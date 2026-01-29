Fraude y escándalo de impacto político y judicial en Brasil: quién es quién en el caso Banco Master

El logotipo de Banco Master se muestra en su edificio en Sao Paulo, Brasil. REUTERS/ Amanda Perobelli

Una investigación por fraude en el Banco Master ha puesto en evidencia la magnitud de las conexiones entre la banca, la política y el poder judicial en Brasil. El caso, centrado en las operaciones de Daniel Vorcaro, ha desatado una ola de repercusiones en el Congreso, el Ejecutivo y el Supremo Tribunal Federal, a pocos meses de las próximas elecciones nacionales.

El escándalo salió a la luz cuando, en noviembre, la Policía Federal incautó los dispositivos electrónicos de Vorcaro en el marco de una pesquisa sobre presuntas maniobras fraudulentas en el Banco Master. Según informó Bloomberg, la liquidación del banco podría significar un costo de hasta 55 mil millones de reales para el Fondo Garantidor de Créditos (FGC), monto que deberá ser cubierto por las entidades más grandes del sistema financiero brasileño.

El avance de la investigación reveló una red de contactos que abarca desde funcionarios de alto rango hasta empresarios y jueces. La lista de personas vinculadas con Vorcaro incluye legisladores, gobernadores, magistrados y ejecutivos que participaron en negocios, eventos sociales y operaciones financieras. Las similitudes con el escándalo Lava Jato alimentan la atención pública y mediática.

Quién es quién en el expediente del Banco Master

Daniel Vorcaro, presidente del Banco Master

Daniel Vorcaro, presidente del Banco Master. Está acusado de crear instrumentos de crédito fraudulentos y comercializarlos a terceros, en una maniobra que constituye un presunto delito contra el sistema financiero. Negó irregularidades y afirmó que coopera con la justicia. Fue arrestado el 17 de noviembre al intentar salir de Brasil y liberado bajo control electrónico. La prensa señala que sus relaciones alcanzaban a inversores, funcionarios públicos y dirigentes de distintas áreas.

Tribunal Supremo de Brasil

Dias Toffoli, juez del Supremo Tribunal Federal. Asumió el control de la causa y concentró en su despacho las decisiones clave de la investigación. Toffoli viajó junto a un abogado del banco para asistir a un partido de fútbol en Perú, lo que generó controversia. Además, su familia aparece vinculada a inversiones conectadas con el Banco Master, en especial a través de la compra de acciones en un complejo hotelero.

La esposa del juez Alexandre de Moraes, Viviane Barci. Encabeza un estudio jurídico que asesoró al banco, aunque Moraes rechazó que una reunión reciente con el Banco Central haya estado vinculada al expediente.

José Antonio Dias Toffoli, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil. EFE/André Borges

Congreso

Ciro Nogueira, ex jefe de Gabinete de Jair Bolsonaro y referente del bloque Centrão en el Congreso. Intentó impulsar una reforma que aumentara las garantías para depósitos bancarios, propuesta a la que sus rivales denominaron “enmienda Master” por su potencial beneficio para el banco investigado. Nogueira compartió numerosos eventos con Vorcaro, y sus contactos estaban en el teléfono incautado al banquero.

Claudio Cajado, también miembro de Centrão. Promovió un proyecto de ley para que el Congreso pudiera destituir a directores del Banco Central, medida que coincidió con las trabas regulatorias a una fusión entre Master y el Banco de Brasilia.

Poder Ejecutivo

Ibaneis Rocha, gobernador del Distrito Federal. Designó a la cúpula del Banco de Brasilia, entidad que realizó acuerdos con Master sobre créditos que, según la policía, carecían de respaldo real.

Rui Costa, jefe de Gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva. Era gobernador de Bahía cuando el estado vendió la empresa crediticia CredCesta a Augusto Lima, futuro socio de Master. Tras la operación, Costa modificó la normativa para favorecer la rentabilidad del negocio.

Claudio Castro, gobernador de Río de Janeiro. Habilitó la oferta de productos de CredCesta a empleados públicos, lo que benefició a Master. La policía investiga la inversión de mil millones de reales del fondo de pensiones Rioprevidencia, gestionado por funcionarios designados por Castro, en instrumentos de la entidad en crisis.

El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha. EFE

En diciembre de 2024, Lula da Silva compartió una cena con Vorcaro, ministros y el presidente del Banco Central, Gabriel Galipolo, en un encuentro organizado por Guido Mantega, exministro de Hacienda. La reunión giró en torno a la concentración bancaria en Brasil.

Sector privado

Augusto Lima se incorporó a Master en 2019 y aportó la empresa CredCesta. Fue arrestado y luego liberado en la misma operación policial que detuvo a Vorcaro.

Nelson Tanure, inversor en empresas en dificultades. Adquirió deuda de un holding accionista principal y poseía instrumentos de crédito de Master a través de sociedades investigadas. Sus activos están congelados por orden judicial.