Partidos del oficialismo chileno criticaron a sus aliados comunistas por una reciente visita a Cuba

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, visitó Cuba junto a una comitiva entre el 17 y el 22 de enero pasado. Se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y la viceministra Josefina Vidal.

Continúan las tensiones en el bloque oficialista chileno, luego de que parlamentarios del bloque Socialismo Democrático (PS+PPD) fustigaran duramente la reciente visita a Cuba del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, junto a otros líderes de esa colectividad, en la que se reunieron con el Presidente Díaz-Canel y la plana mayor cubana y homenajearon a los soldados que murieron en la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

“Es muy difícil tener una política de alianza con el Partido Comunista de hoy, ya que su cúpula tiene una posición muy radical respecto al apoyo de Cuba y Venezuela”, fustigó el senador socialista Juan Luis Castro.

Un poco menos taxativo fue su par del PPD, Raúl Soto, quien aseguró que “es momento de que cada partido se repiense y reflexione y haga su propia autocrítica de manera tal de contribuir a la reconstrucción de la mayoría social y política que se ha perdido”, según consignó BioBíoChile.

Estas críticas se suman a las de la oposición en pleno la semana pasada, quienes acusaron que “es incomprensible que mientras los chilenos exigen más democracia y libertad, el partido principal del Gobierno viaje a Cuba para rendir pleitesía a una dictadura”, tal como señaló la diputada republicana Catalina Del Real.

Desde el Gobierno, en tanto, evitaron caer en la polémica aunque su vocera, Camila Vallejo, recordó que el Presidente Gabriel Boric ya ha calificado de manera pública al régimen cubano como una dictadura.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera cubana durante una marcha frente a la embajada de Estados Unidos para protestar contra lo que denunciaron como una agresión estadounidense en la región tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en La Habana, Cuba, el 16 de enero de 2026. REUTERS/Norlys Perez

La visita a Cuba y el homenaje a los soldados “caídos” en Venezuela

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, detalló en conversación con Radio Nuevo Mundo cómo fue la visita que se extendió entre el 17 y el 22 de enero pasado, en la que junto a su comitiva se reunieron con el presidente Miguel Díaz-Canel, la viceministra Josefina Vidal y representantes de la Asamblea Nacional.

Según Carmona, chilenos y cubanos coincidieron en que la isla se encuentra en un momento histórico crucial, “el más grave y más serio de todo el proceso revolucionario. Más grave que Playa Girón”, aseguró.

“El imperialismo ha creído que llegó la hora de no limitarse en nada, ni siquiera en la observación crítica de Naciones Unidas, en la observación de otros países para llevar adelante una incursión que o lo desmorona o lo aplasta militarmente copando y destruyendo la isla“, sostuvo el timonel comunista.

Carmona también confirmó que participaron de un homenaje, en el Cementerio Colón de La Habana, a los 32 soldados cubanos muertos en la extracción de Nicolás Maduro desde su residencia en Caracas.

“Hicimos esa solemnidad de rendirle homenaje a gente que está dispuesta a dar la vida si es que hay que cumplir con su obligación y compromiso de honor”, agregó.

Finalmente, Carmona cuestionó la excusa de EE.UU de sentirse “amenazados” por Cuba para “asfixiar” económicamente a la isla.

“Eso es la exageración de cualquier argumento porque la historia dice que nunca, desde el 1959 hacia adelante, Cuba ha puesto en jaque o ha cuestionado o ha puesto en peligro la estabilidad norteamericana, todo lo contrario”, argumentó.

“Esta es la explicación para decir que no llegará ni un milímetro de recurso energético a la isla porque ellos van a cercar y van a impedirlo, y todo aquel que comercie con Cuba, con esta gran potencia que es una pequeña isla, van a tener que asumir las consecuencias de multiplicación de los aranceles, de afectación del comercio bilateral con Estados Unidos, o sea, las penas del infierno“, complementó.

Debido a esto, la visita del PC chileno a Cuba fue “para tener un par de ideas sobre en qué pie estaban después de lo que fue la invasión a Venezuela y lo que fue la operación de captura, de secuestro de Maduro”, remató Carmona.