La importación de arroz en la República Dominicana se desploma un 86.93% en 2025 respecto a 2024

Los datos del Boletín de Comercio de la Dirección General de Aduanas reflejan una fuerte contracción en la compra externa de este producto básico, con repercusiones potenciales para el abastecimiento y la estructura comercial nacional

La caída en la importación de arroz se elevó al 86.93%, al pasar de USD 152.49 millones en 2024 a apenas USD 19.93 millones en el año siguiente.

Las importaciones de arroz y azúcar experimentaron un descenso abrupto en la República Dominicana durante 2025, una tendencia que no solo afectó a esos productos, sino que se inscribe en una disminución generalizada del comercio exterior registrada en el último año.

Los datos de la Dirección General de Aduanas, publicados en su Boletín de Comercio, evidencian que este retroceso en la adquisición de productos básicos tiene repercusiones directas en el abastecimiento de bienes de consumo y señala cambios estructurales en la dinámica comercial del país.

Los datos de la Dirección General de Aduanas, publicados en su Boletín de Comercio, evidencian que este retroceso en la adquisición de productos básicos tiene repercusiones directas en el abastecimiento de bienes de consumo.

Del total importado en el régimen de despacho a consumo, que alcanzó los USD 24,981.76 millones en 2025, se observa una reducción del 0.18% respecto al año anterior.

En ese grupo, el 63.55% corresponde a un conjunto de rubros liderado por combustibles minerales, aceites y minerales, que representan el 19.73% de las importaciones, seguido de vehículos automóviles y tractores con el 9.69%, aparatos mecánicos con el 8.63%, aparatos eléctricos con el 6.50%, productos farmacéuticos con el 4.25%, materias plásticas y manufacturas con el 4.16%, fundición, hierro y acero con el 3.68%, carnes y despojos comestibles con el 2.52%, cereales con el 2,40% y manufacturas de fundición con el 1.97%.

En el detalle sectorial, la caída en la importación de arroz se elevó al 86.93%, al pasar de USD 152.49 millones en 2024 a apenas USD 19.93 millones en el año siguiente.

De acuerdo con el Boletín de Comercio de la Dirección General de Aduanas, las importaciones totales de la República Dominicana sumaron USD 30,146.75 millones en 2025

Mientras tanto, la reducción en el caso del azúcar refinada fue del 50.79%, pasando de USD 16.66 millones a USD 8.20 millones. Este retroceso no se limitó a los productos ya citados: otros bienes de consumo como combustibles, automóviles y electrodomésticos (incluidas estufas de gas y eléctricas) también presentaron descensos, aunque en una menor proporción.

De acuerdo con el Boletín de Comercio de la Dirección General de Aduanas, las importaciones totales de la República Dominicana sumaron USD 30,146.75 millones en 2025, lo que implica una merma del 0.21% respecto al año anterior.

La composición de este flujo muestra que el 47.59% de los bienes importados correspondió a consumo, el 35.92% a materias primas y el 16.49% a bienes de capital.

Las importaciones de bienes de consumo, pese al contexto descrito, exhibieron un aumento del 2.47%. En cambio, las materias primas sufrieron una contracción del 0.44% y los bienes de capital una baja del 6.76%.

En el segmento de materias primas, la azúcar cruda (parda) encabezó la reducción con una caída del 55%, seguida por el petróleo crudo y reconstituido, que registró un retroceso del 27.20%, y el trigo a granel, con una disminución del 17.17%.

La publicación de la Dirección General de Aduanas también resalta que otros bienes, como automóviles, combustibles y electrodomésticos, vieron reducidas sus importaciones, aunque no en la magnitud del arroz y el azúcar.

