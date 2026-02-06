La Unión Europea prometió millonarios desembolsos a Bolivia en una nueva fase de bilateralismo

El director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción al Exterior (SEAE), Pelayo Castro (EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo)

La misión de la Unión Europea (UE) concluyó el jueves su visita a Bolivia con avances concretos en áreas como conservación ambiental y lucha antidroga e impulso a las energías verdes y la definición de una hoja de ruta para la colaboración del bloque en el sector de materiales críticas y litio.

Durante una conferencia en La Paz, el director del Servicio Europeo de Acción Exterior para las Américas, Pelayo Castro, resaltó los “resultados tangibles” de la misión, que, según afirmó, tendrán impacto directo en la población boliviana.

Entre los compromisos alcanzados se encuentra el desembolso de 11 millones de euros desde la UE para conservación ambiental, lucha contra el cambio climático y promoción de cultivos alternativos a la coca.

La delegación europea también celebró la firma de un convenio por 3 millones de euros con el Ministerio de Gobierno de Bolivia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), enfocado en el combate al tráfico de sustancias controladas. En el campo de las energías renovables, la UE y la cooperación alemana financiarán con 9 millones de euros un programa conjunto.

Castro detalló además la apertura de un “diálogo estructurado” sobre comercio e inversión, y la presentación de proyectos para la construcción de plantas solares en Oruro, con financiamiento de Francia y el Banco Europeo de Inversiones por un total de 187 millones de euros.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, impulsa una apertura del país al mercado internacional desde su llegada al Ejecutivo (REUTERS/Cesar Olmedo)

El representante europeo destacó la ampliación de la cooperación en gobernanza, democracia, seguridad, justicia, materias primas, energía y financiación climática, en el marco de la estrategia Global Gateway.

El tema del litio ocupa un lugar central en la cooperación futura. La UE evalúa su posible aporte a la estrategia boliviana, principalmente en la industrialización y en la integración del país en cadenas de valor internacionales a través de tecnología europea.

La misión, compuesta por 70 personas y representantes de 40 empresas, visitó las plantas industriales de sales de potasio y carbonato de litio en Llipi, junto al salar de Uyuni, la mayor reserva boliviana de este recurso. La visita del Equipo Europa, iniciada el lunes, buscó impulsar inversiones, fortalecer el diálogo político y ampliar la cooperación entre Bolivia y la Unión Europea en sectores clave para el desarrollo.

La llegada de las autoridades europeas a Bolivia se da en el contexto de la nueva política de apertura comercial y diplomática impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre y marcó el fin de dos décadas de administraciones socialistas en el país.

Durante los mandatos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), Bolivia mantuvo como principales aliados internacionales a China, Rusia, Cuba y Venezuela. El actual gobierno apuesta por diversificar los vínculos y fortalecer la relación con la Unión Europea y otros socios estratégicos.

El miércoles, el Equipo Europa visitó el complejo industrial de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en la región andina de Potosí, con el objetivo de explorar posibles alianzas y mecanismos de cooperación para el desarrollo de la industria del litio en el país.

Piletones para extracción de litio en Bolivia (Reuters/Archivo)

La misión estuvo encabezada por Pelayo Castro, y fue acompañado por Félix Fernández-Shaw, director de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, y Jaume Segura, jefe de la delegación de la UE en Bolivia.

El viceministro de Energías Alternativas, Luis Osorio, explicó que el propósito de la visita es “que se vea el potencial real que existe en Bolivia para el desarrollo del litio y los recursos evaporíticos”.

(Con información de EFE)