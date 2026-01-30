Chile refuerza su alerta sanitaria tras confirmarse presencia del mosquito del dengue en el Aeropuerto de Santiago

El Aedes aegypti es rápido y silencioso y a diferencia de los mosquitos comunes, prefiere zonas urbanas o suburbanas donde haya agua estancada.

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó este jueves el hallazgo de un ejemplar de mosquito Aedes Aegypti en una bodega del Aeropuerto de Santiago, por lo que de inmediato se reforzó la alerta sanitaria que rige desde 2023 entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos.

“El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó hoy que la muestra recibida como sospechosa encontrada en bodegas del Aeropuerto Arturo Merino Benitez (RM) corresponde un ejemplar de Aedes aegypti (vector reconocido internacionalmente por transmitir dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla)”, informaron mediante un comunicado.

Sin embargo, la doctora Esther Aylwin, jefa de la Unidad de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud (Minsal), explicó que el hallazgo “no asegura la presencia de la enfermedad”.

Desde el Minsal detallaron que se activaron los protocolos correspondientes, pues en Chile no hay casos de este tipo autóctonos, aunque sí tres importados en lo que va de este año. Hubo inspecciones a edificios aledaños, se eliminaron criaderos y se hizo un seguimiento de síntomas a trabajadores del terminal aéreo.

En tanto, la Seremi de Salud Metropolitana y la Red Asistencial redoblaron la vigilancia epidemiológica a fin de detectar tempranamente algún caso, monitoreando las salas de urgencias en centros de salud públicos y privados.

El Aedes aegypti suele estar activo durante el día, es rápido y silencioso y a diferencia de los mosquitos comunes, prefiere zonas urbanas o suburbanas, donde haya agua estancada como maceteros y hasta el agua de las mascotas.

Atender de inmediato signos como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y en articulaciones, náuseas y vómitos.

Síntomas del dengue

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados y que afecta principalmente células del sistema inmunológico. Una vez en el torrente sanguíneo, se replica dentro de estas células, lo que desencadena una respuesta inflamatoria sistémica.

El dengue se encuentra en climas tropicales y subtropicales, pero “la mayoría de las personas que contraen dengue no presentan síntomas”, se lee en la web de la OMS.

En caso de contraer la enfermedad, los síntomas aparecen entre cuatro y diez días posteriores a la infección y contemplan fiebre alta de hasta 40°C, dolor de cabeza intenso sobre todo detrás de los ojos, dolores musculares y en articulaciones, náuseas y vómitos.

En una buena parte de los casos, sin embargo, los efectos serían leves o nulos, presentando los pacientes una mejoría entre la primera y segunda semana. La otra buena noticia es que el dengue es rara vez mortal.

Finalmente, se estima que la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer dengue, mientras que cada año entre 100 y 400 millones de personas resultan infectadas.