Ecuador y EEUU encaminaron las negociaciones para el acuerdo comercial “recíproco”

Jamieson Greer, Representante de Comercio de Estados Unidos, el 22 de enero de 2026 (Laurent Gillieron/REUTERS)

Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos concluyeron las negociaciones para un “acuerdo comercial recíproco” que busca revertir los aranceles de hasta el 15% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a productos ecuatorianos, tras haber eliminado ya esos gravámenes para algunas importaciones clave como la banana y el cacao desde noviembre pasado.

El Representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, anunció el viernes en un comunicado que esperan firmar el convenio en las próximas semanas, aunque no detalló los alcances ni las condiciones específicas del acuerdo.

Greer señaló que se trata de “una nueva plataforma para promover la prosperidad” y que su pronta entrada en vigor permitirá expandir y diversificar el comercio y la inversión bilateral, en beneficio de ambos países.

Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa celebró el avance y aseguró en redes sociales que la prioridad del acuerdo es generar oportunidades económicas.

“Así levantamos un país. En la negociación de acuerdos comerciales siempre priorizo un principio: que quienes trabajan, producen y quieren salir adelante tengan oportunidades que antes no existían”, escribió el mandatario.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebró la conclusión de las negociaciones con Estados Unidos (Isaac Castillo/Presidencia de la República)

Los aranceles estadounidenses a Ecuador comenzaron con un 10% y subieron al 15% en agosto, hasta que en noviembre se eliminaron para ciertos productos emblemáticos del país andino.

A cambio, Ecuador acordó reducir o eliminar aranceles para sectores clave de EEUU, como maquinaria, productos de salud, tecnología, químicos, motores de vehículos y algunos productos agrícolas.

El acuerdo también compromete a Ecuador a revisar y eventualmente eliminar ciertas barreras no arancelarias, a establecer una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y a no aplicar impuestos discriminatorios a servicios digitales estadounidenses.

Además, el país latinoamericano apoyará una moratoria permanente sobre aranceles a transmisiones electrónicas en la OMC y se compromete a aplicar plenamente las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, mejorar la gobernanza forestal y combatir el comercio ilegal de especies silvestres.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer (Cancillería Ecuador/Archivo)

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos fue deficitaria en USD 644,5 millones, según estadísticas del Banco Central de Ecuador; aunque si se excluyen el petróleo y sus derivados, el país registró un superávit de 2.306 millones de dólares.

Cabe recordar que Washington anunció el 15 de noviembre del 2025 “acuerdos de comercio recíproco” con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

En 2024, Estados Unidos exportó bienes y servicios a Ecuador por un valor de USD 10.200 millones, según datos de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR). La administración de Donald Trump está impulsando la apertura del mercado ecuatoriano a productos estadounidenses que han experimentado fuertes aumentos de precio a nivel interno, como la carne de res, una medida que ha generado críticas entre los productores agropecuarios ecuatorianos.

(Con información de EFE)