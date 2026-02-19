América Latina

El Centro Simon Wiesenthal condenó la persecución judicial a ciudadanos israelíes y binacionales en Chile

La organización acusa a la Fundación Hind Rajab de instrumentalizar la jurisdicción universal con fines ideológicos

Guardar
Un soldado israelí en la
Un soldado israelí en la frontera con Gaza. El Centro Simon Wiesenthal rechazó el uso de tribunales chilenos para procesar a ciudadanos que cumplieron el servicio militar obligatorio en Israel. (REUTERS/Ronen Zvulun)

El Centro Simon Wiesenthal condenó este jueves los intentos de utilizar el sistema judicial chileno para procesar a ciudadanos israelíes y a nacionales chileno-israelíes bajo el principio de jurisdicción universal, al que calificó de herramienta política en manos de grupos activistas con vínculos cuestionables.

En el centro de la controversia se encuentra una denuncia presentada por la Fundación Hind Rajab (HRF) ante tribunales chilenos contra un soldado israelí que visitaba el país como turista. La HRF se presenta como una organización de derechos humanos con sede en Bélgica, pero el Centro Wiesenthal cuestionó duramente la trayectoria de su liderazgo.

Según la organización, el líder de la HRF, Dyab Abou Jahjah, ha reconocido haber recibido entrenamiento de Hezbollah y ha expresado públicamente su apoyo a Hamas, incluyendo la justificación de los ataques del 7 de octubre de 2023. El Centro también señala que su historial incluye negación del Holocausto, defensa de la imposición de la sharía en Europa y hostilidad hacia los derechos LGBTQ.

La organización también cuestionó lo que describió como una preocupante distorsión histórica por parte de la HRF, que habría comparado la muerte de una niña palestina en el conflicto con Ana Frank y equiparado a soldados israelíes con el régimen nazi, responsable del exterminio sistemático de seis millones de judíos.

“La distorsión de la memoria de Ana Frank y de Simon Wiesenthal, quien dedicó su vida a llevar a los criminales nazis ante la justicia, en contra de las acciones defensivas del Estado de Israel es profundamente perversa”, declaró el Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina. “Banaliza la Shoá y equipara a los descendientes de las víctimas del Holocausto con sus perseguidores.”

Gelblung agregó que esa inversión es precisamente lo que la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto (IHRA) identifica como una manifestación contemporánea de antisemitismo.

El Dr. Ariel Gelblung, Director
El Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina.

El Centro subrayó que la jurisdicción universal fue concebida para procesar a los responsables de genocidios y crímenes de lesa humanidad, y no como instrumento para señalar a individuos que cumplieron con el servicio militar obligatorio sin tener autoridad en la toma de decisiones sobre política estatal. “Particularmente en el contexto de la guerra que comenzó tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023”, precisó la organización en un comunicado.

La denuncia ante los tribunales chilenos no es un hecho aislado. Según el Centro Wiesenthal, en los últimos años grupos activistas en Chile han impulsado iniciativas contra ciudadanos chilenos que completaron su servicio militar en Israel, incluyendo llamados a la revocación de su ciudadanía.

El Dr. Darío Pendzik, Director Asistente de la oficina del Centro para América Latina, advirtió sobre las consecuencias institucionales de ese camino. “El sistema judicial chileno no debe convertirse en un instrumento de campañas ideológicas internacionales. Defender el derecho internacional significa protegerlo de la manipulación política. Cuando los mecanismos legales se instrumentalizan para una selección dirigida, la integridad misma de la justicia queda en riesgo”, sostuvo.

El Centro Simon Wiesenthal, fundado para rastrear a criminales de guerra nazis y preservar la memoria del Holocausto, reafirmó su compromiso con la defensa de la verdad histórica y la lucha contra el antisemitismo en todas sus formas, e instó a garantizar que los principios del derecho internacional no sean utilizados de manera que erosionen el Estado de derecho.

Temas Relacionados

Centro Simon WiesenthalChileAntisemitismoFundación Hind RajabIsraeljurisdicción universalUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Mal momento para Gabriel Boric: se fue de gira por Isla de Pascua y lo recibieron con abucheos

La alcaldesa, Elizabeth Arévalo Pakarati, fustigó la visita a “última hora” del mandatario

Mal momento para Gabriel Boric:

La Policía culpó al servicio de cárceles por la fuga de un prófugo vinculado al magnicidio de Fernando Villavicencio

Un informe de la Unidad Investigativa Antidelincuencial señala deficiencias en los controles virtuales

La Policía culpó al servicio

Decano de Medicina de la Universidad Central denunciará ante la Fiscalía la alteración de notas de 19 estudiantes

La Facultad de Ciencias Médicas detectó cambios irregulares en calificaciones dentro del sistema académico

Decano de Medicina de la

Estudio revela venta masiva de tiburón bajo etiquetas falsas en mercados de la Sierra ecuatoriana

Investigadores identificaron cuatro especies de tiburón en productos vendidos como pescado blanco en Quito, Ambato, Ibarra y Cuenca

Estudio revela venta masiva de

Explotó un camión que transportaba gas en Chile: hay 4 muertos y 10 heridos

El vehículo volcó en una autopista en Santiago y otros siete autos resultaron consumidos por las llamas

Explotó un camión que transportaba
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inocencia fiscal: el Gobierno permitirá

Inocencia fiscal: el Gobierno permitirá invertir dólares no declarados y criptomonedas en el mercado

Modificaciones en libros de texto se centrarán en el lenguaje e imágenes estereotípicas, adelantó subsecretaria de Educación Básica

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

EN VIVO | Protestas en Bogotá generan fuerte congestión vehicular este jueves 19 de febrero; bloqueos afectan a Soacha

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

INFOBAE AMÉRICA
Uber gastará 84,6 millones de

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

Sonia Bermúdez da este viernes una lista con regresos y novedades para duelos con Islandia y Ucrania

WhatsApp permitirá ocultar los 'spoilers' de películas en los mensajes de texto

Honduras reduce el desempleo al 6.14% en 2025, pero persisten los desafíos económicos

Fernando Alonso y Aston Martin viven un día para olvidar y Mercedes vuelve a ser el más rápido en Baréin

ENTRETENIMIENTO

Finn Bennett y la audaz

Finn Bennett y la audaz apuesta de Un caballero de los siete reinos: “Es una elección ir en contra de la corriente”

Paul McCartney anuncia un nuevo disco para 2026 con una colaboración especial que promete emociones

El tráiler de “Boyfriend on Demand” revela quiénes serán las parejas virtuales de Jisoo en su nuevo k-drama de Netflix

Especial de “Hannah Montana” en Disney+: teaser, fecha de estreno y todos los detalles

Bad Bunny protagonizará su primera película: la dirige Residente y se inspira en la historia de Puerto Rico