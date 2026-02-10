América Latina

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos y un sobreviviente

Tras el ataque, las autoridades estadounidenses notificaron a la Guardia Costera para activar un operativo de búsqueda y rescate enfocado en localizar al único sobreviviente. Según el comunicado, la embarcación fue identificada como parte de operaciones de tráfico ilícito de drogas

Guardar

El ejército de Estados Unidos informó este lunes que realizó un ataque contra una embarcación en el océano Pacífico oriental, acción que resultó en la muerte de dos presuntos narcotraficantes y un sobreviviente.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) precisó que la operación se llevó a cabo sobre un bote que, según sus datos de inteligencia, transitaba por rutas conocidas de narcotráfico. Un video difundido en la cuenta oficial de SOUTHCOM en X muestra la explosión de la embarcación.

Tras el ataque, las autoridades estadounidenses notificaron a la Guardia Costera para activar un operativo de búsqueda y rescate enfocado en localizar al único sobreviviente. Según el comunicado, la embarcación fue identificada como parte de operaciones de tráfico ilícito de drogas.

La acción forma parte del plan Lanza del Sur, implementado por la administración de Donald Trump desde septiembre del año pasado. Desde entonces, Estados Unidos realizó más de 36 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales.

El número de muertos como consecuencia de los bombardeos lanzados contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico ascendió a 130, según confirmó el Comando Sur a principios del mes de febrero. La cifra incluye víctimas directas y personas dadas por muertas tras desaparecer en el mar.

De acuerdo con el Pentágono, en los operativos murieron 120 personas de forma inmediata y otras diez se consideran desaparecidas y presuntamente fallecidas tras saltar al mar o no ser localizadas en tareas de rescate.

Este ataque es el tercero de este tipo desde finales del año pasado y también el tercero tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense en Caracas el 3 de enero. Maduro y su esposa fueron trasladados posteriormente a Nueva York, donde enfrentan acusaciones de narcotráfico.

Noticia en desarrollo...

