El Consejo Presidencial de Haití renunció tras dos años de gestión marcados por el aumento de la violencia y la pobreza

Laurent Saint-Cyr, presidente saliente del consejo (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

El Consejo Presidencial de Haití presentó su renuncia este sábado tras casi dos años de gestión, poniendo fin a un mandato marcado por la violencia, la crisis política y el deterioro económico. La ceremonia oficial se realizó en Puerto Príncipe, donde los nueve miembros del Consejo transfirieron la responsabilidad de la transición al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

“Necesitamos dejar de lado nuestro interés personal y continuar el progreso por la seguridad”, dijo el presidente saliente del consejo, Laurent Saint-Cyr, quien rechazó la presión para destituir al primer ministro.

“Es urgente restaurar el orden republicano para que el pueblo pueda disfrutar de todas las promesas de la democracia”, agregó el Saint-Cyr, el último de los nueve miembros del Consejo en presidir el traspaso.

Alix Didier Fils-Aimé asumió la responsabilidad de liderar la transición tras la renuncia del Consejo Presidencial (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

Admitió que la situación es “complicada” (en Haití) y que hay que unir fuerzas para dar al pueblo los resultados esperados: “Los retos a los que nos enfrentamos exigen solidaridad, serenidad y una mayor capacidad para dejar de lado los intereses mezquinos y poder avanzar”.

Fils-Aimé habló brevemente, diciendo que se dirigiría a la nación más tarde. Afirmó estar consciente de las responsabilidades que recaen sobre su gestión y anunció que de inmediato inicia su labor al frente del gobierno: “Las prerrogativas reconocidas al Ejecutivo se ejercerán escrupulosamente, respetando las instituciones y el interés superior de la nación. Pongamos a Haití en primer lugar, viva Haití”, al recibir el poder pleno por parte del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), organismo que concluyó su mandato.

El primer ministro destacó el compromiso de Laurent Saint-Cyr, presidente saliente del CPT, con los principios de continuidad del Estado y estabilidad institucional. “Señor presidente, usted es un hombre de Estado. Toda la nación lo reconoce”, manifestó Fils-Aimé.

El consejo presidencial estuvo dos años en el cargo (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

En los días previos, la situación en Haití se agravó por el despliegue de un buque de guerra y dos barcos de la Guardia Costera de Estados Unidos cerca de la capital.

Esta acción, enmarcada en la Operación Lanza del Sur impulsada por Washington, busca garantizar la seguridad ante el avance de las pandillas, que controlan el 90% de Puerto Príncipe, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las pandillas controlan actualmente el 90% de Puerto Príncipe, según la ONU (AP Foto/Odelyn Joseph)

El Consejo fue creado en abril de 2024 tras las negociaciones entre líderes caribeños y autoridades estadounidenses posteriores al asesinato de Jovenel Moïse en 2021.

Desde entonces, el país experimentó una escalada de violencia de pandillas que obligó al cierre del principal aeropuerto internacional por casi tres meses.

Semanas antes de la renuncia, dos miembros influyentes del Consejo propusieron sustituir al primer ministro, iniciativa rechazada por la mayoría y por actores internacionales, incluidos Estados Unidos, que revocó las visas de cuatro consejeros y un ministro del gabinete.

En el plano económico, Germain precisó que en 2024 Haití registró un crecimiento negativo del 4,2%, seguido de una contracción del 2,7% en 2025.

Jovenel Moïse fue asesinado en 2021, detonando una crisis política profunda en Haití (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

El sector textil perdió más de 12.000 empleos y la población en inseguridad alimentaria creció de 4,5 a 5,7 millones en menos de dos años. Solo se ejecutó el 25% del presupuesto de inversión y el Consejo se retira sin una estrategia económica definida.

Bajo este contexto político y económico del país, el primer ministro Fils-Aimé afirmó que el Consejo allanó el camino hacia una gobernanza consciente de los desafíos electorales y de seguridad.

El futuro de Haití sigue siendo incierto. Analistas y organismos internacionales advierten que definir el próximo esquema de gobierno es esencial para la recuperación de la legitimidad institucional y para cualquier operación internacional.

Haití registró un crecimiento negativo del 4,2% en 2024 y del 2,7% en 2025 (AP Foto/Odelyn Joseph)

A su vez, las negociaciones para establecer un nuevo liderazgo continúan, mientras el país espera retomar el control territorial y avanzar hacia una solución política y social.

La población, golpeada por la inseguridad y la pobreza, exige una dirección diferente. La agencia AP recogió el testimonio de André Joseph, un vendedor ambulante desplazado por la violencia, quien expresó alivio por la salida del Consejo y el deseo de que el país encuentre un rumbo distinto.

La combinación de presión externa, ausencia de avances y deterioro social y económico enmarca la salida del Consejo Presidencial en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país.

(Con información de AP y EFE)