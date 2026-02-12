Incendio afecta bodega de electrodomésticos en el centro de San Salvador

Perspectiva área de incendio en una bodega de electrodomésticos en San Salvador. (Cortesía: Bomberos de El Salvador)

Un incendio estructural se registró este jueves en una bodega de electrodomésticos situada en la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador. Las unidades operativas de emergencia intervinieron para controlar las llamas y garantizar la seguridad en la zona.

La calle Rubén Darío, enclavada en el corazón comercial de la capital salvadoreña, concentra la actividad de decenas de bodegas y almacenes.

Esta zona ha sido históricamente un centro neurálgico para la distribución de electrónicos y electrodomésticos en El Salvador, lo que ha incrementado la densidad de mercancías susceptibles a siniestros de grandes proporciones.

Los antecedentes de incendios en este sector han generado repetidos llamados de asociaciones civiles y autoridades a reforzar las medidas de prevención y respuesta ante emergencias.

Impacto en la actividad comercial y respuesta de las autoridades

Según información oficial de Bomberos de El Salvador, las brigadas de emergencia desplegaron recursos para sofocar el fuego y proteger los comercios cercanos. El operativo incluyó la movilización de equipos especializados y el acordonamiento de la zona afectada para evitar accidentes entre transeúntes y trabajadores.

Las autoridades indicaron que el incendio se originó específicamente en una bodega dedicada al almacenamiento de electrodomésticos, productos especialmente vulnerables a daños por fuego debido a la presencia de componentes plásticos y electrónicos.

Los operativos priorizaron el control de las llamas para evitar la propagación a locales vecinos, dada la cercanía entre edificaciones en esta parte del Centro Histórico de San Salvador.

Bomberos expresó en sus redes sociales que tras las tareas de enfriamiento y ventilación en el área impactada, la situación está bajo control, por lo que no existe peligro de que el incidente se extienda.

Las autoridades desplegaron brigadas de emergencia y equipos especializados para contener el incendio y proteger los comercios vecinos. (Cortesía: Bomberos de El Salvador)

Hasta el momento, no se reportaron víctimas, aunque se mantendrán en la evaluación de pérdidas materiales, las cuales podrían ascender a un monto alto debido al tipo de producto. Especialistas en riesgos enviaron al lugar peritos para investigar la causa del incendio y establecer las responsabilidades correspondientes. Este procedimiento es parte de los protocolos habituales cada vez que se registra un incendio estructural en el casco urbano de la ciudad.

Vecinos y comerciantes cercanos relataron que la rápida presencia de los servicios de emergencia limitó las consecuencias del siniestro, gracias a un despliegue que priorizó el uso de múltiples unidades y personal capacitado.

La calle Rubén Darío ha experimentado otros incidentes similares en el pasado reciente, con afectaciones en la distribución comercial que impactaron de forma directa la oferta de productos en el área metropolitana de San Salvador.

Información en desarrollo...