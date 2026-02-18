Parlamento de Uruguay se encamina a ser el primero del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea

Mario Lubetkin, canciller de Uruguay, en la comisión del Parlamento que analiza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (Parlamento)

Una comisión especial del Parlamento uruguayo fue creada durante el receso veraniego para analizar el alcance que tiene el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Entre los parlamentarios hay consenso en que el tratado será ratificado la próxima semana, una celeridad que le permite al país ser el primero de la región en hacerlo.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin expuso este martes ante legisladores de distintos partidos políticos y luego llegaron delegaciones del sector productivo, que se presume que sentirán los efectos de este acuerdo.

Los legisladores de la oposición de Uruguay plantearon varias preguntas y el canciller Lubetkin se comprometió a regresar el lunes, junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone, para contestarlas.

Comisión del Parlamento uruguayo que analiza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (Parlamento)

“Hemos sentido un respaldo extraordinario y hay algo que tiene que ser orgullo del país: la inmensa mayoría del Parlamento uruguayo va a acompañar y ratificar el acuerdo”, señaló Lubetkin, en una rueda de prensa, a la salida del evento.

Los parlamentos de la región solo pueden aprobar o rechazar el tratado, algo que la semana pasada hicieron los diputados de Argentina. En Uruguay, en tanto, la discusión llegará primero a la Cámara de Senadores, que lo aprobará el próximo miércoles 25. Para el día siguiente se convocará una reunión en carácter “grave y urgente” de la Cámara de Diputados, para darle la sanción definitiva al proyecto de ley.

“El primer tema que se nos coloca es la ratificación de los cuatro [países del bloque]. Lo segundo que se nos coloca es qué va a hacer Europa frente a una señal precisa, que es la posición de los cuatro países del Mercosur”, señaló el canciller uruguayo.

El canciller Lubetkin entrega el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea al Parlamento (EFE)

Para Lubetkin, 2026 será un año de preparación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para los sectores productivos del país. El gobierno uruguayo también presta atención a los posibles efectos adversos que tenga el acuerdo.

“No podemos improvisar. Tenemos que tener las seguridades plenas y para eso están los estudios. Para eso se va a tener que dar ese flujo y diálogo con cada uno de los sectores por parte de las diferentes realidades del gobierno para que nadie quede atrás. Veremos cómo nadie queda atrás en este proceso de transformación y cambio. Ese es el desafío que tiene este gobierno y espero que sea de todo el sistema político”, expresó el canciller uruguayo.

Los partidos políticos de oficialismo y oposición acordaron “cerrar febrero” con el acuerdo firmado, informó Daniel Caggiani, uno de los referentes de la bancada del Frente Amplio. “Una vez que se apruebe tanto en Uruguay como en otros países podemos lograr que un conjunto muy importante de mercosurianos le hagamos presión a la Unión Europea para que también se aplique”, dijo en una rueda de prensa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi (REUTERS/Cesar Olmedo)

Pedro Bordaberry, senador del opositor Partido Colorado, también está de acuerdo con el tratado aunque expresó algunas advertencias. “Esto no es una cuestión de decir: ‘Che, aprobamos un convenio y alcanza’. Ahora empieza el momento de la verdad”, expresó en una rueda de prensa. En concreto, apuntó que en diciembre se aprobaron algunas “salvaguardias que pueden ser peligrosas para el interés del Uruguay”.

El opositor Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, destacó la “grandeza” de la oposición para unirse al oficialismo y buscar que Uruguay tenga el primer Parlamento en ratificar el acuerdo.

El acuerdo reúne un amplio consenso del Parlamento, salvo el de Identidad Soberana, cuyo líder, Gustavo Salle, se define como “antiagendista” y ha sido difusor de teorías consipirativas, en especial de la pandemia de Covid.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, el día de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (REUTERS/Cesar Olmedo)

“Es un acuerdo agendista, de las grandes corporaciones, de los pedófilos y de los criminales que gobiernan Europa”, dijo Salle ante los medios al opinar sobre el acuerdo.