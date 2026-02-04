América Latina

Aparecieron cientos de peces muertos en una playa de Montevideo: un informe técnico del gobierno encontró la razón

Vecinos de la capital uruguaya reclamaron por falta de limpieza de la arena tras un cambio brusco en la salinidad del agua

Guardar
Alta salinidad provocó la muerte
Alta salinidad provocó la muerte de varios peces en playas de Montevideo (Captura Telemundo/Canal12)

La muerte masiva de peces en dos playas de Montevideo llamó la atención de vecinos del barrio Malvín, uno de las zonas costeras que está más al este de la capital uruguaya. La molestia provocó reclamos por falta de limpieza de la ciudad, al tiempo que el personal técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) concurrió a la zona y concluyó que la presencia de los peces se explicaba por un cambio brusco que hubo en el agua.

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de esta cartera emitió este martes un comunicado en el que explica que, a partir de la notificación de la muerte de peces, técnicos del organismo fueron al sitio para realizar una inspección.

Una vez en el lugar, fueron hasta las playas La Mulata y Playa verde, donde se identificaron “varias especies de peces muertes en avanzado estado de deterioro”. “Las especies registradas fueron delce-acuícolas y comprendieron predominantemente al dorado Salminus brasiliensis y, en menor medida, patí Luciopimelodus patí, machete Rhaphion vulpinus, y sábalo Prochilodus lineatus.

Estas son las imágenes que compartieron en el informe:

Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca emitió informe técnico por muerte de peces (MGAP Uruguay)
Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca emitió informe técnico por muerte de peces (MGAP Uruguay)

El comunicado informa que también fueron alertados por estos casos los técnicos del Ministerio de Ambiente y de la Intendencia de Montevideo.

Pero, ¿qué explica la aparición de estos peces muerto? El trabajo de un grupo interinstitucional y de la Facultad de Ciencias de Uruguay se pudo llegar a una conclusión: “Los valores de salinidad del Río de la Plata mostraron un cambio muy abrupto de salinidad (de 7,5 a 25 PSU en pocas horas”. Los PSU son la unidad de medida de la salinidad: es la sigla de unidades prácticas de salinidad.

Esos altos niveles de salinidad fueron registrados el 29 y el 30 de enero, y se mantuvo los días siguientes.

Alta salinidad provocó la muerte
Alta salinidad provocó la muerte de varios peces en playas de Montevideo (Captura Telemundo/Canal12)

“Por lo tanto el factor determinante de la mortandad de los peces puede atribuirse a dicho cambio brusco de salinidad que afectó a poblaciones de peces de agua dulce”, dice el informe publicado por el MGAP. Pero deja una aclaración: “Se resalta la complejidad y las causas multifactoriales de estos fenómenos de mortandades masivas de peces. En este sentido, resulta necesario un abordaje integral y multidisciplinario para el estudio de estos fenómenos, hacia una gestión rápida y coordinada de todas las instituciones involucradas”.

El comunicado deja una vía de contacto (mortandadpeces@mgap.gub.uy) para notificar la mortandad de peces.

Antes de esta actuación del gobierno, usuarios de la playa brava del barrio Malvín habían alertado por esta situación. Una mujer que aseguró que va siempre a esa playa comentó al noticiero Subrayado de Canal 10 que encontró “muchos peces muertos”. La mujer relató que el día anterior se había encontrado con una escena similar.

Alta salinidad provocó la muerte
Alta salinidad provocó la muerte de varios peces en playas de Montevideo (Captura Telemundo/Canal12)

“No, que yo sepa [no es algo común]. Nunca había visto, además. No sé qué pez es tampoco. Me habían dicho que eran corvinas, pero yo nunca vi unas corvinas tan enormes”, relató la mujer.

Una noticia así no es algo atípico en las costas uruguayas. De hecho, muchas de estas situaciones han sido reflejadas por Infobae en otros casos. El verano pasado, por ejemplo, la aparición de miles de peces muertos en un arroyo de Rocha (al este de Uruguay) generó preocupación en las autoridades ambientales.

En febrero de 2024, en tanto, se registró otra aparición de miles de peces muertos en las playas de Uruguay. En esa oportunidad, la aparición de los peces muertos llamó la atención y motivó visitas específicas de científicos que procuraron obtener información para determinar las causas de la muerte: querían saber si obedecían a razones naturales o a un evento de contaminación. Fue el “frío extremo” en las aguas de los ríos lo que provocó miles de muertes de las especies más jóvenes de sábalos, habituales en las costas uruguayas y argentinas

Temas Relacionados

mortandad de pecesplayaMontevideoMinisterio de Ganadería, Agricultura y PescaMGAP

Últimas Noticias

Empresarios de turismo advierten pérdida de rentabilidad en Uruguay por el dólar bajo: “Es cada vez más difícil”

Empresarios del sector en Punta del Este se reunieron con la Intendencia de Maldonado y señalaron su preocupación a pesar de la buena temporada veraniega

Empresarios de turismo advierten pérdida

La detección temprana del cáncer figura como el principal reto en El Salvador

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, especialistas señalan la marcada por dificultades para el acceso oportuno al diagnóstico y la atención especializada, especialmente en áreas rurales

La detección temprana del cáncer

El ministro de Exteriores de Israel se reunió con cancilleres latinoamericanos y funcionarios de EEUU en Washington

Gideon Saar celebró un encuentro con sus homólogos de Argentina, Paraguay y Ecuador para dialogar sobre el “giro pro-occidental” en el continente. La reunión forma parte de la estrategia israelí de priorizar América Latina

El ministro de Exteriores de

Empresa portuaria demanda a Panamá tras fallo judicial

La anulación del contrato por la Corte Suprema abrió un conflicto legal con implicaciones económicas y geopolíticas.

Empresa portuaria demanda a Panamá

La Policía uruguaya frustró un “robo del siglo”: desbarataron una banda que excavaba un túnel para robar un banco

Los delincuentes alquilaron un local que daba hacia alcantarillas y desde allí pensaban ingresar a la institución financiera. Hay diez personas detenidas

La Policía uruguaya frustró un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
PAN plantea en el Senado

PAN plantea en el Senado eliminar opacidad en megaproyectos financiados por la Federación

Reabre el ‘Túnel de Bonaparte’ de Madrid después de más de 50 años: une el Palacio Real y la Casa de Campo y su visita es gratis

Borrasca Leonardo, en directo: última hora del temporal en Andalucía, inundaciones y zonas en alerta roja

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: reducción de carriles por atención de accidente en la autopista México-Querétaro

Ranking de burocracia: cuáles son los municipios del país con mayor y menor exceso de trámites

INFOBAE AMÉRICA
El Rey apela a la

El Rey apela a la unidad y el compromiso de todos para resolver la "muy compleja ecuación" de la industria europea

ISE, Govern y Barcelona defienden estrechar los vínculos tecnológicos de Europa y América Latina

Mensajes de amor, sexo e insultos: salen a la luz los grafitis de Pompeya

El rey apela al compromiso de todos para resolver la "muy compleja ecuación" de la industria europea

EEUU asegura que busca "el fin de las atrocidades" y afirma que la Junta de Paz juega un papel "complementario"

ENTRETENIMIENTO

Javier Bardem toma el relevo

Javier Bardem toma el relevo de Robert De Niro: así luce el español en la nueva serie basada en ‘El cabo del miedo’

Primer vistazo a ‘Margo tiene problemas de dinero’, la nueva serie del creador de ‘Big Little Lies’ con Nicole Kidman y Elle Fanning

Ultramaratones y disciplina al máximo nivel: así fue la transformación de Tom Hiddleston para The Night Manager

El día que Brad Pitt frenó el rodaje de Bastardos sin gloria y el insólito mensaje a Eli Roth: “Dios mío, estás podrido”

Sangre, pop y escándalo: la historia detrás del videoclip que cambió la carrera de Robbie Williams