Explotó un camión que transportaba gas en Chile: hay 4 muertos y 10 heridos

La mañana de este jueves un camión que transportaba gas líquido explotó tras volcar en la esquina de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, en la comuna santiaguina de Renca, dejando como saldo preliminar cuatro personas muertas y 10 heridos, mientras persiste la emergencia por riesgo de una nueva explosión.

Víctor Vielma, general de Carabineros, explicó que el conductor del camión perdió el control, “choca con las barreras de contención y vuelca. A raíz de eso y del producto inflamable que él transportaba, se produce una explosión y la expansión de este provocó que siete vehículos menores, que también a la misma hora venían transitando por la autopista, fueran alcanzados por la explosión del gas”.

Sin embargo, aún no está confirmado cuántas de las víctimas iban en el camión y cuáles en los automóviles siniestrados.

El vehículo volcó en una autopista en Santiago y siete autos resultaron consumidos por las llamas

25 compañías de Bomberos llegaron hasta el lugar y aunque las llamas -que se extendieron a un estacionamiento repleto de vehículos y una empresa colindante-, se encuentran controladas, los voluntarios debieron dar un paso atrás puesto que aún existe riesgo de una nueva detonación, tal como informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza.

“Hay un camión que tiene gas, que en este momento es una bombona, la cual aún contiene combustibles en su interior. Además, este líquido tiene riesgo de explosión. En este momento, hay llamas que están saliendo a través de una fisura que tiene el estanque y se activó un sistema de válvula de alivio, que informa que va avanzando o se va acercando una posible explosión”, complementó.

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, detalló por su parte que varios heridos se encuentran en riesgo vital, por lo que es posible que la cantidad de fallecidos aumente.

“Tenemos tres personas fallecidas (preliminarmente) diez personas heridas y, de esas diez personas heridas, hay personas con heridas de distinta consideración, algunas en estado grave, razón por la cual nuestra principal preocupación es asegurar la atención oportuna y monitorear el estado de salud de dichas personas”, aseveró.

Claudio Orrego, gobernador de Santiago, complementó finalmente que son cinco los heridos de gravedad, todos ellos mayores de edad.

“Hay cinco personas heridas de gravedad, cinco personas lesionadas de menor gravedad y hasta ahora, tres personas fallecidas. Pero, no podemos descartar, tanto por las personas heridas como que puedan aparecer también otros cuerpos alrededor del camión”, cerró la autoridad.

Varios testigos que pasaban por el sector dieron cuenta de lo dantesco del siniestro. Uno de ellos, identificado como Mirka, contó a BíoBíoChile que lo primero que vio fue una nube blanca de gas.

“Empezamos a acelerar, todos los autos a andar muy rápido. Miramos para atrás, la nube venía, no pasaron ni cinco segundos y se prendió el fuego. Era una bola de fuego siguiendo a los autos“, manifestó.

(Noticia en desarrollo...)