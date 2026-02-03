América Latina

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi

Se activó un operativo de seguridad y logística de alto nivel para hospedar al capitán del Inter Miami antes del amistoso ante Barcelona SC

Lionel Messi disputará un partido
Lionel Messi disputará un partido en Guayaquil - crédito Luisa González/Reuters

Guayaquil se prepara para recibir a Lionel Messi en la antesala del denominado Partido de la Historia entre Barcelona SC e Inter Miami, con un operativo hotelero y de seguridad de alto nivel. La suite presidencial del Hotel Oro Verde alojará al futbolista argentino durante su estadía, en un contexto que combina espectáculo deportivo, proyección internacional y expectativas económicas.

El equipo estadounidense llegará a Ecuador el 6 de febrero para disputar el amistoso internacional el día siguiente, mientras el hotel activó protocolos especiales de confidencialidad y logística. La presencia del jugador argentino marca un hito deportivo y refuerza la visibilidad de Guayaquil como sede de eventos globales relevantes actuales.

Ricardo Ferri, gerente general del Hotel Oro Verde, señaló que la elección respondió a una experiencia previa positiva y a estándares de seguridad evaluados durante varios meses. Afirmó que el club reservó cerca de cien habitaciones y que Messi no realizó exigencias extraordinarias, priorizando privacidad, alimentación deportiva básica y condiciones adecuadas de descanso para la delegación durante su estadía oficial.

La habitación de la suite
La habitación de la suite donde se alojará Messi. (Hotel Oro Verde)

La visita de Messi a Ecuador tiene antecedentes limitados pero simbólicos, ya que anteriormente jugó en el país con la selección argentina. Esta será la primera ocasión en que actúe representando a un club, en un contexto distinto al competitivo oficial. El encuentro amistoso se inserta en giras internacionales que buscan posicionar marcas deportivas, ciudades anfitrionas y circuitos turísticos regionales, con impactos mediáticos, comerciales y logísticos previamente observados regionalmente antes.

La suite presidencial destinada al jugador cuenta con sala amplia, cocina funcional, dormitorio principal y baño con jacuzzi, bajo estrictos controles de acceso. El hotel implementó pasillos exclusivos, salones privados y adecuaciones temporales para evitar cruces con otros huéspedes, garantizando concentración, seguridad y discreción durante la permanencia del plantel y del cuerpo técnico del equipo visitante internacional durante el evento.

Desde la organización del evento se indicó que el operativo se coordinó entre el club visitante, el hotel y la productora local, con apoyo de la fuerza pública. Señalaron que el objetivo principal fue reducir riesgos, ordenar accesos y garantizar una llegada controlada del plantel en coordinación con autoridades locales.

La delegación del Inter Miami supera las 170 personas y reservó aproximadamente cien habitaciones en el hotel, que cuenta con 235 en total. El esquema alimenticio solicitado se basa en frutas, vegetales, proteínas limpias y agua, ajustado a estándares de nutrición deportiva, con coordinación entre chefs del club y del establecimiento durante los días previos y posteriores al encuentro oficial.

El jacuzzi de la habitación.
El jacuzzi de la habitación. (Hotel Oro Verde)

La noticia generó expectativa entre hinchas y comerciantes locales, especialmente en zonas comerciales de Guayaquil, donde se incrementó la demanda de camisetas del Inter Miami. En el entorno digital, la llegada del futbolista concentró atención mediática y comentarios sobre el impacto económico del evento en redes sociales y espacios informativos.

Eventos similares protagonizados por figuras globales del deporte han sido utilizados en ciudades de la región como Lima, Medellín o Buenos Aires para dinamizar turismo y consumo. En esos casos, la hotelería de alta gama ha cumplido un rol central en la logística, replicando esquemas de seguridad, privacidad y promoción internacional vinculados a espectáculos deportivos de alcance mundial contemporáneo frecuente.

Según los organizadores del Partido de la Historia, el evento tendría un impacto económico estimado en decenas de millones de dólares y la generación de miles de empleos directos e indirectos, vinculados a turismo, servicios, transporte y actividades comerciales.

Estudios especializados sobre turismo deportivo señalan que la presencia de atletas de élite incrementa la exposición internacional de las ciudades sede y mejora su posicionamiento de marca. Estos trabajos destacan el rol de la infraestructura hotelera, la seguridad urbana y la coordinación público-privada como factores clave en eventos de escala.

En lo inmediato, el operativo permitió alcanzar alta ocupación hotelera en una temporada considerada baja y activó servicios complementarios. También implicó cierres viales temporales y despliegues de seguridad coordinados para evitar incidentes durante la llegada y permanencia del equipo visitante.

A mediano plazo, actores del sector turístico prevén que este tipo de eventos fortalezca la reputación de Guayaquil como destino para espectáculos internacionales, incentive futuras inversiones privadas y consolide capacidades locales en gestión de eventos, seguridad y hospitalidad de nivel.

Ferri sostuvo que recibir nuevamente a Messi representa una oportunidad para mostrar la capacidad operativa del hotel y de la ciudad, destacando que la sencillez del jugador facilitó la planificación.

