Aparecieron cientos de peces muertos en una playa de Montevideo: un informe técnico del gobierno encontró la razón

Alta salinidad provocó la muerte de varios peces en playas de Montevideo (Captura Telemundo/Canal12)

La muerte masiva de peces en dos playas de Montevideo llamó la atención de vecinos del barrio Malvín, uno de las zonas costeras que está más al este de la capital uruguaya. La molestia provocó reclamos por falta de limpieza de la ciudad, al tiempo que el personal técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) concurrió a la zona y concluyó que la presencia de los peces se explicaba por un cambio brusco que hubo en el agua.

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de esta cartera emitió este martes un comunicado en el que explica que, a partir de la notificación de la muerte de peces, técnicos del organismo fueron al sitio para realizar una inspección.

Una vez en el lugar, fueron hasta las playas La Mulata y Playa verde, donde se identificaron “varias especies de peces muertes en avanzado estado de deterioro”. “Las especies registradas fueron delce-acuícolas y comprendieron predominantemente al dorado Salminus brasiliensis y, en menor medida, patí Luciopimelodus patí, machete Rhaphion vulpinus, y sábalo Prochilodus lineatus.

Estas son las imágenes que compartieron en el informe:

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca emitió informe técnico por muerte de peces (MGAP Uruguay)

El comunicado informa que también fueron alertados por estos casos los técnicos del Ministerio de Ambiente y de la Intendencia de Montevideo.

Pero, ¿qué explica la aparición de estos peces muerto? El trabajo de un grupo interinstitucional y de la Facultad de Ciencias de Uruguay se pudo llegar a una conclusión: “Los valores de salinidad del Río de la Plata mostraron un cambio muy abrupto de salinidad (de 7,5 a 25 PSU en pocas horas”. Los PSU son la unidad de medida de la salinidad: es la sigla de unidades prácticas de salinidad.

Esos altos niveles de salinidad fueron registrados el 29 y el 30 de enero, y se mantuvo los días siguientes.

“Por lo tanto el factor determinante de la mortandad de los peces puede atribuirse a dicho cambio brusco de salinidad que afectó a poblaciones de peces de agua dulce”, dice el informe publicado por el MGAP. Pero deja una aclaración: “Se resalta la complejidad y las causas multifactoriales de estos fenómenos de mortandades masivas de peces. En este sentido, resulta necesario un abordaje integral y multidisciplinario para el estudio de estos fenómenos, hacia una gestión rápida y coordinada de todas las instituciones involucradas”.

El comunicado deja una vía de contacto (mortandadpeces@mgap.gub.uy) para notificar la mortandad de peces.

Antes de esta actuación del gobierno, usuarios de la playa brava del barrio Malvín habían alertado por esta situación. Una mujer que aseguró que va siempre a esa playa comentó al noticiero Subrayado de Canal 10 que encontró “muchos peces muertos”. La mujer relató que el día anterior se había encontrado con una escena similar.

“No, que yo sepa [no es algo común]. Nunca había visto, además. No sé qué pez es tampoco. Me habían dicho que eran corvinas, pero yo nunca vi unas corvinas tan enormes”, relató la mujer.

Una noticia así no es algo atípico en las costas uruguayas. De hecho, muchas de estas situaciones han sido reflejadas por Infobae en otros casos. El verano pasado, por ejemplo, la aparición de miles de peces muertos en un arroyo de Rocha (al este de Uruguay) generó preocupación en las autoridades ambientales.

En febrero de 2024, en tanto, se registró otra aparición de miles de peces muertos en las playas de Uruguay. En esa oportunidad, la aparición de los peces muertos llamó la atención y motivó visitas específicas de científicos que procuraron obtener información para determinar las causas de la muerte: querían saber si obedecían a razones naturales o a un evento de contaminación. Fue el “frío extremo” en las aguas de los ríos lo que provocó miles de muertes de las especies más jóvenes de sábalos, habituales en las costas uruguayas y argentinas