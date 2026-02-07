América Latina

Crisis en Cuba: el apagón volverá a afectar a más de la mitad de la isla en el horario de mayor consumo este sábado

Ante el desabastecimiento de combustible, el régimen adelantó que racionará la venta de gasolina, priorizará el teletrabajo e implementará clases semipresenciales como parte de su plan de emergencia

Guardar
Un hombre arregla una bicicleta
Un hombre arregla una bicicleta mientras los cubanos se preparan para las medidas de escasez de combustible después de que Estados Unidos endureciera el bloqueo al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Cuba tendrá apagones este sábado que dejarán el 51% del país sin servicio en el horario de la tarde-noche cuando aumenta el consumo, informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó el jueves que desde diciembre el país no recibía petróleo desde el exterior debido a las presiones de Estados Unidos. Washington también cortó el suministro de petróleo venezolano a la isla, tras la caída del dictador Nicolás Maduro hace un mes.

Ante el desabastecimiento de combustible, el régimen cubano adelantó el viernes que racionará la venta de combustible, priorizará el teletrabajo e implementará clases semipresenciales en las universidades como parte de su plan de emergencia.

Ya desde el verano de 2024 la situación energética en Cuba era crítica con apagones diarios y prolongados.

El pésimo estado de las centrales termoeléctricas, con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas del Estado cubano para comprar combustible forman parte de las causas, según el Gobierno cubano.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.488 MW megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

Una mujer sostiene en alto
Una mujer sostiene en alto la linterna de su celular mientras habla con una amiga durante un apagón programado como parte del racionamiento de electricidad en Santa Cruz del Norte, que alberga una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.512 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.542 MW.

Actualmente, 6 de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

El informe de la UNE ha dejado de especificar desde mediados de enero la cantidad de centrales de generación distribuida (motores) no operativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante.

Sin embargo, por el resto de cifras publicadas, todo parece indicar que el número de motores parados está en máximos en los últimos días, por encima de los 1.000 MW.

Un hombre camina en la
Un hombre camina en la oscuridad durante un corte de energía programado como parte del racionamiento de energía en Santa Cruz del Norte, hogar de una de las plantas termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el régimen cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los apagones lastran la economía que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales, y han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.

(Con información de EFE)

