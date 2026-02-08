La dictadura de Nicaragua restableció el requisito de un visado obligatorio para el ingreso de ciudadanos cubanos

La dictadura de Nicaragua impuso un visado obligatorio para el ingreso de ciudadanos cubanos

La dictadura de Nicaragua canceló el ingreso sin visa para ciudadanos cubanos y ordenó que, desde este domingo 8 de febrero, todos los viajeros de Cuba con pasaporte ordinario deban solicitar una visa para entrar al país, una decisión que revierte la política migratoria vigente desde noviembre de 2021.

Con esta decisión los nacionales de Cuba deberán gestionar un permiso migratorio bajo la categoría “C”, que corresponde a visa consultada sin costo. La medida quedó establecida en la Disposición No. 001-2026 del Ministerio del Interior, firmada por el director general de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas.

El documento oficial establece que “todos los ciudadanos y ciudadanas nacionales de la República de Cuba, con pasaportes ordinarios, cambiarán su categoría migratoria de ‘A’, exento de visa, a Categoría ‘C’, visa consultada sin costo”.

La disposición sostiene que “el Estado de Nicaragua es soberano de establecer las categorías migratorias de visa para el ingreso de ciudadanos y ciudadanas de otras nacionalidades, así también regular su ingreso, egreso y permanencia en el territorio nacional”. La orden administrativa indica además que la nueva clasificación entra en vigor de forma inmediata, desde la fecha de su emisión en Managua, el domingo 8 de febrero.

La medida pone fin al libre acceso vigente desde 2021 y se adopta en medio de fuertes presiones de Estados Unidos, que ha señalado a Managua como un corredor clave para la migración irregular hacia su territorio (REUTERS)

El cambio migratorio fue dispuesto en medio de las tensiones entre la dictadura sandinista y Estados Unidos, que desde 2024 ha señalado a Nicaragua como un punto clave utilizado por migrantes para avanzar de manera irregular hacia territorio estadounidense. Washington ha aplicado sanciones contra empresas de transporte aéreo, vuelos chárter y empresarios señalados de facilitar los desplazamientos irregulares.

En noviembre del año pasado, las autoridades estadounidenses anunciaron medidas contra personas y entidades nicaragüenses, al asegurar que “las investigaciones indican que las entidades que estos individuos representan facilitaron viajes a través de Nicaragua, habilitada por las políticas migratorias permisivas por diseño de la dictadura nicaragüense”.

Como parte de esas acciones, el Departamento de Estado informó entonces que revocaba visas que estaban vigentes y que imponía “otras restricciones para garantizar que estas personas no puedan ingresar a los Estados Unidos”.

A ese paquete de medidas se sumaron, en enero del año pasado, nuevas restricciones de visado anunciadas por el Gobierno estadounidense, que profundizaron una política de sanciones iniciada en años anteriores contra personas y compañías acusadas de facilitar redes de migración irregular.

Aunque la disposición nicaragüense no menciona de forma directa a Estados Unidos, el giro migratorio ocurre tras reiterados señalamientos de Washington contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tanto por su política migratoria como por la situación de los presos políticos en el país. La eliminación del libre visado para ciudadanos cubanos pone un freno a uno de los principales corredores utilizados por migrantes procedentes de la isla en los últimos años.

El documento ordena además la activación inmediata de los mecanismos administrativos para aplicar la nueva exigencia en aeropuertos, fronteras terrestres y puertos. En su segundo punto, instruye notificar la medida al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, por vía de la Cancillería, se informe a la representación consular de Cuba en Nicaragua y a las sedes consulares nicaragüenses en el exterior. En el tercer apartado, se dispone comunicar la decisión al Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil para que, en coordinación con Migración y Extranjería, se informe a las líneas de transporte aéreo sobre su aplicación.

La orden se extiende también a las empresas de transporte terrestre y marítimo que operan en el país.

El documento ordena además la activación inmediata de los mecanismos administrativos para aplicar la nueva exigencia en aeropuertos, fronteras terrestres y puertos (REUTERS/Francis Mascarenhas)

“La Dirección General de Migración y Extranjería procederá a notificar a las diferentes líneas de transporte terrestre y marítimo de nuestro país”, señala el texto oficial, con el objetivo de impedir que personas cubanas sin la nueva visa puedan abordar o ingresar a territorio nicaragüense.

La exigencia de la categoría “C”, definida como visa consultada sin costo, implica que cada solicitud deberá ser evaluada previamente por las autoridades migratorias antes de autorizar el ingreso.

La disposición fue firmada por el comisionado general Juan Emilio Rivas, en su condición de director general de Migración y Extranjería, y establece de manera formal el fin de una política que había facilitado el tránsito regional de ciudadanos cubanos desde finales de 2021.

