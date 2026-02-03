Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi

Lionel Messi disputará un partido en Guayaquil - crédito Luisa González/Reuters

Guayaquil se prepara para recibir a Lionel Messi en la antesala del denominado Partido de la Historia entre Barcelona SC e Inter Miami, con un operativo hotelero y de seguridad de alto nivel. La suite presidencial del Hotel Oro Verde alojará al futbolista argentino durante su estadía, en un contexto que combina espectáculo deportivo, proyección internacional y expectativas económicas.

El equipo estadounidense llegará a Ecuador el 6 de febrero para disputar el amistoso internacional el día siguiente, mientras el hotel activó protocolos especiales de confidencialidad y logística. La presencia del jugador argentino marca un hito deportivo y refuerza la visibilidad de Guayaquil como sede de eventos globales relevantes actuales.

Ricardo Ferri, gerente general del Hotel Oro Verde, señaló que la elección respondió a una experiencia previa positiva y a estándares de seguridad evaluados durante varios meses. Afirmó que el club reservó cerca de cien habitaciones y que Messi no realizó exigencias extraordinarias, priorizando privacidad, alimentación deportiva básica y condiciones adecuadas de descanso para la delegación durante su estadía oficial.

La visita de Messi a Ecuador tiene antecedentes limitados pero simbólicos, ya que anteriormente jugó en el país con la selección argentina. Esta será la primera ocasión en que actúe representando a un club, en un contexto distinto al competitivo oficial. El encuentro amistoso se inserta en giras internacionales que buscan posicionar marcas deportivas, ciudades anfitrionas y circuitos turísticos regionales, con impactos mediáticos, comerciales y logísticos previamente observados regionalmente antes.

La suite presidencial destinada al jugador cuenta con sala amplia, cocina funcional, dormitorio principal y baño con jacuzzi, bajo estrictos controles de acceso. El hotel implementó pasillos exclusivos, salones privados y adecuaciones temporales para evitar cruces con otros huéspedes, garantizando concentración, seguridad y discreción durante la permanencia del plantel y del cuerpo técnico del equipo visitante internacional durante el evento.

Desde la organización del evento se indicó que el operativo se coordinó entre el club visitante, el hotel y la productora local, con apoyo de la fuerza pública. Señalaron que el objetivo principal fue reducir riesgos, ordenar accesos y garantizar una llegada controlada del plantel en coordinación con autoridades locales.

La delegación del Inter Miami supera las 170 personas y reservó aproximadamente cien habitaciones en el hotel, que cuenta con 235 en total. El esquema alimenticio solicitado se basa en frutas, vegetales, proteínas limpias y agua, ajustado a estándares de nutrición deportiva, con coordinación entre chefs del club y del establecimiento durante los días previos y posteriores al encuentro oficial.

La noticia generó expectativa entre hinchas y comerciantes locales, especialmente en zonas comerciales de Guayaquil, donde se incrementó la demanda de camisetas del Inter Miami. En el entorno digital, la llegada del futbolista concentró atención mediática y comentarios sobre el impacto económico del evento en redes sociales y espacios informativos.

Eventos similares protagonizados por figuras globales del deporte han sido utilizados en ciudades de la región como Lima, Medellín o Buenos Aires para dinamizar turismo y consumo. En esos casos, la hotelería de alta gama ha cumplido un rol central en la logística, replicando esquemas de seguridad, privacidad y promoción internacional vinculados a espectáculos deportivos de alcance mundial contemporáneo frecuente.

Según los organizadores del Partido de la Historia, el evento tendría un impacto económico estimado en decenas de millones de dólares y la generación de miles de empleos directos e indirectos, vinculados a turismo, servicios, transporte y actividades comerciales.

Estudios especializados sobre turismo deportivo señalan que la presencia de atletas de élite incrementa la exposición internacional de las ciudades sede y mejora su posicionamiento de marca. Estos trabajos destacan el rol de la infraestructura hotelera, la seguridad urbana y la coordinación público-privada como factores clave en eventos de escala.

En lo inmediato, el operativo permitió alcanzar alta ocupación hotelera en una temporada considerada baja y activó servicios complementarios. También implicó cierres viales temporales y despliegues de seguridad coordinados para evitar incidentes durante la llegada y permanencia del equipo visitante.

A mediano plazo, actores del sector turístico prevén que este tipo de eventos fortalezca la reputación de Guayaquil como destino para espectáculos internacionales, incentive futuras inversiones privadas y consolide capacidades locales en gestión de eventos, seguridad y hospitalidad de nivel.

Ferri sostuvo que recibir nuevamente a Messi representa una oportunidad para mostrar la capacidad operativa del hotel y de la ciudad, destacando que la sencillez del jugador facilitó la planificación.