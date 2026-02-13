Censura en Cuba: el régimen de Miguel Díaz-Canel dictó prisión “provisional” para dos creadores de contenido

Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez del proyecto audiovisual independiente El4tico

Los dos jóvenes creadores de contenido cubanos, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, permanecen en “prisión provisional” en la ciudad de Holguín, al este de Cuba, según informó este jueves la fiscalía provincial.

Ambos, integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico y con miles de seguidores en redes sociales, fueron detenidos la semana pasada, señalados por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”.

La fiscalía de Holguín, a través de un comunicado en Facebook, argumentó que los jóvenes “incitan al pueblo, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior a cambiar el orden constitucional de la República de Cuba; y difaman sobre la actuación de instituciones políticas y sociales del país”.

Medina y Zayas utilizaron sus plataformas digitales para ofrecer una visión crítica de la realidad cubana y cuestionar abiertamente al régimen, en medio de la profunda crisis multisectorial que atraviesa la isla.

La detención fue denunciada por organizaciones de derechos humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Amnistía Internacional, por su parte, alertó esta semana sobre una “escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y acoso contra familiares de presos de conciencia” en Cuba, aunque no se refirió específicamente a este caso.

La fiscalía cubana respondió que se están realizando diligencias de investigación para recabar pruebas y concluir el proceso. La dictadura liderada por Miguel Díaz-Canel niega la existencia de presos políticos en la isla y acusa a los opositores de actuar como “mercenarios” al servicio de Estados Unidos.

Según denuncias de las organizaciones de derechos humanos, agentes de la Seguridad del Estado y efectivos policiales irrumpieron en las viviendas de los comunicadores en el reparto Piedra Blanca, entre las 6 y 7 de la mañana. Durante el operativo, las autoridades confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y otros equipos utilizados en su labor periodística.

Tras la detención, los creadores de contenidos opositores al régimen fueron trasladados a la sede de Instrucción Penal de Holguín, conocida popularmente como “Todo el mundo canta”, un centro señalado por diversas denuncias de torturas, interrogatorios violentos y tratos degradantes.

Kamil Zayas Pérez previó su posible detención y, días antes del operativo, programó un mensaje en la red social antes mencionada para que fuera publicado si era arrestado, como finalmente ocurrió. “Si están viendo o leyendo esto, es porque finalmente encontraron la manera de trancarme, de intentar ponerme la mordaza temporal”, escribió.

El mensaje de un disidente cubano a las fuerzas armadas de su país

En su comentario, Zayas calificó su detención como “arbitraria, cobarde, previsible” y exigió que se respete el debido proceso, se informe sobre su estado de salud y se garantice su liberación sin condiciones. “No he cometido crimen alguno más que el de pensar con cabeza propia”, concluyó.

El4tico, el proyecto que integran los detenidos y que cuenta con 118.000 seguidores en Instagram, se define como un espacio independiente enfocado en el análisis y la crítica sociopolítica.

Es conocido por cuestionar las narrativas oficiales y ofrecer argumentos comunicacionales e históricos sobre la realidad cubana, con el objetivo de visibilizar problemáticas sociales y fomentar el debate sobre las libertades de expresión y creación en un contexto marcado por la censura y la represión.

(Con información de AFP)