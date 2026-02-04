Paraguay y Estados Unidos firmaron una declaración para reforzar la cooperación en seguridad y defensa

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez (REUTERS/Kevin Mohatt/Archivo)

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, y el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Joseph Humire, firmaron una declaración de intención destinada a fortalecer la cooperación en seguridad y defensa, según informó la Cancillería en Asunción.

La declaración se rubricó después de un encuentro entre ambos funcionarios en el Pentágono, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

De acuerdo con la Cancillería, esta declaración reafirma “la sólida relación de cooperación en materia de seguridad y defensa, basada en un compromiso compartido con la paz, la soberanía y la seguridad en el hemisferio occidental”.

El documento establece que se dará prioridad a los “esfuerzos integrales en materia de seguridad fronteriza, así como la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico“.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Presidencia de Paraguay)

Ramírez se encuentra en Washington para participar en la primera conferencia ministerial sobre minerales críticos convocada por el Departamento de Estado de EEUU.

El 21 de agosto, en Asunción, el jefe de la diplomacia paraguaya mantuvo una reunión con Humire y el subsecretario de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, Roosevelt Ditlevson, donde trataron temas como el fortalecimiento de la cooperación, la seguridad regional y la defensa de la democracia en el continente.

La cooperación en seguridad entre Paraguay y Estados Unidos se ha ampliado desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

En diciembre pasado, ambos países firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula la presencia de militares estadounidenses en Paraguay y establece los lineamientos para una cooperación más amplia en materia de seguridad.