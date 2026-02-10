América Latina

Impulsan la construcción de una cuarta planta de celulosa en Uruguay: buena parte de la producción iría hacia Argentina

Un grupo inversor está definiendo qué lugar del centro del país es el elegido para producir unas 144 toneladas anuales de papel tisú para exportar

La planta de UPM en Paso de los Toros, la tercera de celulosa instalada en Uruguay (AP Foto/Matilde Campodónico)

Es difícil olvidar la instalación de la primera planta de celulosa de Uruguay por la polémica que generó. La zona elegida por Botnia –hoy UPM– fue Fray Bentos, una ciudad fronteriza con Argentina y vecina de Gualeguaychú. Los puentes estuvieron cortados, hubo una fuerte tensión entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez y se recurrió a la Corte de la Haya para una definición..

Esto ya parece historia. La instalación de la primera planta de celulosa se concretó, al tiempo Montes del Plata instaló otra en Colonia y en 2023 comenzó a funcionar la segunda planta de UPM, esta vez en Paso de los Toros, en el centro-norte del país.

La celulosa se ha consolidado como uno de los principales productos de exportación de Uruguay –en 2025 cerró como el segundo, después de la carne bovina– y Uruguay ahora va por su cuarta planta.

La instalación de la primera planta de celulosa en Uruguay generó una fuerte tensión entre los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez (NA)

El grupo inversor Amberplan, encabezado por Ignacio Genta, avanza en un proyecto para construir una nueva planta de celulosa, informó días atrás el diario uruguayo El Observador. El objetivo que tiene es producir unas 144 mil toneladas anuales de papel tisú para exportar a varios mercados.

Este grupo inversor se dedica a producir este papel, que es el que se utiliza para fabricar papel higiénico, rollos de cocina y servilletas.

En declaraciones a ese medio, Genta detalló que todavía están definiendo la ubicación de la futura planta, aunque está claro que estaría en el centro del país. El grupo trabaja con financiamiento internacional y espera tener una definición concreta a mitad de año.

(Archivo)

¿Cuáles son las condiciones que valora el grupo para establecer el lugar definitivo? El sitio debe reunir al menos tres condiciones: tener un acceso sencillo a su materia prima (que son los árboles), disponer de agua y estar relativamente cerca de Argentina. Hacia ese país irá buena parte de la producción, según las estimaciones primarias.

La cercanía “es comercialmente estratégica”, explicó Genta.

Uno de los departamentos que está interesado en recibir este proyecto es Soriano, una de las zonas limítrofes de Argentina.

La cuarta planta tendría algunas diferencias respecto a las otras tres, que se dedican a exportar la celulosa como materia prima. En este caso, la intención del grupo inversor es procesarla en estado líquido y transformarla en papel tisú.

Rolos fabricados pela indústria de papel e celulose 30/10/2018 REUTERS/Benoit Tessier

Según informó la revista Forbes, la inversión estimada es de USD 800 millones. La iniciativa generaría alrededor de 700 empleos directos y ya despertó el interés del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas dos carteras expresaron interés en declararlo como un proyecto de interés nacional, por su magnitud, el impacto productivo y el potencial exportador que tiene.

La exportación de celulosa

En 2025, Uruguay exportó celulosa al exterior por unos USD 2.300 millones, según la oficina de promoción de inversiones Uruguay XXI. No fue el mejor año: la cifra representó una caída del 9% con respecto al 2024. Pese a que hubo un aumento de los volúmenes exportados, la baja obedeció principalmente a los precios internacionales.

Fotografía de la primera carga de la Pastora UPM que llega al puerto de Montevideo en el viaje inaugural del Tren desde Pueblo Centenario (EFE/ Gaston Britos)

China fue el principal comprador de Uruguay, con un 46% del total exportado, aunque con una baja del 1% en términos de valor. La corrección más significativa se notó en la Unión Europea, el segundo socio en importancia para la celulosa uruguaya. Las ventas hacia allí descendieron un 29% en valor y un 18% en volumen.

En línea con estos movimientos, el precio promedio de exportación de la celulosa cayó un 13% en 2025, un nivel similar al observado en los principales mercados de destino. Esto explicó la reducción del valor exportado, a pesar de que los embarques se mantuvieron en torno a los registros de 2024.

