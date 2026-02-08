Un terremoto de magnitud 5,5 se registró en la isla de Cuba (REUTERS/ARCHIVO)

Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió Cuba el domingo, según informó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC). La institución inicialmente reportó una magnitud de 5,9, pero ajustó la cifra a 5,5 tras una revisión posterior. El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 15 kilómetros (9,32 millas), de acuerdo con los datos publicados por el EMSC. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas en la isla.

El evento sísmico generó preocupación entre la población local, aunque no se emitieron alertas de tsunami. Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Cuba es un país con una actividad sísmica relevante, concentrada principalmente en la región oriental, debido a la proximidad de la Falla de Oriente, que marca el límite entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe. Históricamente, la ciudad de Santiago de Cuba ha sido la más afectada, lo que le ha valido el apodo de “capital sísmica” de la isla.

El evento sísmico provocó preocupación entre la población local pese a la ausencia de daños o víctimas reportadas (REUTERS/ARCHIVO)

Entre los eventos más destructivos registrados figura el terremoto del 12 de junio de 1766, considerado el de mayor magnitud estimada en la época colonial, con una intensidad aproximada de 7,6. Este evento destruyó gran parte de Santiago de Cuba y provocó cerca de 120 fallecidos. Otro sismo destacado ocurrió el 20 de agosto de 1852, con una magnitud estimada de 7,3, que causó daños severos en iglesias y edificios públicos, seguido por decenas de réplicas que mantuvieron la alerta durante meses. El 3 de febrero de 1932, un terremoto de 6,7 provocó daños en el 80% de las edificaciones de Santiago de Cuba, incluyendo la cárcel y el hospital infantil, aunque el saldo de víctimas fue relativamente bajo, entre 8 y 13 personas.

En tiempos recientes, la tecnología ha permitido mediciones más exactas. El 25 de mayo de 1992, un sismo de 6,9 en Cabo Cruz fue sentido en gran parte del país y causó daños en la provincia de Granma. El 28 de enero de 2020, un terremoto de 7,7 tuvo su epicentro en el mar, entre Cuba y Jamaica, constituyendo el evento más fuerte registrado instrumentalmente en la región, aunque sin causar daños graves en tierra firme por su distancia. Más recientemente, el 10 de noviembre de 2024, una serie de sismos afectaron el sur de Granma, con dos eventos principales de magnitud 5,9 y 6,8, que provocaron derrumbes parciales y daños en infraestructuras en localidades como Pilón.