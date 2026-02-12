Ecuador entró al top 10 de los países más violentos del mundo

ARCHIVO. Siete de cada diez ecuatorianos estuvieron expuestos a la violencia del crimen organizado. (Machala Móvil)

Ecuador se ubica entre los diez países con mayor violencia del mundo, según el informe Conflict Watchlist 2026 de la organización internacional ACLED, que advierte sobre el deterioro sostenido de la seguridad en el país y el impacto de la expansión del crimen organizado en amplias zonas del territorio.

El reporte señala que Ecuador registró en 2025 la tasa de homicidios más alta de América Latina por tercer año consecutivo, superando su propio récord. Entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2025, más de 3.600 personas murieron como consecuencia de la violencia ejercida por grupos criminales, lo que representa un aumento del 42% en comparación con el mismo período de 2024.

ACLED estima que el 71% de la población ecuatoriana, con más de 12 millones de personas, estuvo expuesta a violencia relacionada con el crimen organizado en 2025, el porcentaje más alto registrado en América Latina y el Caribe entre los países monitoreados por la organización. El informe advierte que el país pasó de ser un destino relativamente seguro en la región a convertirse en un territorio con altos niveles de riesgo para su propia población.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Santiago Arcos

La escalada de violencia está vinculada, en primer lugar, a la disputa territorial entre las principales estructuras criminales del país: Los Lobos y Los Choneros. Tras la extradición a Estados Unidos de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, en julio de 2025, Los Choneros quedaron debilitados, lo que abrió espacios para que Los Lobos intentaran expandir su control sobre rutas estratégicas para el tráfico de drogas y la exportación de oro. Esta pugna ha tenido especial intensidad en provincias costeras como Manabí y Los Ríos.

El informe identifica un segundo factor: la fragmentación interna de las organizaciones criminales. La captura, asesinato o exilio de líderes ha generado disputas internas por el control de economías ilícitas como la minería ilegal de oro, particularmente en provincias como El Oro. Muchas de estas confrontaciones se originan en los centros penitenciarios, que funcionan como nodos operativos de las bandas, y luego se trasladan a las calles. Las masacres carcelarias y enfrentamientos entre facciones contribuyeron al incremento de muertes registrado en 2025.

ACLED también subraya el papel creciente de Ecuador como punto estratégico en el tráfico regional de drogas. El aumento sostenido de la producción de cocaína en la región ha convertido al país en una terminal clave de transbordo hacia mercados internacionales. A esto se suma la presencia de grupos armados colombianos en territorio ecuatoriano, lo que llevó al Gobierno a designar como enemigos activos del conflicto armado interno a facciones disidentes de las FARC y a Comuneros del Sur, escisión del ELN.

La situación de protección de la frontera agrava el problema de seguridad en Ecuador. (Ministerio de Defensa)

El informe sostiene que la estrategia del presidente Daniel Noboa, basada en la declaración de conflicto armado interno y el despliegue de Fuerzas Armadas en calles y cárceles, no ha logrado contener el incremento de la violencia. Además, en noviembre de 2025, la ciudadanía rechazó en las urnas la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras.

El reporte advierte que 2026 será un año decisivo. Si ninguna organización logra consolidar hegemonía territorial ni el Estado recupera control efectivo sobre el sistema penitenciario y las comunidades dominadas por grupos criminales, la violencia podría seguir expandiéndose hacia nuevas provincias. La construcción de una nueva prisión de máxima seguridad en Santa Elena podría generar resistencias internas y eventuales motines, mientras el país inicia el proceso hacia las elecciones locales de 2027, un período que históricamente ha estado acompañado de amenazas y ataques contra actores políticos.

Soldados ecuatorianos llegan a la Base Aérea Simón Bolívar para ser desplegados estratégicamente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, mientras el gobierno intensifica las operaciones militares en su lucha contra los grupos criminales violentos, en Guayaquil, Ecuador, 16 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Munoz

El contexto regional e internacional también incide. Los desarrollos en el sur de Colombia, la evolución de la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro y las decisiones del próximo Gobierno peruano en materia de control del contrabando de oro y armas podrían alterar las dinámicas fronterizas. A esto se suma el impacto de las políticas estadounidenses contra el narcotráfico y la migración, que podrían redirigir rutas hacia el Pacífico e incrementar la presión sobre el territorio ecuatoriano.

En este escenario, ACLED ubica a Ecuador entre los países con mayores niveles de violencia del planeta dentro de su índice global de conflicto, que evalúa la letalidad, el peligro para civiles, la difusión geográfica y la cantidad de actores armados. El informe concluye que, lejos de estabilizarse, la crisis de seguridad ecuatoriana mantiene una tendencia ascendente que compromete tanto la gobernabilidad interna como la posición regional del país.

Además de Ecuador, Palestina, Myanmar, Siria, México, Nigeria, Brasil y Haití son algunos de los países que aparecen consistentemente en los listados de violencia severa elaborados por ACLED y otros observatorios internacionales, integrando ese top 10 de los lugares más violentos con distintos tipos de conflictos y amenazas reales para la población civil.