Falsa alarma en Uruguay: el “psicópata de Carrasco” volvió al país pero no era el hombre que una mujer denunció

Pablo Goncálvez, un asesino serial de Uruguay (Captura Telenoche)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Una mujer denunció la semana pasada en Uruguay que un hombre se había acercado a ella diciendo que era Pablo Goncálvez. Solo la mención de su nombre enciende alarmas y trae un recuerdo dramático. El conocido como el “psicópata de Carrasco” –por el barrio residencial de Montevideo– asesinó a tres jóvenes en la década de los 90 y fue condenado a 30 años de prisión.

En su denuncia, la mujer señaló que en los primeros días de marzo fue abordada por Goncálvez, quien llegó hasta su vehículo y se presentó. Su relato derivó en una investigación policial que como primer paso corroboró que el asesino serial estuviera en territorio uruguayo. Y así lo confirmaron: el 23 de noviembre Goncálvez ingresó a Uruguay, informó Montevideo Portal.

Con la información que la mujer aportó, la Policía obtuvo la grabación de una cámara de videovigilancia de la zona y encontraron las imágenes del denunciado, que se trasladaba en una camioneta Jeep.

Pablo Goncálvez, que asesinó a tres mujeres en la década de los 90, cumplió su pena por el triple homicidio en 2016

Cuando identificaron al denunciado, la Policía comprobó que ese hombre, de 45 años, no era Pablo Goncálvez. Se trataba de una persona que tiene un antecedente por violencia doméstica y nueve por desacato.

La Policía le tomó declaración y el denunciado admitió haberse movido por Carrasco en las fechas que los investigadores le indicaron. Sin embargo, negó la versión de la denunciante y aseguró que no tiene ningún vínculo con Goncálvez.

Pero esta no fue la única supuesta aparición del asesino serial en el país. Otra mujer señaló en un audio que se viralizó que había visto a Pablo Goncálvez en Maldonado. La persona aseguraba que se habían presentado denuncias ante la Policía alertando por esta situación.

Pablo Goncálvez algunos años atrás (Cortesía Montevideo Portal)

La mujer relataba que el hombre circulaba en un auto blanco por la ciudad de San Carlos. Además, una persona que paseaba a su perro había asegurado que lo vio en un vehículo del mismo color paseando por el puerto de Punta del Este.

Sin embargo, desde la Jefatura de Policía de Maldonado negaron que se hayan presentado denuncias por este episodio, informó El Observador.

El Ministerio del Interior informó que Goncálvez ingresó por el puente de Salto Grande –que une las ciudades de Concordia y Salto– en noviembre y las autoridades presumen que continúa en el país.

Pablo Goncalvez, en la década de los 90 (El Observador)

Tras asesinar a tres mujeres, Goncálvez se convirtió en el primer asesino serial de Uruguay y fue condenado a 30 años de prisión. En 2016, la Justicia dio por cumplida la triple pena que pesaba sobre él. Redimió siete años de los 30 por estudio y trabajo. Estando en prisión, el triple homicida se casó y fue padre de una hija.

En 2017 volvió a ser capturado en Paraguay con un arma de nueve milímetros, lo que está prohibido por la ley de armas paraguaya. Llevaba 21 cartuchos, 9,1 gramos de cocaína y un celular que fue incautado en el momento de la detención. Fue preso de nuevo y liberado en 2019.

Su presencia en Uruguay reactivó la pregunta de si sigue representando un peligro para la sociedad. Consultado por El Observador, el criminólogo Germán Aller aseguró que no se pueden aplicar sanciones cuando ya cumplió la pena. “¿Cuánto hace que salió libre? Estamos a ocho años. Todos sabemos quién es y que puede ser problemático. Pero no es problema del juez, ni del fiscal ni del policía hasta que tanto no haga algo. El derecho es así”, aseguró.

En 2016, cuando Goncálvez salió de prisión, Aller declaró que la población tenía que contribuir para no generar un estigma. “La sociedad tiene que tener la madurez para aceptar que cumplió la pena y por tanto puede llevar una vida normal, laboral, social y de esparcimiento”, aseguró entonces.

El psicólogo forense y psicoterapeuta Gustavo Álvarez, en tanto, evitó referirse al caso puntual pero explicó cuál es perfil de los asesinos seriales.

“En general, las características de personalidad del asesino serial nos remitirían a una psicopatía. No exclusivamente, pero la mayoría de los asesinos seriales, tanto hombres como mujeres, nos remiten a una estructura de personalidad psicopática. La psicopatía tiene una imposibilidad de generar culpa intersubjetivamente, no tiene conciencia ética, no sigue cánones espirituales de una sociedad”, explicó.