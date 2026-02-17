Chile: José Antonio Kast respaldó a subsecretario apuntado por lazos con empresarios investigados por la justicia

Jouannet aparece en sociedades con el empresario chino Emilio Yang, investigado por tráfico de influencias, y Alberto Hadad, formalizado en el Caso Tragamonedas.

El presidente electo, José Antonio Kast, quien se encuentra de vacaciones en el sur del país, salió este lunes al paso de las críticas y respaldó a su futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, apuntado desde el oficialismo por su participación en sociedades comerciales con el empresario chino, Emilio Yang, y Alberto Hadad, imputado en el Caso Tragamonedas, lazos que aparecieron a la luz en sendos reportajes.

Yang está siendo investigado por presunto tráfico de influencias junto a la diputada Karol Cariola y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler -ambas militantes del Partido Comunista-, mientras que Hadad fue formalizado en 2019 por financiamiento irregular de la política en el llamado Caso Tragamonedas, en el que representantes de empresas de máquinas de azar sobornaron a funcionarios, policías y políticos para operar ilegalmente.

Sin embargo, y a pesar de los cuestionamientos, el presidente electo aseguró que tiene “la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet, todos los antecedentes que ustedes tienen, se manejaban con mucha anticipación”.

“No deja de llamar la atención que, de un día para otro, sean de atención mediática y pública antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento. Él ejerció un rol como diputado, como delegado provincial, como intendente en gobiernos anteriores y lo hizo de manera destacada”, agregó en medio de una visita a la ciudad de Frutillar.

El mandatario entrante sostuvo que Jouannet está perfectamente capacitado “en la prevención del delito y el combate al crimen organizado”, razón por la cual "no tengo ningún cuestionamiento (...) y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría tan relevante para el futuro”, remató.

A pesar de estar de vacaciones, Kast salió a blindar a su futuro Subsecretario de Seguridad Pública.

“La gente habla por sus acciones”

Este lunes, luego de una maratónica reunión bilateral de ocho horas con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y los subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito, Rafael Collado y Carolina Leitao, el cuestionado futuro subsecretario Jouannet restó importancia a las críticas citando nada menos que a Winston Churchill.

“Churchill decía que la gente habla por sus acciones. Ustedes me conocen perfectamente: cuando fui gobernador, intendente y diputado. A las personas hay que analizarlas por sus acciones“, señaló brevemente a la prensa que lo esperaba a la salida.

Finalmente, la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien también estuvo en la cita, le entregó su respaldo y “total confianza” a Jouannet e hizo un llamado a postergar las críticas hasta ver los resultados de su labor que comienza el 11 de marzo próximo.