América Latina

Otro golpe para el turismo de Cuba: Rusia anunció el cese temporal de vuelos por la crisis de combustible en la isla

La agencia aeronáutica civil Rosaviatsia indicó que, en los próximos días, se llevarán a cabo varios vuelos solo de regreso para garantizar el retorno de los ciudadanos rusos

El Aeropuerto Internacional José Martí
El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez)

Las aerolíneas rusas suspenderán temporalmente los vuelos a Cuba tras evacuar a los turistas varados en la isla caribeña debido a la crisis aeroportuaria provocada por el embargo energético de Estados Unidos, informó este miércoles la agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

“Debido a las dificultades de abastecimiento de combustible de aviones en Cuba, las aerolíneas Rossiya (pertenece al grupo Aeroflot) y Nordwind se vieron obligadas a modificar su programa de vuelo a los aeropuertos de este país”, señaló en Telegram la oficina de prensa de la agencia estatal.

Según Rosaviatsia, “en los próximos días Rossiya llevará a cabo varios vuelos solo de regreso, de La Habana y Varadero a Moscú, para garantizar el retorno de los turistas rusos”.

“Después, el programa de vuelos de la aerolínea cesará temporalmente, hasta que la situación cambie”, puntualizó.

Añadió que el Ministerio de Transporte de Rusia y Rosaviatsia “siguen de modo especial la situación con los vuelos entre los países y se mantienen en contacto permanente con las autoridades aeronáuticas de Cuba”.

Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registró un avión de la aerolínea rusa Rossiya, en Moscú (EFE/Maxim Shipenkov)

Por su parte, el operador turístico ruso Pegas Touristik anunció el cese de las ventas de nuevos paquetes turísticos.

“La situación es estable y está bajo control. Todos los turistas que se encuentran en Cuba regresarán a Rusia de modo organizado y en los plazos previstos”, aseveró.

Según anunciaron las autoridades turísticas en días anteriores, en la mayor isla de las Antillas habría alrededor de 4.000 turistas rusos varados.

Rusia es la segunda mayor fuente de turistas a Cuba, después de Canadá, con 131.000 viajeros en 2025.

El Kremlin reaccionó ante esta situación y aseveró que Rusia busca soluciones junto a las autoridades del régimen de Cuba, y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones.

Personas caminan en una calle
Personas caminan en una calle de La Habana Vieja (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, al señalar que “la situación en Cuba es realmente crítica”.

Añadió que “estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país” y aseguró que Moscú y La Habana estudian “posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos”.

El régimen cubano advirtió el pasado domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar la agencia de noticias EFE con dos fuentes.

(Con información de EFE)

