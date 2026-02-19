América Latina

Persecución en Cuba: la dictadura detuvo nuevamente a la historiadora y opositora Alina Bárbara López

Un reporte familiar señala que la académica fue arrestada cuando pretendía asistir a una protesta habitual. Las autoridades del régimen aún no divulgaron las razones del procedimiento ejecutado

Guardar
Alina Bárbara López
Alina Bárbara López

El régimen cubano liderado por el dictador Miguel Díaz-Canel detuvo nuevamente a la académica y disidente Alina Bárbara López en el municipio de Matanzas.

López permanece en una comisaría de la ciudad junto al opositor Leonardo Romero Negrín, sin que hasta el momento se conozcan los motivos de la detención, informó por medio de la red social Facebook su hija, Cecilia Borroto López.

De acuerdo con el relato de Borroto, la historiadora fue retenida cuando se dirigía al Parque de la Libertad de Matanzas para realizar una protesta, como acostumbra los días 18 de cada mes. “La policía se niega a dar cualquier información vía telefónica y mi madre no ha llamado a su abogada, lo cual es un derecho. Exijo saber de inmediato dónde se encuentran Alina y Leo”, escribió Cecilia en la plataforma.

El pasado 30 de enero, el Tribunal Municipal Popular de Matanzas comunicó a López la suspensión sin fecha del juicio en su contra, en el que enfrentaba una posible condena de hasta cuatro años de trabajo correccional.

La Fiscalía le imputa los delitos de desobediencia, desacato y atentado, derivados de su última detención en junio de 2024.

El régimen incomunicó a la
El régimen incomunicó a la historiadora y opositora Alina Bárbara López (Europa Press)

Yo fui golpeada, yo fui maltratada, yo fui arrastrada por una cuneta”, declaró López a EFE tras el episodio ocurrido el 18 de junio, cuando la policía detuvo el taxi en el que viajaba junto a la también académica y disidente Jenny Pantoja, con destino a La Habana para participar en una protesta.

Ambas fueron trasladadas a una comisaría en Matanzas tras ser obligadas a descender del vehículo. López relató que, al preguntar por la legalidad y los motivos de la detención, una agente respondió con violencia. La Fiscalía, en cambio, sostiene que fue López quien forcejeó e insultó a los agentes y que las lesiones alegadas no son reales.

Más de 220 escritores y artistas firmaron una carta abierta denunciando la violencia policial ejercida por el régimen contra López y Pantoja. Entre los firmantes figuran el escritor Leonardo Padura, el músico argentino Fito Páez y el cineasta Fernando Pérez.

En los últimos años, López fue detenida en varias ocasiones por realizar protestas simbólicas. En 2023 fue condenada a pagar una multa por desobediencia, sanción que se negó a cumplir.

Soldados cubanos en La Habana,
Soldados cubanos en La Habana, Cuba, el viernes 20 de diciembre de 2024 (AP/Ramon Espinosa)

“Ni siquiera firmé la notificación de la multa. Voy a apelar”, afirmó Alina Bárbara López. El juicio, que tuvo una sola sesión y sentencia en el mismo día, estaba programado para el 16 de noviembre de ese año, pero fue aplazado a último momento hacia el 29 del mes.

El fallo obligaba a la historiadora, ensayista y editora a pagar una multa de 30 cuotas de 250 pesos cubanos, lo que equivale a 7.500 pesos (unos 300 dólares).

La organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció que el juicio contra Alina Bárbara López respondió a “motivaciones políticas” y sostuvo que el “objetivo final” del proceso es “reprimir el ejercicio de los derechos o libertades”. Según la entidad, López es una “víctima de conciencia” y la acusación presentada por la Fiscalía es “falsa”. La ONG calificó el juicio como “sumario” y carente de garantías.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaCubarégimen cubanoAlina Bárbara LópezMatanzasMiguel Díaz-Canel

Últimas Noticias

La trama de reuniones clandestinas con un empresario chino que provocó la destitución del presidente peruano José Jerí

El escándalo que precipitó la caída, conocido como “Chifagate”, estalló cuando el mandatario apareció en imágenes llegando de noche a un restaurante con capucha para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang, propietario de tiendas y titular de una concesión energética

La trama de reuniones clandestinas

Centroamérica registra un récord histórico en remesas familiares durante 2025

El informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revela que los envíos de dinero desde el extranjero hacia El Salvador, Guatemala y Honduras registraron un aumento del 20 %

Centroamérica registra un récord histórico

El tráfico aéreo en Centroamérica crece 9 % impulsado por Panamá y Costa Rica

Durante 2025, la región registró una expansión significativa en la conectividad aérea intrarregional, con Panamá consolidando su papel de nodo logístico principal y Costa Rica como segundo mayor mercado en volumen de pasajeros

El tráfico aéreo en Centroamérica

Un buque petrolero arribó a un puerto cubano en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos

La embarcación, de 183 metros de eslora y código IMO 9103843, aparece parcialmente cargado, aunque se desconoce el tipo y volumen exacto de combustible que transporta

Un buque petrolero arribó a

La Casa Blanca exige cambios drásticos en Cuba: “El régimen está cayendo”

Washington intensifica las sanciones energéticas y mantiene contactos secretos con figuras clave del poder cubano, mientras el bloqueo petrolero agrava la crisis social y humanitaria en la isla caribeña

La Casa Blanca exige cambios
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
HBO confirma la fecha de

HBO confirma la fecha de estreno de la tercera de ‘La casa del dragón’ a la espera de su primer tráiler

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo registrarse para obtener el apoyo de 5 mil 800 pesos

La forma correcta de decir que no en tu trabajo sin dañar tus relaciones, según una psicóloga

Confirman primera muerte por sarampión en Guerrero: niño tenía 2 años

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 19 de febrero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
El Parlamento de Venezuela retoma

El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía

Bélgica reprende al embajador de EEUU y le recuerda los "límites" de su función, tras críticas de antisemitismo

Muere un palestino de 19 años a manos de colonos israelíes al noreste de Jerusalén

EEUU designó al nuevo enviado para el Tíbet y el régimen chino calificó la medida como una “injerencia en asuntos internos”

El mentalista Henrik Fexeus publica su primer thriller en solitario: "Crear un misterio es como crear un truco de magia"

ENTRETENIMIENTO

HBO confirma la fecha de

HBO confirma la fecha de estreno de la tercera de ‘La casa del dragón’ a la espera de su primer tráiler

De The Mandalorian al ring: Gina Carano anuncia su regreso en un esperado combate ante Ronda Rousey

‘El arte de Sarah’: la miniserie coreana que ya conquista Netflix

Brandi Glanville revela la causa de la desfiguración en su rostro: “Es horrible envejecer 20 años”

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York