América Latina

El naufragio de una barcaza en el río Amazonas dejó dos muertos y siete desaparecidos

El incidente ocurrió este viernes en el área conocida como “Encuentro de las Aguas”, donde confluyen el río Negro y el Solimões. Había 80 pasajeros a bordo

Guardar
Varias personas con chalecos salvavidas
Varias personas con chalecos salvavidas flotan en dos grupos sobre aguas marrones y turbias mezcladas con desechos, mientras otras se encuentran en aguas más oscuras tras un naufragio en Brasil (Redes sociales)

Las autoridades de Brasil buscan a siete personas desaparecidas tras el naufragio de una barcaza con 80 pasajeros en el río Amazonas, cerca de la ciudad de Manaos. El incidente, que dejó dos fallecidos, ocurrió este viernes en el área conocida como "Encuentro de las Aguas”, donde confluyen el río Negro y el río Solimões.

La embarcación partió de Manaos, capital del estado de Amazonas, con destino a Nova Olinda do Norte, pero naufragó poco después de iniciar el viaje. Las causas aún no han sido determinadas y permanecen bajo investigación.

Según el Gobierno de Amazonas, las víctimas fatales son una mujer adulta y una niña de tres años. Dentro de los 71 sobrevivientes se encuentran un bebé prematuro y su madre, quienes habían viajado a Manaos para el parto; durante el naufragio, el bebé fue colocado en un refrigerador portátil.

El piloto de la barcaza fue arrestado por homicidio culposo y permanecerá en libertad tras el pago de una fianza. Una pasajera relató en un video difundido por medios locales que pidió al piloto reducir la velocidad debido a las fuertes olas antes del accidente.

El Cuerpo de Bomberos reanudó este sábado las tareas de rescate con dos equipos: uno en la superficie y otro de buceo en la zona del siniestro, ambos en el río Solimões.

En el operativo participan 25 buzos, ocho embarcaciones y una veintena de agentes de la Defensa Civil de Amazonas.

El gobernador Wilson Lima expresó en sus redes sociales su “profunda” solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que las autoridades “siguen movilizadas” para localizar a los desaparecidos.

Qué dijo la empresa

La empresa responsable del buque es Lima de Abreu e Navegações, y uno de los socios es Marcos Antonio Lima de Abreu, conocido como Marquinho Abreu, según recordó el periódico O Globo.

Abreu se presentó como candidato a la alcaldía de Uarini en las elecciones de 2024 por el Partido de los Trabajadores, obteniendo 2.537 votos (30,9%), frente a los 4.491 votos (54,7%) del alcalde electo Marcos Martins (União).

En un comunicado publicado este viernes, la empresa lamentó el trágico naufragio y afirmó que el buque Lima de Abreu XV se encontraba en buenas condiciones, con documentación válida, inspecciones al día y operando de acuerdo con las normas de navegación.

Según el escrito, la empresa responsable del barco coopera de “forma plena, transparente y continua con las autoridades”.

Desde el primer momento, se tomaron todas las medidas de emergencia pertinentes. La prioridad absoluta de la compañía ha sido brindar asistencia integral a las víctimas y sus familias, ofreciendo todo el apoyo necesario en este momento de inmenso dolor, afirmó el texto.

Por último, el comunicado se compartió junto con el perfil de Marquinho, quien afirmó no estar en condiciones de responder a nadie, y pidió oraciones por las víctimas y sus familias.

Temas Relacionados

naufragioRío AmazonasBrasilÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Crisis en Cuba: la dictadura canceló el Festival del Habano, evento internacional clave para la economía del país

En un correo electrónico enviado a los participantes, el comité organizador anunció la postergación de la edición prevista del 24 al 27 de febrero, sin comunicar una nueva fecha

Crisis en Cuba: la dictadura

Estados Unidos y Ecuador concluyeron las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial recíproco

“Así levantamos un país”, destacó en sus redes sociales el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Ambos países esperan firmar el convenio en las próximas semanas

Estados Unidos y Ecuador concluyeron

Marco Rubio afirmó que Cuba “no tiene economía” y que sus dirigentes “prefieren un país moribundo antes que prospere”

El secretario de Estado norteamericano se refirió a la crítica situación que atraviesa la isla

Marco Rubio afirmó que Cuba

Lula inicia una gira por Brasil tras sufrir una drástica caída en las encuestas de cara a las elecciones de octubre

Los últimos sondeos anticipan una campaña electoral polarizada y hasta el último voto

Lula inicia una gira por

Ecuador y EEUU encaminaron las negociaciones para el acuerdo comercial “recíproco”

Las autoridades de ambos países informaron que las naciones alcanzaron un consenso sobre el nuevo tratado que apunta a suprimir aranceles a exportaciones y a ampliar las oportunidades de inversión en sectores estratégicos

Ecuador y EEUU encaminaron las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día del Amor y la

Día del Amor y la Amistad sin pañales: México registra histórica caída en nacimientos

La borrasca Oriana mantiene en alerta a toda España: pueblos evacuados, trenes suspendidos y rachas de viento de hasta 170 km/h

Karol G sorprendió a sus fans con un adelanto de una nueva canción en sus redes sociales y solo unos pocos pudieron escucharla

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 14 de febrero: choque en Circuito Interior al Sur a la altura de Albahaca

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Irán tacha de “circo” la Conferencia de Múnich tras dar tribuna a opositores iraníes

Alemania exige la dimisión de la relatora de la ONU para Palestina por sus comentarios "inapropiados"

Camilo Torres Restrepo, 60 años del mito del 'cura guerrillero' en el conflicto colombiano

Jaime de Marichalar, rotundo y molesto, se desmarca de su hermano Álvaro por sus ataques a Iñaki Urdangarin

Machado pide pasar de las palabras a las acciones para impulsar un cambio político en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

De regreso al cine, Rupert

De regreso al cine, Rupert Grint aconseja a la nueva generación de “Harry Potter”: “Realmente les deseo lo mejor”

Stephen Amell protagonizará la nueva versión de “Baywatch”: todo sobre el reboot de la icónica serie de televisión

El conmovedor mensaje del hermano de James Van Der Beek en medio del luto: “No sabía que podía doler tanto”

La confesión inesperada de Guy Pearce sobre su papel más famoso

Regresan “Los ángeles de Charlie”: Sony apuesta por una nueva película