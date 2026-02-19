Persecución en Cuba: la dictadura detuvo nuevamente a la historiadora y opositora Alina Bárbara López

Alina Bárbara López

El régimen cubano liderado por el dictador Miguel Díaz-Canel detuvo nuevamente a la académica y disidente Alina Bárbara López en el municipio de Matanzas.

López permanece en una comisaría de la ciudad junto al opositor Leonardo Romero Negrín, sin que hasta el momento se conozcan los motivos de la detención, informó por medio de la red social Facebook su hija, Cecilia Borroto López.

De acuerdo con el relato de Borroto, la historiadora fue retenida cuando se dirigía al Parque de la Libertad de Matanzas para realizar una protesta, como acostumbra los días 18 de cada mes. “La policía se niega a dar cualquier información vía telefónica y mi madre no ha llamado a su abogada, lo cual es un derecho. Exijo saber de inmediato dónde se encuentran Alina y Leo”, escribió Cecilia en la plataforma.

El pasado 30 de enero, el Tribunal Municipal Popular de Matanzas comunicó a López la suspensión sin fecha del juicio en su contra, en el que enfrentaba una posible condena de hasta cuatro años de trabajo correccional.

La Fiscalía le imputa los delitos de desobediencia, desacato y atentado, derivados de su última detención en junio de 2024.

El régimen incomunicó a la historiadora y opositora Alina Bárbara López (Europa Press)

“Yo fui golpeada, yo fui maltratada, yo fui arrastrada por una cuneta”, declaró López a EFE tras el episodio ocurrido el 18 de junio, cuando la policía detuvo el taxi en el que viajaba junto a la también académica y disidente Jenny Pantoja, con destino a La Habana para participar en una protesta.

Ambas fueron trasladadas a una comisaría en Matanzas tras ser obligadas a descender del vehículo. López relató que, al preguntar por la legalidad y los motivos de la detención, una agente respondió con violencia. La Fiscalía, en cambio, sostiene que fue López quien forcejeó e insultó a los agentes y que las lesiones alegadas no son reales.

Más de 220 escritores y artistas firmaron una carta abierta denunciando la violencia policial ejercida por el régimen contra López y Pantoja. Entre los firmantes figuran el escritor Leonardo Padura, el músico argentino Fito Páez y el cineasta Fernando Pérez.

En los últimos años, López fue detenida en varias ocasiones por realizar protestas simbólicas. En 2023 fue condenada a pagar una multa por desobediencia, sanción que se negó a cumplir.

Soldados cubanos en La Habana, Cuba, el viernes 20 de diciembre de 2024 (AP/Ramon Espinosa)

“Ni siquiera firmé la notificación de la multa. Voy a apelar”, afirmó Alina Bárbara López. El juicio, que tuvo una sola sesión y sentencia en el mismo día, estaba programado para el 16 de noviembre de ese año, pero fue aplazado a último momento hacia el 29 del mes.

El fallo obligaba a la historiadora, ensayista y editora a pagar una multa de 30 cuotas de 250 pesos cubanos, lo que equivale a 7.500 pesos (unos 300 dólares).

La organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció que el juicio contra Alina Bárbara López respondió a “motivaciones políticas” y sostuvo que el “objetivo final” del proceso es “reprimir el ejercicio de los derechos o libertades”. Según la entidad, López es una “víctima de conciencia” y la acusación presentada por la Fiscalía es “falsa”. La ONG calificó el juicio como “sumario” y carente de garantías.

(Con información de EFE)