América Latina

Crisis en Cuba: Estados Unidos alertó sobre el colapso del sistema eléctrico y el aumento de la hostilidad contra sus ciudadanos

La sede diplomática en La Habana recomendó a viajeros y residentes norteamericanos tomar precauciones ante posibles apagones extensos, dificultades para desplazarse y restricciones en los servicios esenciales

Vecinos de La Habana permanecen
Vecinos de La Habana permanecen en la calle durante un apagón generalizado en la isla (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

La embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió este martes sobre el grave deterioro del sistema eléctrico de la isla y el aumento de las protestas dirigidas por el régimen de Miguel Díaz-Canel contra intereses y ciudadanos estadounidenses.

La alerta de seguridad difundida en redes sociales señala que los cortes de electricidad se producen diariamente en distintas regiones, incluidos barrios de La Habana, y afectan servicios esenciales como el agua, la refrigeración, la comunicación y el transporte.

Según la sede diplomática, la red eléctrica nacional atraviesa una situación crítica, con interrupciones tanto programadas como imprevistas que impactan la vida cotidiana de la población local y de quienes visitan el país.

La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana”, señaló la delegación estadounidense en su mensaje.

La advertencia también destaca la escasez de combustible, que ha provocado filas extensas en las estaciones de servicio y pone en riesgo el funcionamiento de negocios, hoteles y hospitales, que dependen de generadores para mantener sus operaciones.

La Embajada de los Estados Unidos en Cuba emite una alerta de seguridad por la creciente inestabilidad de la red eléctrica nacional, escasez de combustible y aumento de protestas antiestadounidenses en la isla

La embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Cuba, o a quienes planean viajar próximamente, que tomen precauciones ante la posibilidad de apagones prolongados y limitaciones en el acceso a suministros básicos.

Las sugerencias incluyen mantener dispositivos móviles y baterías portátiles cargados, almacenar alimentos no perecederos y agua, tener linternas y pilas accesibles, y prever alternativas para la conservación de medicamentos o el uso de equipos médicos eléctricos.

“Prepárese para interrupciones significativas”, advirtió el texto oficial.

En el mismo comunicado, la representación de Estados Unidos alertó por el incremento de protestas promovidas por el régimen cubano y el uso de retórica antiestadounidense en manifestaciones públicas.

Ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses al llegar, así como un aumento en la actividad de protestas patrocinadas por el régimen dirigidas contra Estados Unidos, incluyendo retórica antiestadounidense”, indica el aviso.

Las autoridades consulares recordaron que la seguridad de sus ciudadanos es prioritaria y recomendaron monitorear fuentes oficiales para actualizaciones diarias.

La sede diplomática en La Habana recomendó a viajeros y residentes norteamericanos tomar precauciones ante posibles apagones extensos, dificultades para desplazarse y restricciones en los servicios esenciales

La crisis energética que afecta a Cuba se agravó desde mediados de 2024 y ha alcanzado cifras récord de apagones. Datos recientes de la estatal Unión Eléctrica (UNE) muestran que, durante los picos de demanda, la generación eléctrica disponible no llega a cubrir las necesidades mínimas del país, lo que provoca que hasta el 62% de la isla quede sin suministro simultáneamente en ciertos momentos.

Actualmente, nueve de las dieciséis termoeléctricas del país no están operativas por averías o por falta de combustible. Este déficit de energía afecta de manera directa a la economía y ha sido detonante de manifestaciones sociales en los últimos años.

Especialistas independientes consultados estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para restablecer la infraestructura energética cubana y garantizar un suministro estable.

La dictadura cubana atribuye el agravamiento de la crisis a las sanciones de Estados Unidos y a la reducción del suministro de petróleo venezolano, mientras que analistas externos apuntan a una falta de inversión estructural y a la gestión centralizada del sector.

La embajada de Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos mantenerse en contacto con familiares y amigos, revisar las actualizaciones emitidas por la UNE y registrarse en el sistema de alertas STEP para recibir información consular relevante.

Una vista muestra parte de La Habana mientras las tensiones entre Estados Unidos y Cuba aumentan después de que el presidente estadounidense Donald Trump prometió impedir que el petróleo y el dinero venezolano lleguen a Cuba y sugirió a la isla gobernada por los comunistas que llegue a un acuerdo con Washington, en La Habana, Cuba, 11 de enero de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

El comunicado también dispone de teléfonos y correos de contacto para asistencia urgente, subrayando que la situación podría cambiar sin previo aviso.

La crisis eléctrica y la escasez de combustible continúan generando malestar social, cuya expresión más visible han sido las protestas y cortes de calles en varias provincias, muchas de las cuales cuentan con la participación o la tolerancia del régimen cubano.

La embajada insistió en la importancia de tomar medidas preventivas y mantenerse atento a posibles variaciones en el contexto político y energético en Cuba.

Bolivia congeló el precio del

Asamblea Legislativa de El Salvador

Así es la suite en

El movimiento estudiantil reanudó las

Panamá mantiene crecimiento exportador en
