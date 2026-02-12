El Salvador

Incendio afecta bodega de electrodomésticos en el centro de San Salvador

La intervención de los servicios de emergencia permitió contener rápidamente el fuego registrado en el sector comercial, donde la densidad de mercancías y la proximidad entre edificios incrementaron el riesgo de propagación en la zona

Guardar
Perspectiva área de incendio en una bodega de electrodomésticos en San Salvador. (Cortesía: Bomberos de El Salvador)

Un incendio estructural se registró este jueves en una bodega de electrodomésticos situada en la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador. Las unidades operativas de emergencia intervinieron para controlar las llamas y garantizar la seguridad en la zona.

La calle Rubén Darío, enclavada en el corazón comercial de la capital salvadoreña, concentra la actividad de decenas de bodegas y almacenes.

Esta zona ha sido históricamente un centro neurálgico para la distribución de electrónicos y electrodomésticos en El Salvador, lo que ha incrementado la densidad de mercancías susceptibles a siniestros de grandes proporciones.

Los antecedentes de incendios en este sector han generado repetidos llamados de asociaciones civiles y autoridades a reforzar las medidas de prevención y respuesta ante emergencias.

Impacto en la actividad comercial y respuesta de las autoridades

Según información oficial de Bomberos de El Salvador, las brigadas de emergencia desplegaron recursos para sofocar el fuego y proteger los comercios cercanos. El operativo incluyó la movilización de equipos especializados y el acordonamiento de la zona afectada para evitar accidentes entre transeúntes y trabajadores.

Las autoridades indicaron que el incendio se originó específicamente en una bodega dedicada al almacenamiento de electrodomésticos, productos especialmente vulnerables a daños por fuego debido a la presencia de componentes plásticos y electrónicos.

Los operativos priorizaron el control de las llamas para evitar la propagación a locales vecinos, dada la cercanía entre edificaciones en esta parte del Centro Histórico de San Salvador.

Bomberos expresó en sus redes sociales que tras las tareas de enfriamiento y ventilación en el área impactada, la situación está bajo control, por lo que no existe peligro de que el incidente se extienda.

Las autoridades desplegaron brigadas de
Las autoridades desplegaron brigadas de emergencia y equipos especializados para contener el incendio y proteger los comercios vecinos. (Cortesía: Bomberos de El Salvador)

Hasta el momento, no se reportaron víctimas, aunque se mantendrán en la evaluación de pérdidas materiales, las cuales podrían ascender a un monto alto debido al tipo de producto. Especialistas en riesgos enviaron al lugar peritos para investigar la causa del incendio y establecer las responsabilidades correspondientes. Este procedimiento es parte de los protocolos habituales cada vez que se registra un incendio estructural en el casco urbano de la ciudad.

Vecinos y comerciantes cercanos relataron que la rápida presencia de los servicios de emergencia limitó las consecuencias del siniestro, gracias a un despliegue que priorizó el uso de múltiples unidades y personal capacitado.

La calle Rubén Darío ha experimentado otros incidentes similares en el pasado reciente, con afectaciones en la distribución comercial que impactaron de forma directa la oferta de productos en el área metropolitana de San Salvador.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Incendio EstructuralSan SalvadorBrigadas de EmergenciaAutoridades LocalesPrevención de IncendiosImpacto Comercial

Últimas Noticias

El gobierno salvadoreño construye y remodela cuatro mercados municipales en diferentes zonas del país

La modernización de los mercados municipales avanza en cuatro puntos estratégicos de El Salvador, con proyectos financiados en parte por el Banco Mundial y destinados a brindar espacios dignos a miles de comerciantes, informó el ministro Romeo Rodríguez.

El gobierno salvadoreño construye y

Inflación en El Salvador cae a 0.65 % en enero y marca la racha desinflacionaria más sostenida desde 2025

El índice de precios al consumidor registró en enero su nivel más bajo en dos años, consolidando una tendencia a la baja que comenzó en el último cuatrimestre de 2025

Inflación en El Salvador cae

Las exportaciones centroamericanas aumentan 11.5% en 2025, según el BID

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que la región superó el promedio latinoamericano tras un año anterior de estancamiento, impulsada sobre todo por mayores volúmenes colocados en mercados clave como Estados Unidos, Asia y la Unión Europea

Las exportaciones centroamericanas aumentan 11.5%

La residencia de Shakira en El Salvador se convierte en el modelo para su histórico show en Brasil

La residencia de Shakira en El Salvador marca un precedente en la industria del entretenimiento regional y sienta las bases logísticas para lo que podría ser su espectáculo más ambicioso en Brasil

La residencia de Shakira en

Shakira inicia hoy la segunda jornada de su residencia en El Salvador

La cantante colombiana ofrecerá hoy el primero de sus últimos tres conciertos en el país. Las autoridades han establecido un dispositivo de gestión vehicular en las inmediaciones del estadio, atendiendo las fechas de presentaciones musicales, para regular el tránsito y fortalecer la seguridad de asistentes a los eventos

Shakira inicia hoy la segunda
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Colombia podría perder competitividad comercial

Colombia podría perder competitividad comercial con Estados Unidos, según alertó AmCham: “Enfrenta un riesgo de desplazamiento”

Dictan prisión preventiva contra Anthony “N”, sujeto que arrojó al perro “Lobito” desde una escalera de 10 metros en el Edomex

Candidato al parlamento por Renovación Popular acude al cementerio para “pedirle su voto” a un muerto: “ustedes también votan”

La reacción del Gobierno tras la media sanción de la Ley Penal Juvenil

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

INFOBAE AMÉRICA
Bondi lamenta el sufrimiento de

Bondi lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante críticas por proteger nombres de abusadores

Presidente de Guatemala denuncia "nuevo intento" de Fiscalía por "socavar instituciones"

Brignone y Lollobrigida dan oros a Italia y Suecia alarga su dominio en el esquí de fondo femenino

Franco Nero, el legendario Django, recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Marcos Llorente: "Esta es la línea, hay que repetirlo más veces"

ENTRETENIMIENTO

La primera esposa de James

La primera esposa de James Van Der Beek publica una fotografía inédita tras la muerte del actor: “Estoy desconsolada”

El emotivo mensaje de Demi Moore a James Van Der Beek: “Nuestros corazones están rotos”

El romance de John y Carolyn Kennedy llega a la pantalla: secretos y desafíos detrás de Love Story

Michelle Yeoh expresa su “verdadera decepción” por el desaire a ‘Wicked: For Good’ en los Premios Oscars

“Los Simpson me salvó la vida”: la voz original de Lisa reveló impactante testimonio al celebrar los 800 episodios de la serie