América Latina

Ecuador aplicó un arancel del 30% a importaciones desde Colombia y redefinió qué productos pagan el recargo

La medida, vigente desde el 1 de febrero de 2026, grava la mayoría de importaciones definitivas de origen colombiano

Guardar
El Puente Internacional Rumichaca se
El Puente Internacional Rumichaca se ve el último día antes de que entren en vigencia las nuevas tarifas anunciadas por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano Gustavo Petro, en Ipiales, Colombia, el 31 de enero de 2026.

Ecuador empezó a cobrar desde el 1 de febrero de 2026 una tasa aduanera adicional del 30% a las mercancías procedentes u originarias de Colombia, una medida que el Gobierno presentó como “tasa de seguridad” y que elevó el costo de nacionalizar bienes colombianos en el mercado ecuatoriano. El recargo fue establecido mediante una resolución del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) emitida el 24 de enero, y se calcula sobre el valor en aduana de la mercancía durante el trámite de importación.

Según el medio Primicias, el cobro se activa cuando existe una operación de importación que requiere declaración y nacionalización. En términos prácticos, “paga 30%” casi toda importación definitiva. Es decir: si una empresa o persona importa productos colombianos para consumo, uso productivo o reventa en Ecuador, el recargo se suma a los tributos habituales que correspondan por subpartida (arancel, IVA u otros). La tasa entró en vigor el mismo día en que Colombia activó medidas recíprocas sobre productos ecuatorianos, consolidando una escalada comercial con efectos inmediatos para operadores y consumidores en ambos lados de la frontera.

El universo de bienes alcanzados es amplio, porque la medida se aplicó como un recargo general por origen/procedencia cuando hay nacionalización, y no como una lista corta de productos. Eso abarca desde insumos industriales, repuestos y materiales hasta alimentos procesados, cosméticos, productos farmacéuticos, electrodomésticos y bienes de consumo que suelen entrar por canales formales, especialmente por la frontera norte. Según Reuters, el presidente Daniel Noboa justificó el 30% por el déficit comercial con Colombia —estimado en más de USD 1.000 millones anuales— y por el reclamo de una cooperación insuficiente contra el narcotráfico y la minería ilegal en zonas fronterizas.

Jaime Tobar, un conductor de
Jaime Tobar, un conductor de camión, se sube a su camión para avanzar mientras los vehículos se alinean en la frontera entre Ecuador y Colombia en medio del tráfico creciente antes de los nuevos aranceles anunciados por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano Gustavo Petro, en Ipiales, Colombia, el 31 de enero de 2026. REUTERS/Karen Toro

Qué no paga 30%: la propia resolución del SENAE delimitó excepciones, principalmente por régimen aduanero. El recargo no se aplica a operaciones donde la mercancía no se nacionaliza para consumo en Ecuador, como tránsito aduanero, transbordo y reembarque. También se contemplan exclusiones para reimportación en el mismo estado y para ciertas modalidades de admisión temporal (por ejemplo, cuando el bien ingresa con obligación de salida o bajo esquemas que no equivalen a importación definitiva), de acuerdo a la información recogida por medios locales. En estas figuras, el punto central es que el bien no entra al circuito de consumo interno como importación final.

Un segundo bloque de excepciones buscó amortiguar impactos en sectores estratégicos. De acuerdo con coberturas de prensa y análisis legales sobre la resolución, quedaron fuera del 30% determinadas operaciones vinculadas al sector energético y petrolero, un punto sensible porque Colombia ha sido proveedor de energía en coyunturas de estrechez para Ecuador. En paralelo, El País reportó que Colombia anunció la suspensión de exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador como parte de la respuesta política al conflicto, elevando la tensión más allá del comercio de bienes.

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador - crédito Luisa González/Adriano Machado/REUTERS

La tercera zona, de impacto cotidiano, es la de viajeros. La tasa no opera como un “impuesto al equipaje” cuando se trata de efectos personales que ingresan dentro de las reglas aduaneras ecuatorianas: un pasajero que llega desde Colombia con artículos de uso personal y dentro de las franquicias previstas no paga el 30% por ese solo hecho. La evaluación, sin embargo, depende de la finalidad: si la Aduana presume carácter comercial por cantidad, repetición o naturaleza de los bienes, la operación puede tratarse como importación y quedar sujeta al recargo.

Para importadores y operadores logísticos, la tasa convirtió los detalles técnicos en un factor decisivo de costos. En la práctica, el pago o no pago dependerá de tres variables: el origen/procedencia declarada, el régimen aduanero utilizado y la documentación que respalde la operación.

Temas Relacionados

ColombiaEcuadorArancelesTasaProductosImportaciones

Últimas Noticias

Registran un homicidio en la zona central del territorio salvadoreño

La policía reportó el asesinato de un hombre en el cantón El Rebelde, caso que ocurre mientras el país experimenta una baja sostenida en la cifra de homicidios, según las autoridades de seguridad

Registran un homicidio en la

El embalse de Mazar alcanzó su nivel máximo y reforzó el sistema eléctrico de Ecuador

El principal reservorio hidroeléctrico llegó a su cota más alta en un contexto de operación sin importaciones de energía desde Colombia

El embalse de Mazar alcanzó

Crece el misterio del paradero de Evo Morales tras cuatro semanas sin apariciones públicas

El ex presidente boliviano no participa en su programa radial ni asiste a eventos desde principios de enero, mientras crece la incertidumbre sobre su ubicación en medio de una orden de captura vigente y el retorno de la DEA al país

Crece el misterio del paradero

La Dirección de Aduanas dominicanas registró recaudación récord en enero

Un informe oficial reveló que el mes pasado se alcanzó el mayor ingreso institucional histórico, superando la meta establecida y evidenciando un crecimiento sostenido en los aportes tributarios bajo la actual gestión del organismo

La Dirección de Aduanas dominicanas

Panamá celebra sus humedales en medio de crecientes amenazas ambientales

Pese a su valor ecológico y legal, estos ecosistemas siguen afectados por urbanización, contaminación y débil fiscalización

Panamá celebra sus humedales en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vacuna contra el herpes zóster:

Vacuna contra el herpes zóster: nuevos hallazgos la vinculan con la prevención de la demencia

Beca Rita Cetina: estos son los meses en que se abrirá el registro en línea para estudiantes de primaria y requisitos para realizarlo

La retribución de los abogados de oficio aumentará y será mayor si alcanzan acuerdos

La Plata: una mujer perdió dos dedos del pie tras un insólito accidente en un camión recolector de basura

Donad Trump habló del “cambio de actitud” de Gustavo Petro en la víspera del esperado encuentro en la Casa Blanca: “Se volvió muy amable”

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) El colista Mirandés corta

(Crónica) El colista Mirandés corta la buena racha del Málaga

Víctor Manuel sobre Julio Iglesias: "No soy su amigo, pero le tengo mucho cariño"

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz

Trump advierte de demandas contra miembros de la izquierda radical y subraya que no estuvo en la isla de Epstein

Del cultivo de coca a la palma de aceite: así fue la transformación de San Pablo, en el sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Los secretos detrás del polémico

Los secretos detrás del polémico vestido de Chappell Roan en los Grammy 2026

Qué se sabe del supuesto romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Kim Kardashian y Lewis Hamilton: un vículo de 12 años que siempre llamó la atención y un encuentro que confirmaría el romance

PETA arremetió contra Sabrina Carpenter tras su performance con una paloma en los Grammy 2026: “Es una estupidez”

El emotivo homenaje a Ozzy Osbourne en los Grammy 2026