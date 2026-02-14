El naufragio de una barcaza en el río Amazonas dejó dos muertos y siete desaparecidos

Varias personas con chalecos salvavidas flotan en dos grupos sobre aguas marrones y turbias mezcladas con desechos, mientras otras se encuentran en aguas más oscuras tras un naufragio en Brasil (Redes sociales)

Las autoridades de Brasil buscan a siete personas desaparecidas tras el naufragio de una barcaza con 80 pasajeros en el río Amazonas, cerca de la ciudad de Manaos. El incidente, que dejó dos fallecidos, ocurrió este viernes en el área conocida como "Encuentro de las Aguas”, donde confluyen el río Negro y el río Solimões.

La embarcación partió de Manaos, capital del estado de Amazonas, con destino a Nova Olinda do Norte, pero naufragó poco después de iniciar el viaje. Las causas aún no han sido determinadas y permanecen bajo investigación.

Según el Gobierno de Amazonas, las víctimas fatales son una mujer adulta y una niña de tres años. Dentro de los 71 sobrevivientes se encuentran un bebé prematuro y su madre, quienes habían viajado a Manaos para el parto; durante el naufragio, el bebé fue colocado en un refrigerador portátil.

El piloto de la barcaza fue arrestado por homicidio culposo y permanecerá en libertad tras el pago de una fianza. Una pasajera relató en un video difundido por medios locales que pidió al piloto reducir la velocidad debido a las fuertes olas antes del accidente.

El Cuerpo de Bomberos reanudó este sábado las tareas de rescate con dos equipos: uno en la superficie y otro de buceo en la zona del siniestro, ambos en el río Solimões.

En el operativo participan 25 buzos, ocho embarcaciones y una veintena de agentes de la Defensa Civil de Amazonas.

El gobernador Wilson Lima expresó en sus redes sociales su “profunda” solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que las autoridades “siguen movilizadas” para localizar a los desaparecidos.

Qué dijo la empresa

La empresa responsable del buque es Lima de Abreu e Navegações, y uno de los socios es Marcos Antonio Lima de Abreu, conocido como Marquinho Abreu, según recordó el periódico O Globo.

Abreu se presentó como candidato a la alcaldía de Uarini en las elecciones de 2024 por el Partido de los Trabajadores, obteniendo 2.537 votos (30,9%), frente a los 4.491 votos (54,7%) del alcalde electo Marcos Martins (União).

En un comunicado publicado este viernes, la empresa lamentó el trágico naufragio y afirmó que el buque Lima de Abreu XV se encontraba en buenas condiciones, con documentación válida, inspecciones al día y operando de acuerdo con las normas de navegación.

Según el escrito, la empresa responsable del barco coopera de “forma plena, transparente y continua con las autoridades”.

Desde el primer momento, se tomaron todas las medidas de emergencia pertinentes. La prioridad absoluta de la compañía ha sido brindar asistencia integral a las víctimas y sus familias, ofreciendo todo el apoyo necesario en este momento de inmenso dolor, afirmó el texto.

Por último, el comunicado se compartió junto con el perfil de Marquinho, quien afirmó no estar en condiciones de responder a nadie, y pidió oraciones por las víctimas y sus familias.