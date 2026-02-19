América Latina

La justicia chilena pide cadena perpetua para 16 miembros de un grupo radical mapuche

La fiscalía presentó acusación contra los integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) por el ataque contra el Molino Grollmus en 2022

El atentado al Molino Grollmus
El atentado al Molino Grollmus en 2022 obligó al presidente Gabriel Boric a reconocer que hay terrorismo en el país.

El Ministerio Público pidió penas de presidio perpetuo calificado y simple para 16 miembros del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), por el atentado incendiario al Molino Grollmus ocurrido en la comuna de Contulmo (630 kms al sur de Santiago, Región del BioBío) en agosto de 2022. Para otro imputado, un adolescente, se piden 5 años de internación provisoria en un recinto de reinserción social.

Ahora, solo queda esperar que el Juzgado de Garantía de Cañete fije la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral contra los 17 acusados , entre los que se cuentan el líder de la RML, Federico Astete.

El ataque fue reivindicado horas
El ataque fue reivindicado horas después por la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

El ataque

Según consta en la carpeta investigativa, el atentado fue planificado por Federico Astete. ¿El objetivo? El Molino Grollmus, declarado como Legado Patrimonial Arquitectónico por el Consejo de Monumentos Nacionales, construido en 1915 y que hasta antes del atentado funcionaba perfectamente realizando labores de molienda. ¿Sus dueños? Una conocida familia proveniente de colonos venidos de Suiza y Alemania.

El grupo se reunió en la cancha de Antiquina y en él había mapuches y no mapuches cuyas edades fluctuaban entre los 47 y los 15 años de edad, todos vecinos de las localidades cercanas de Tirúa y Cañete.

Allí, según el testigo protegido MG7, “se repartieron las armas, fusiles, escopetas y pistolas, chalecos antibalas y algunos cascos”, consignó una nota de Ex-Ante.

“Poco antes de llegar se detienen para preparar el ataque, quitándole una camioneta a un par de viejos con que se cruzaron en ese lugar, a quienes dejaron amarrados en dicho camino, ocupando esa camioneta para obstruir la ruta (...) También le quitan un auto a unas mujeres que iban pasando por ahí, dejándolas que se alejaran corriendo”, prosigue su testimonio.

Una vez en el lugar, el grupo procedió a incendiar primero la casa de unos vecinos y luego se dirigieron a la vivienda de Helmuth Grollmus Scherer, de 85 años, y su hijo Cristián Grollmus,provistos de las armas de fuego larga, calibre 12 milímetros y de armas cortas calibre 9 milímetros, .22 y .38, un fusil y al menos una subametralladora uzi y comenzaron a disparar, de manera injustificada, hacia el inmueble, en cuyo interior permanecían las víctimas”, declaró el testigo protegido MG8.

El atentado contra el Molino
El atentado contra el Molino Grollmus -declarado como Legado Patrimonial Arquitectónico- fue planeado por Federico Astete.

Cristian Grollmus, con el objeto de proteger su vida y la de su padre, empleó dos armas de fuego, debidamente inscritas: una escopeta calibre 12 milímetros y un arma corta calibre 9 milímetros marca Beretta; con las que intentó repeler el ataque (...). Su padre también intentó defender su vida y bienes, provisto de una escopeta calibre 16 milímetros, pese a su avanzada edad”.

“Durante el ataque, otro grupo de imputados provisto de antorchas y líquido acelerante, procedió a iniciar diversos focos de incendio independientes entre sí en la leñera, el Molino y el museo familiar, resultado completamente destruidos”.

Loa atacantes ingresaron entonces a otra viviendo colindante y arrastraron a Carlos Enrique Grollmus Thiele, de 79 años, al medio de la línea de fuego “utilizándolo como una especie de escudo humano, con el objeto de evitar la acción defensiva de don Helmutt y don Cristian”, continúa su declaración, según el medio citado.

A Grollmus Thiele le dispararon en las piernas, lo que provocaría luego la amputación de una de sus extremidades. En paralelo, otro grupo atacó a Ramón Nonato Cid Gutiérrez, de 75 años, quien venía a buscar a su hijo, Cristián Rodrigo Cid Ferreira, trabajador del lugar. En medio del forcejeo, este último recibió “un disparo con intención homicida impactándolo a la altura de uno de sus ojos (...) resultando con un trauma ocular de ojo derecho, además de impacto por perdigones en zona de la frente y hombro izquierdo, perdiendo completa y definitiva de visión de dicho ojo”.

ChileGrupo radical mapucheResistencia Mapuche Lafkenche (RML)Gabriel BoricFederico Astete

