Drones y armas 3D: cómo la tecnología está transformando a los grupos criminales brasileños

La Policía Civil de San Pablo descubrió recientemente una nueva cúpula criminal, denominada en la jerga “sintonia”, dentro de la jerarquía del principal grupo criminal brasileño, el Primer Comando de la Capital (PCC). El grupo, que se autodenomina “sintonía de internet”, “gestiona las comunicaciones en línea, coordinando los contactos entre los distintos miembros a través de aplicaciones, redes sociales y correos electrónicos cifrados”. Según el Departamento de Inteligencia de la Policía Civil de San Pablo (Dipol), la cúpula ofrece a los miembros del PCC “apoyo digital e informativo”, funcionando como una especie de “núcleo técnico de comunicación” que también controla y fiscaliza los contenidos publicados por los miembros. El liderazgo de este nuevo grupo está a cargo de dos jefes del PCC encarcelados, André Luiz de Souza, alias Andrezinho, y Eduardo Fernandes Dias, alias Destino. Ambos responden directamente a la llamada “Sintonía Final”, el vértice de la facción liderada por Marco Willians Herbas Camacho, alias Marcola, también en prisión. La noticia es una confirmación más de cómo los grupos criminales brasileños están incorporando cada vez más know-how tecnológico para reforzar su control territorial y expandir su poder.

El domingo pasado, el principal aeropuerto de América Latina, Guarulhos–San Pablo, fue cerrado dos veces en pocas horas, desviando decenas de aviones a otros aeropuertos, debido al sobrevuelo de siete drones irregulares en su perímetro. Según información exclusiva de Infobae, los drones eran de uso comercial, de los que pueden comprarse incluso por internet. En junio del año pasado, en el mismo aeropuerto, se había producido un incidente similar, cuando algunos narcotraficantes fueron sorprendidos monitoreando con drones un cargamento de 160 kilos de cocaína. “Los drones ofrecen algo extremadamente valioso para el crimen organizado: distancia y anonimato. Permiten la observación, la intimidación o el ataque manteniendo al operador lejos de la escena, lo que dificulta la identificación, la atribución de delitos y la respuesta inmediata de las autoridades. Este factor, combinado con la rápida evolución tecnológica y el acceso global al mercado civil, explica por qué su uso tiende a aumentar”, explica a Infobae Rodrigo Duton, policía senior en Río de Janeiro e investigador en seguridad pública.

Los episodios ocurridos en el aeropuerto de Guarulhos no son, lamentablemente, aislados. Además de ser utilizados para vigilar a jueces y representantes de las instituciones y para transportar teléfonos móviles y drogas dentro de las cárceles, en Brasil los drones se emplean como armas en toda regla. El pasado octubre, en Río de Janeiro, drones comerciales adaptados para lanzar granadas fueron utilizados por miembros del Comando Vermelho (CV), el segundo grupo criminal más importante del país, contra la policía de Río de Janeiro. “Los drones están siendo empleados gradualmente como plataformas de ataque de bajo costo, funcionando como una especie de ‘minihelicóptero’ improvisado para grupos armados y organizaciones criminales”, explica Duton a Infobae. Según el experto, “estamos asistiendo a la transferencia de la innovación del campo de batalla al entorno criminal. La guerra en Ucrania está funcionando actualmente como un verdadero laboratorio tecnológico, y existen pruebas de que los conocimientos y técnicas desarrollados allí ya están comenzando a migrar hacia las redes criminales internacionales. Esto genera preocupaciones reales sobre la posible llegada de drones más sofisticados, incluidos modelos semiautónomos o altamente letales”. Por el momento no hay pruebas de que los grupos criminales brasileños estén utilizando drones producidos con impresoras 3D, pero las autoridades temen que sea solo cuestión de tiempo. Los drones 3D, además de permitir una personalización total, reducen la trazabilidad y eliminan las limitaciones de software que, por ejemplo, imponen bloqueos automáticos en ciertas áreas en los drones comerciales. Además, los grupos criminales brasileños ya son expertos en el uso de tecnología 3D para producir armas.

Según un informe reciente que analizó datos recopilados desde noviembre pasado hasta hoy, en Brasil se registró una vertiginosa y significativa proliferación de carabinas calibre 9 mm impresas en 3D, las llamadas FGC-9 Mk1 y Mk2, armas basadas en archivos digitales compartidos libremente en línea que cualquiera con el equipo adecuado puede descargar y usar para construirlas. “Pertenecen a la categoría de diseños híbridos: la mayor parte del arma está impresa en 3D, en promedio alrededor del 70–80%, y en algunas configuraciones incluso el 90%, mientras que un número reducido de componentes críticos se fabrica con hardware común, fácilmente accesible y no regulado“, explica a Infobae el autor del informe, Zoltán Füredi, fundador y CEO de Deep Layer Lab, una empresa especializada en seguridad e inteligencia y uno de los mayores expertos en armas 3D. En Brasil también se incautaron Nutty 9, derivadas de las FGC-9 Mk1 y Mk2 y aún más fáciles de construir. “Fabricar una variante del tipo Nutty sugiere que algunos armeros criminales no se limitan a copiar un proyecto conocido, sino que siguen activamente la evolución de la familia de diseños, volviéndose más emprendedores y técnicamente seguros”, declara Füredi.

Estas armas fueron incautadas en los últimos meses, sobre todo en el estado de Rio Grande do Norte (RN), pero también en el estado amazónico de Acre, en Bahía y en Río de Janeiro. “Todo esto probablemente indica una producción local y descentralizada, con la presencia de uno o más nodos de producción, pequeños talleres o individuos con las competencias necesarias, que fabrican estas armas para o bajo la dirección de grupos criminales”, afirma Füredi a Infobae. No se trata de armas demostrativas, ya que se usan en enfrentamientos letales. Fueron incautadas junto con grandes cargamentos de droga o con equipos de comunicación táctica, confirmando su estatus como herramientas cruciales en la guerra entre facciones. Según Füredi, el punto fuerte de estas armas es su escalabilidad. “Una vez que existe la demanda y un pequeño número de personas posee las competencias y los recursos básicos, el modelo es replicable en cualquier lugar. Además, la producción puede realizarse casi en total aislamiento, sin proveedores externos, y puede desmontarse y trasladarse rápidamente”, explica a Infobae. El pasado noviembre se descubrió un laboratorio clandestino de armas realizadas con impresoras 3D en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. Mientras que en marzo de 2025, en São Leopoldo, en el estado sureño de Rio Grande do Sul, la Policía Civil identificó una fábrica clandestina de armas dentro de un condominio. Se incautaron cuatro impresoras 3D, una computadora y 59 cargadores de pistolas.

También cabe recordar que existen armas impresas en 3D diseñadas por brasileños, como Urutau y Mariana. Urutau es una carabina 9 mm impresa en 3D, desarrollada en 2021 por el brasileño Zé Carioca, un nombre ficticio inspirado en el loro dibujado por Walt Disney. Desde el punto de vista técnico, al igual que la FGC-9, Urutau utiliza solo componentes no regulados, pero introduce algunas mejoras para hacer la producción más sencilla, rápida y escalable. Además, es el primer proyecto en adoptar plenamente un modelo colaborativo y transnacional a lo largo de todo su ciclo de vida, sintetizado en el lema: “Diseñado en Brasil, probado en América, construido en tu casa”. Zé Carioca, de hecho, operando desde Brasil, se apoyó en un grupo de beta testers, principalmente en Estados Unidos. “Existe también otro proyecto brasileño menos discutido, llamado Mariana, un interesante derivado de la ya legendaria pistola Liberator”, explica Füredi, refiriéndose a la primera arma de fuego de 2013 enteramente impresa en 3D, convertida en símbolo del fenómeno de las ‘ghost guns’ (armas sin número de serie ni controles) y del uso de la impresión 3D para eludir las normativas sobre armas.

Desde el punto de vista legal, Brasil sigue operando con normativas que no acompañan la evolución del problema. El Estatuto del Desarme prohíbe la fabricación de armas sin autorización, pero no criminaliza la compartición de archivos digitales ni ofrece respuestas claras sobre cómo actuar frente a quienes imprimen componentes individuales en casa. Las fuerzas de seguridad también enfrentan una falta de preparación técnica para afrontar esta nueva realidad. “Es esencial un programa de formación bien estructurado, apoyado por un archivo visual y una biblioteca de muestras de estas armas. Pocos especialistas no sustituyen a miles de agentes de primera línea que pueden encontrarse con armas completas, ensamblajes parciales o componentes individuales y no reconocer lo que están viendo. El punto de partida es, por lo tanto, formación y educación a gran escala, pero la policía también necesita herramientas para recopilar inteligencia y monitorear el ecosistema, no solo a nivel local, sino global”, afirma Füredi.

En cuanto a los drones, es necesario desarrollar defensas múltiples. “Las medidas electrónicas, como la interferencia de señales y el bloqueo de comunicaciones, siguen siendo útiles contra drones convencionales, pero ya resultan insuficientes frente a sistemas autónomos, enlaces de fibra óptica o controles mediante redes celulares y satelitales”, explica Duton a Infobae. Además, golpear el ecosistema criminal, y no solo el equipamiento, permite interrumpir estas cadenas y producir efectos más duraderos que la mera eliminación de drones aislados. “También es indispensable actualizar el marco normativo y fortalecer la cooperación entre el Estado y el sector privado”, advierte Duton. Según el experto, el desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías comerciales está haciendo más fácil para los criminales actuar, lo que requiere nuevas maneras de colaborar con fabricantes, proveedores de telecomunicaciones y plataformas digitales para detectar usos ilegales y compartir información importante.