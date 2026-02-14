América Latina

Ecuador y EEUU encaminaron las negociaciones para el acuerdo comercial “recíproco”

Las autoridades de ambos países informaron que las naciones alcanzaron un consenso sobre el nuevo tratado que apunta a suprimir aranceles a exportaciones y a ampliar las oportunidades de inversión en sectores estratégicos

Guardar
Jamieson Greer, Representante de Comercio
Jamieson Greer, Representante de Comercio de Estados Unidos, el 22 de enero de 2026 (Laurent Gillieron/REUTERS)

Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos concluyeron las negociaciones para un “acuerdo comercial recíproco” que busca revertir los aranceles de hasta el 15% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a productos ecuatorianos, tras haber eliminado ya esos gravámenes para algunas importaciones clave como la banana y el cacao desde noviembre pasado.

El Representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, anunció el viernes en un comunicado que esperan firmar el convenio en las próximas semanas, aunque no detalló los alcances ni las condiciones específicas del acuerdo.

Greer señaló que se trata de “una nueva plataforma para promover la prosperidad” y que su pronta entrada en vigor permitirá expandir y diversificar el comercio y la inversión bilateral, en beneficio de ambos países.

Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa celebró el avance y aseguró en redes sociales que la prioridad del acuerdo es generar oportunidades económicas.

“Así levantamos un país. En la negociación de acuerdos comerciales siempre priorizo un principio: que quienes trabajan, producen y quieren salir adelante tengan oportunidades que antes no existían”, escribió el mandatario.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebró la conclusión de las negociaciones con Estados Unidos (Isaac Castillo/Presidencia de la República)

Los aranceles estadounidenses a Ecuador comenzaron con un 10% y subieron al 15% en agosto, hasta que en noviembre se eliminaron para ciertos productos emblemáticos del país andino.

A cambio, Ecuador acordó reducir o eliminar aranceles para sectores clave de EEUU, como maquinaria, productos de salud, tecnología, químicos, motores de vehículos y algunos productos agrícolas.

El acuerdo también compromete a Ecuador a revisar y eventualmente eliminar ciertas barreras no arancelarias, a establecer una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y a no aplicar impuestos discriminatorios a servicios digitales estadounidenses.

Además, el país latinoamericano apoyará una moratoria permanente sobre aranceles a transmisiones electrónicas en la OMC y se compromete a aplicar plenamente las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, mejorar la gobernanza forestal y combatir el comercio ilegal de especies silvestres.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer (Cancillería Ecuador/Archivo)

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos fue deficitaria en USD 644,5 millones, según estadísticas del Banco Central de Ecuador; aunque si se excluyen el petróleo y sus derivados, el país registró un superávit de 2.306 millones de dólares.

Cabe recordar que Washington anunció el 15 de noviembre del 2025 “acuerdos de comercio recíproco” con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

En 2024, Estados Unidos exportó bienes y servicios a Ecuador por un valor de USD 10.200 millones, según datos de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR). La administración de Donald Trump está impulsando la apertura del mercado ecuatoriano a productos estadounidenses que han experimentado fuertes aumentos de precio a nivel interno, como la carne de res, una medida que ha generado críticas entre los productores agropecuarios ecuatorianos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEcuadorEstados UnidosDaniel NoboaJamieson Greer

Últimas Noticias

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el negocio millonario de la dictadura de Nicaragua para facilitar la llegada de cubanos a EEUU

La reanudación del visado para cubanos en Managua marca el fin del uso de la migración a Estados Unidos como arma política y negocio para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el

Uruguay decidió vender sus residencias en Washington, Lima y Madrid por una política de ahorro de la Cancillería

Diplomáticos uruguayos expresaron su resistencia a las medidas de recorte del gasto tomadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se fusionaron partidas y se limitó el personal que se puede contratar

Uruguay decidió vender sus residencias

Autoridad Marítima de Panamá activa operativo por carnavales mientras investiga naufragios y accidentes

Fuertes vientos, sobrecarga de embarcaciones y fallas operativas han elevado los riesgos en rutas marítimas del país

Autoridad Marítima de Panamá activa

Estados Unidos realizó un ataque contra una lancha narco en el Caribe: tres muertos

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”, informó a través de un comunicado el Comando Sur de EEUU y remarcó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido

Estados Unidos realizó un ataque

Organismos internacionales respaldan elección de Astrid Lemus a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

La designación de la nueva magistrada por parte del Colegio de Abogados y Notarios recibió amplio apoyo en el exterior, en medio de críticas a la actuación del Ministerio Público en la jornada electoral gremial

Organismos internacionales respaldan elección de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan a un peligroso prófugo

Buscan a un peligroso prófugo que escapó de un hospital de Neuquén, luego de fingir una convulsión

Malteada de cereza: una bebida ideal para festejar el Día del Amor y la Amistad

Condenaron a cuatro presos por abusar sexualmente de un compañero en una cárcel de Rosario

Volvieron a detener a un profesor de Córdoba que había sido acusado de abuso contra menores

Cayó uno de los acusados de matar a golpes a un jubilado que iba al médico: era vecino de la víctima

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Menos días de clase, ataques de colonos y redadas: la crisis educativa en Cisjordania

Pánico en los supermercados rusos debido a los disparatados precios

Una gran manifestación contra las autoridades iraníes recorrerá este mediodía los aledaños de la CSM

Zelensky se reunirá con Marco Rubio en la antesala a las nuevas negociaciones trilaterales por la paz en Ucrania

Zelenski tras la exclusión del deportista ucraniano: “deporte no significa olvido”

ENTRETENIMIENTO

15 películas clásicas románticas para

15 películas clásicas románticas para ver en San Valentín

El mito de la “maldición” que une a ‘Dawson’s Creek’ y ‘Varsity Blues’ tras la muerte de James Van Der Beek

El próximo disco de Slash ya está listo y tiene fecha de lanzamiento: “Es increíble”

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Avengers: Doomsday impulsa nuevas teorías sobre la trama y los personajes

“Convertir a Timothée en un neoyorquino descarado y carismático fue el reto”: Kyra Panchenko, la mente detrás de la tansformación del actor en ‘Marty Supreme’