurso extremo ante regímenes autoritarios. “Los dictadores no suelen ir con panfletos ni manifestaciones en la calle, suelen ir a balazos”, afirmó Peña, en referencia directa a la captura de Maduro. Sus declaraciones reflejan una visión pragmática sobre la política internacional y la resolución de crisis en el continente.

Peña destaca que la renovada Doctrina Monroe busca fortalecer la cooperación regional y no representa una amenaza de sometimiento para los países latinoamericanos (REUTERS/Cesar Olmedo)

Peña advirtió que la transición hacia la democracia en Venezuela podría ser un proceso prolongado. Para ilustrar este desafío, comparó la situación actual con la experiencia paraguaya después de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. Paraguay, recordó, necesitó entre tres y cuatro años para recuperar plenamente la democracia. “Si les cuento mi propia experiencia en Paraguay, tardó unos tres o cuatro años, así que espero que sea antes, pero será más o menos por ese tiempo”. Esta perspectiva busca moderar las expectativas sobre un cambio inmediato en Caracas y pone de relieve las dificultades inherentes a la reconstrucción institucional tras décadas de autoritarismo.

En materia de política exterior, el gobierno de Santiago Peña ha alineado sus prioridades con las de la administración Trump. Entre los ejes centrales de esta alianza se destacan el apoyo a Israel y la lucha contra el crimen organizado en el continente. El año pasado, Paraguay firmó un pacto bilateral de seguridad que contempla la presencia de soldados estadounidenses en su territorio, aunque aún resta la aprobación del Congreso para su implementación. Esta cooperación militar refuerza la posición estratégica de Paraguay en el Cono Sur y le otorga un papel relevante en la agenda estadounidense para la región.

Otro pilar de la política exterior paraguaya es la relación diplomática con Taiwán, que se mantiene firme pese a la creciente influencia de China en América Latina. Paraguay es actualmente el único país de Sudamérica que sostiene lazos oficiales con Taipéi, lo cual tiene implicancias geopolíticas y comerciales de gran alcance. “Somos el único país de Sudamérica que aún mantiene una relación con Taiwán. Esto no es un asunto menor si se considera la influencia de China en el hemisferio occidental”, resaltó Peña, asegurando que esta posición no cambiará durante su mandato.

La alianza histórica con Taiwán ha implicado para Paraguay una virtual exclusión del auge comercial y de inversiones chinas que ha transformado a otros países de la región en las últimas dos décadas. El año pasado, Paraguay registró un déficit comercial superior a los 6.000 millones de dólares con China, una cifra que refleja la asimetría en los intercambios. A pesar de estas limitaciones, la economía paraguaya ha mostrado un desempeño notable. Tras crecer un 6% en 2025, el banco central proyecta una expansión del 4,2% para el año en curso, impulsada principalmente por los sectores de servicios, manufactura y construcción.

El gobierno de Peña ha logrado avances importantes en materia de financiamiento internacional y calificación crediticia. Desde el inicio de su mandato de cinco años en agosto de 2023, Paraguay obtuvo por primera vez calificaciones de grado de inversión por parte de S&P y Moody’s. Con el objetivo de sostener el crecimiento y cubrir las necesidades fiscales de 2026, el país se prepara para emitir bonos globales denominados en dólares estadounidenses y moneda local. “Tenemos un presupuesto muy ajustado y nos atenemos a un plan financiero muy estricto”, aseguró Peña, detallando que el monto de la emisión se limitará a lo presupuestado, algo menos de mil millones de dólares. El optimismo del presidente se refleja en sus proyecciones: “Estamos muy seguros de que Paraguay seguirá creciendo alrededor de 6% a 7% la próxima década”.

