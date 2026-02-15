Pablo Goncálvez, el primer asesino serial de Uruguay, se instaló en Punta del Este: “Siempre anda en la de él”

Pablo Goncálvez, un asesino serial de la década del 90 en Uruguay (Captura Telenoche)

El nombre de Pablo Goncálvez es sinónimo de temor en Uruguay. Con apenas pronunciarlo a muchos le viene de inmediato la imagen de la década del noventa, cuando su nombre invadió los informativos luego de que asesinara a tres mujeres y se convirtiera en el primer asesino serial del país. Después de estar décadas preso, Goncálvez volvió a ser noticia: esta vez porque se instaló de forma definitiva en Punta del Este.

Goncálvez cumplió su condena de 23 años de cárcel, luego vivió en Paraguay y ahora decidió radicarse de vuelta en su país. El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, detalló en Canal 10 que hace tres meses que las autoridades sabían de esta situación. En el apartamento vive junto a su madre, detalló.

“Él es una persona especial, pero no tiene ningún impedimento de circular en el país. La Justicia no le puso ninguna restricción”, explicó Trezza. “Si causa un problema y viola la ley va a tener problemas con la Policía de Maldonado. Cualquier anomalía, que la comuniquen de inmediato”, agregó el jefe de Maldonado.

Pablo Goncálvez vive cerca de Los Dedos, un lugar emblemático en Punta del Este (iStock)

Sin embargo, hasta el momento, no hubo ningún inconveniente con Goncálvez.

Para Trezza, la presencia del primer asesino serial en Punta del Este “no genera alarma” aunque definió como “impactantes” los crímenes que cometió. En ese momento, el hoy jefe de la Policía de Maldonado trabajaba en Canelones.

Goncálvez quedó en libertad en Uruguay en 2016 y en ese momento se radicó en Paraguay, país en el que fue detenido al año siguiente por porte de arma y tenencia de drogas. Cumplió una nueva condena y quedó libre en 2019. En 2023, reingresó a Uruguay a través del puente de Salto Grande.

Pablo Goncálvez, el primer asesino serial de Uruguay (Cortesía Montevideo Portal)

Pero pese a que la Policía asegura que no hay ninguna alarma por la presencia de Goncálvez en Punta del Este, su historial delictivo hace que para las autoridades esta situación merezca atención, informó el noticiero Subrayado de Canal 10.

Las atrocidades de Goncálvez

La vida de Goncálvez fue, hasta el 1° de enero de 1992, la de cualquier otro uruguayo. Nacido en España, vivió en el barrio residencial Carrasco de Montevideo con aparente normalidad y sin demasiados sobresaltos. Pero en la madrugada de ese año ese joven de 22 años comenzaría con el primer de los tres asesinatos que lo llevaron a ser una de las personas más temidas.

Ana Luisa Miler no regresó jamás a su casa. Su cuerpo apareció sin vida en el balneario Lomas de Solymar (a 30 kilómetros de Montevideo), entre las dunas. Goncálvez había sido el último en verla, pero nadie sospechó de él.

El padre de Goncálvez murió en julio de este año y, a los pocos meses, Goncálvez buscó una nueva víctima. Fue Andrea Castro (16), asesinada el 20 de septiembre. La adolescente había salido a bailar a un local en Carrasco y se encontró con el asesino. Apenas se conocían, pero charlaron unos minutos y ella aceptó ir con él a dar una vuelta en el auto. Su cuerpo apareció en la Playa Mansa, de Punta del Este.

La autopsia reveló que Castro murió por asfixia. Y con el tiempo se supo que el arma letal había sido una corbata blanca y verde de su padre.

María Victoria Williams esperaba el ómnibus en la mañana del 8 de febrero de 1993 cuando apareció Goncálvez. Fingió que su abuela estaba sufriendo un infarto e hizo ingresar a la mujer a su vivienda. Le pidió que llamara a la emergencia y, en ese momento, le puso un pañuelo con alcohol y éter en la nariz y le ató una bolsa de nylon en la cabeza. Esa tarde, la familia de Victoria recibió un llamado que preguntaba por qué la joven no fue a trabajar.

Goncálvez era conocido como el “psicópata de Carrasco”. Todo el barrio tenía miedo de él hasta que cayó en febrero de 1992, cuando la policía lo encontró en un ómnibus en el que quería viajar a San Pablo. Fue detenido en Chuy, una ciudad lindera con Brasil.

Goncálvez fue detenido en febrero de 1992 tras el triple crimen que cometió en Uruguay

Treinta y cuatro años después, para muchos ese temor vuelve.

Una falsa alarma y la aparición real

Una mujer denunció en marzo de 2024 que un hombre se había acercado a ella diciendo que era Pablo Goncálvez. Su relato derivó en una investigación policial, que como primer paso corroboró que el asesino serial estaba viviendo en Uruguay: había llegado al país el 23 de noviembre de 2023.

Con la información aportada por la mujer, la Policía consiguió una grabación de una cámara de videovigilancia, en la que encontraron las imágenes del denunciado trasladándose en una camioneta Jeep. Los agentes identificaron a ese hombre y comprobaron que no era Pablo Goncálvez. Falsa alarma: era una persona con un antecedente por violencia doméstica y nueve por desacato.

Más cerca en el tiempo, otra mujer señaló en un audio que había visto a Goncálvez en Maldonado. Relataba que el hombre circulaba en un auto blanco por la ciudad de San Carlos. Además, una persona que paseaba a su perro había asegurado que lo vio en un vehículo del mismo color paseando por el puerto de Punta del Este.

Gorlero y la calle 31, el lugar en el que vive Pablo Goncálvez en Punta del Este (Google Maps)

En ese momento, la Jefatura de Maldonado negó que se hayan presentado denuncias por esto.

Casi dos años después, sí está confirmado: Goncálvez vive en Punta del Este.

Hace seis meses se instaló en un edificio en la calle 31 y Gorlero, en el centro comercial del principal balneario uruguayo, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Es uno de los lugares más conocidos porque está cerca de Los Dedos, el icónico monumento.

Varios vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por esta noticia. Otros residentes que viven hace tiempo en el mismo edificio comentaron que hace años que la madre del asesino serial vive allí.

A través de audios de WhatsApp, consignados por Montevideo Portal, los vecinos han expresado su sorpresa. “La verdad no sabía nada, pero el loco es buenazo. Nunca dio problemas y siempre anda en la de él”, relató uno de ellos. Además, comentan que no suele salir del apartamento y que tampoco va a las reuniones de propietarios. Sí suele hacerlo su madre, a quien definen como “una mujer muy correcta”.