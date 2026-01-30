El gobierno de Boric entregó el balance de las leyes aprobadas durante su mandato

Desde el Ejecutivo detallaron que el último año se logró crear el Ministerio de Seguridad Pública, se aprobó la nueva Ley Antiterrorista y se llevó a cabo una reforma que mejora la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) publicó este jueves el balance legislativo del período 2022-2026, correspondiente a la actual administración, destacando que más de un tercio de las leyes promulgadas provinieron desde La Moneda.

De acuerdo al informe, entre el 11 de marzo de 2022 y el 28 de enero del año en curso se publicaron 364 leyes, 125 de las cuales fueron promovidas por el Ejecutivo, a saber un 34,3%.

Desde dicha cartera detallaron que solo el último año se logró crear el Ministerio de Seguridad Pública, se aprobó la nueva Ley Antiterrorista y se llevó a cabo una reforma que mejora la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Sin embargo, parlamentarios de oposición criticaron el verdadero impacto de algunas de las normativas promulgadas, y recordaron que el Ejecutivo ha fracasado en sacar adelante proyectos emblemáticos como el que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), el de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), la Reforma Tributaria y el proyecto de Sala Cuna Universal.

El proyecto de Ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que busca definir principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en las actuaciones de la policía y las FF.AA, ha provocado una fuerte resistencia en la oposición.

Las críticas

El primero en salir al ruedo fue el diputado republicano, Luis Sánchez, quien aseguró que “el mayor fracaso del gobierno es simplemente la opinión que se ha forjado la gran mayoría de los chilenos respecto de su administración: no generaron sintonía y se quedaron atrás en sus pretensiones ideológicas (...) Mas que muchas leyes, Chile necesita buenas leyes”.

De la misma opinión fue su par de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien sostuvo que el gobierno “pasará a la historia por abrazar ideas ajenas y no sacar nada de sus banderas de lucha. Las grandes reformas como la tributaria fracasaron e hizo perder el tiempo al Congreso, al final toda esa agenda woke e identitaria terminó siendo objeto de mofa por un Chile que supo despertar a tiempo”.

Menos taxativo fue el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien recordó que “hay temas como la RUF, muy ideológico, en que ha sido muy difícil llegar a un acuerdo, pero creo que en Seguridad se ha avanzado y la Ley de Inteligencia se mejoró notablemente”.

Desde el oficialismo valoraron, por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo.

Los aplausos

Desde la otra vereda, el diputado Luis Cuello (PC) valoró la promulgación de iniciativas como la Ley 40 Horas y el aumento del ingreso mínimo. ”El gobierno pudo cumplir buena parte de su agenda, han quedado algunas cosas pendientes, sufrimos un retroceso en materia tributaria, pero eso fue por causa de la derecha", indicó.

Finalmente, el diputado Marcos Ilabaca (PS) manifestó que “el Gobierno estuvo dos años esperando para poder proceder con los grandes cambios y creo que si bien tenemos una buena producción legislativa, salieron muchas leyes, lo cierto es que con respecto a los proyectos más emblemáticos planteados por el Gobierno existe una deuda todavía para los chilenos y las chilenas”, indicó.

Así y todo, “creo que al final del día el balance debe ser positivo. En el último tiempo logramos sacar leyes que estaban absolutamente dormidas en este Congreso Nacional y que son emblemáticas para solucionar problemas que son de una gravedad inmensa para la población de nuestro país”, remató el parlamentario.

Cabe destacar que en marzo habrá solo tres días hábiles para el trabajo legislativo, en los que el gobierno tratará de destrabar la reforma al Sistema Político y la Ley de Sala Cuna Universal.