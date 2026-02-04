Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en la Mesa Redonda "El Nuevo Ecuador - Reunión de alto nivel", como parte de la agenda presidencial en Emiratos Árabes Unidos. (Isaac Castillo/Presidencia de la República).

El presidente Daniel Noboa continuó este 4 de febrero su agenda oficial en Dubái, donde promocionó las fortalezas productivas del Ecuador y buscó posicionar al país como un socio confiable para la inversión y la cooperación internacional, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026. La participación del mandatario se inscribió en una estrategia más amplia de inserción del Ecuador en los circuitos globales de inversión, comercio y diálogo político, en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de alianzas económicas.

Durante su intervención en el Foro Nuevo Ecuador —el segundo Foro Económico y de Inversiones Emiratos Árabes Unidos–Ecuador— Noboa expuso la visión económica de su gobierno ante autoridades, inversionistas y representantes del sector privado. En ese espacio, sostuvo que el país atraviesa una transformación económica basada en decisiones estructurales, disciplina macroeconómica y una apertura selectiva al mundo. Según explicó, el objetivo central de su administración es crecer a través de la inversión productiva, diversificar la economía y generar bienestar social sostenible.

El presidente detalló que, como resultado de dos años de gestión, Ecuador registra indicadores que, a su juicio, han contribuido a mejorar la percepción internacional del país. Mencionó la reducción del riesgo país, el incremento de las reservas internacionales, el crecimiento de los depósitos bancarios y una inflación controlada. Estos factores, señaló, han permitido que inversionistas internacionales vuelvan a considerar al Ecuador como un destino viable para colocar capital y desarrollar proyectos productivos.

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó en el diálogo presidencial ¨El Próximo Capítulo de América Latina¨, como parte de la agenda presidencial en Emiratos Árabes Unidos. (Isaac Castillo/Presidencia de la República.)

Noboa vinculó estos resultados con impactos sociales, al afirmar que la estabilidad macroeconómica solo tiene sentido si se traduce en mejoras concretas en la vida de las personas. En ese marco, destacó la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades como ejes de su discurso, con énfasis en la población joven. Para el mandatario, el éxito de la política pública debe medirse por su capacidad de transformar realidades y no únicamente por cifras macroeconómicas.

En el foro, el jefe de Estado puso énfasis en las fortalezas productivas del país. Señaló el dinamismo del sector agrícola como uno de los pilares de la economía ecuatoriana y resaltó el potencial de áreas como la construcción, la tecnología y la minería legal y responsable. Estas actividades, explicó, se encuentran respaldadas por incentivos tributarios y beneficios asociados a la creación de empleo, particularmente juvenil, como parte de la estrategia gubernamental para atraer inversión con impacto social.

Noboa mantuvo encuentros con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y con el presidente de Estonia, Alar Karis, en los que se abordaron temas de comercio, inversión, cooperación económica, movilidad humana y servicios digitales. En estos espacios, el mandatario ecuatoriano promovió la ampliación de alianzas estratégicas y la exploración de mecanismos de cooperación en áreas como migración circular, ciberseguridad y educación.

El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una reunión bilateral con su homólogo de Estonia, Alar Karis, en la ciudad de Dubái como parte de la agenda presidencial en Emiratos Árabes Unidos. (Isaac Castillo/Presidencia de la República)

Ese mismo día, el presidente participó en el diálogo Latin America’s Next Chapter: What Comes Next?, junto a otros jefes de Estado de la región, donde se analizaron los desafíos y oportunidades de América Latina en el escenario internacional. En ese foro, Noboa reiteró que la hoja de ruta del Ecuador apunta a fortalecer alianzas que impulsen la inversión, el empleo y el crecimiento, así como a enfrentar de manera conjunta fenómenos transnacionales como el crimen organizado.

En el cierre de su visita oficial a Emiratos Árabes Unidos, el mandatario lideró una reunión de alto nivel con autoridades y representantes del sector privado de ambos países. En ese encuentro, se analizaron alternativas para integrar al Ecuador en cadenas regionales y globales de valor, atraer inversión emiratí y fortalecer la colaboración público-privada. Según la Presidencia, estos espacios buscan proyectar al país como un actor con visión pragmática, dispuesto a consolidar relaciones de largo plazo basadas en la confianza y en resultados concretos.