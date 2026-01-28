Lula da Silva afirmó que las relaciones de Brasil con Estados Unidos “volverán a la normalidad pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un aparte de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025 (Europa Press/Archivo)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este martes su confianza en que las relaciones con Estados Unidos “volverán a la normalidad pronto” y adelantó que a comienzos de marzo viajará a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estoy convencido de que volveremos a la normalidad pronto, pronto; que vamos a fortalecer el multilateralismo, y que vamos a hacer que las economías vuelvan a crecer, porque es eso que el pueblo espera de nosotros”, declaró Lula a periodistas a su llegada a Panamá.

El mandatario brasileño, que participará en la segunda edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, subrayó que los líderes de “las dos principales democracias de Occidente” deben dialogar “mirándose a los ojos”.

Ambos presidentes acordaron celebrar la reunión en Washington D. C. durante una conversación telefónica de casi una hora mantenida el lunes. El Gobierno brasileño precisó que el encuentro se realizará después de que Lula complete sus viajes previstos a India y Corea del Sur en febrero, aunque aún no se anució una fecha concreta.

De concretarse, será la primera visita oficial de Lula a Washington bajo la presidencia de Donald Trump, tras un año en el que la relación bilateral estuvo marcada por tensiones en el ámbito comercial y político.

Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, en una reunión paralela a la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el domingo 26 de octubre de 2025 (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

El líder republicano e inquilino de la Casa Blanca impuso aranceles del 50% a buena parte de las importaciones brasileñas y sancionó a un magistrado de la Corte Suprema de Brasil, con el objetivo de dificultar el proceso judicial por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

Sin embargo, la presión estadounidense no logró frenar el proceso y, desde septiembre pasado, ambos gobiernos han avanzado hacia una aproximación que permitió el levantamiento de la sanción y la retirada parcial de los aranceles.

A pesar de las diferencias, ambos presidentes subrayaron la buena relación consolidada en los últimos meses, que ha permitido el levantamiento de una parte significativa de los aranceles que Washington había impuesto sobre productos brasileños. En noviembre, Trump eliminó gravámenes de hasta un 40% sobre el café, la carne, frutas tropicales y otros alimentos, medida que Lula celebró como una victoria para el diálogo y la diplomacia.

Recientemente, Trump invitó a Lula a sumarse a la Junta de Paz, el organismo impulsado por Estados Unidos para la resolución de conflictos globales. La propuesta se encuentra actualmente en fase de análisis tanto dentro del Gobierno como en consultas con socios internacionales, y el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva aún no fijó una postura definitiva.

De acuerdo con la Casa Blanca, la Junta de Paz tiene como objetivo supervisar el plan destinado a poner fin al conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, además de garantizar la seguridad y la futura desmilitarización de ese territorio palestino.

Trump invitó a Lula a sumarse a la Junta de Paz (Europa Press/Archivo)

Diversos países y organismos internacionales, como la Unión Europea, recibieron invitaciones para sumarse a la Junta de Paz. Entre los que ya confirmaron su participación figuran Alemania, Argentina, Paraguay, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia, entre otros.

Por el contrario, naciones como Francia y Noruega rechazaron la invitación. En respuesta, Trump amenazó con la imposición de aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses.

El mandatario brasileño mantiene una agenda internacional activa enfocada en la defensa del sistema multilateral. En los últimos días, ha sostenido conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Además, Lula propuso a Trump una cooperación bilateral para combatir el crimen organizado, planteando el intercambio de datos financieros y el congelamiento de activos de facciones criminales.

(Con información de EFE)