Uruguay registró una baja en casi todos los delitos pero las cifras de criminalidad siguen siendo altas

La policía uruguaya trabajando en la escena de un homicidio (Captura Subrayado/Canal 10)

El gobierno uruguayo tiene dos formas de leer las cifras de delitos del 2025 que presentó este lunes 26. Si los datos informados se comparan con el 2024 son alentadores porque hubo menos delitos en el país: la baja fue de un 4,7% en total. Sin embargo, la cifra de la criminalidad en Uruguay sigue siendo alta si se la equipara con los niveles delictivos de países a los que el gobierno mira como ejemplo.

El informe elaborado por el Sistema de Gestión de Seguridad mostró que, en total, hubo en 2025 287.000 delitos, unos 14.000 menos en comparación al 2024. Sin embargo, si esta cifra se compara con los datos de hace una década el crecimiento fue del 23%.

El análisis de los datos realizados por las autoridades muestra que hubo una “evolución positiva”, según consideraron las autoridades: de 15 indicadores, en 13 se registraron descensos.

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, junto a la subsecretaria, Gabriela Valverde (Ministerio del Interior)

“Creo que es una buena noticia. Me parece que nadie en el Ministerio del Interior debe estar satisfecho porque tenemos que lograr resultados mejores, pero lo que vemos es que en la mayoría de los casos la tendencia es positiva. Los delitos van bajando poco a poco y eso es una buena evolución”, analizó Diego Sanjurjo, gerente del área de Estadística del Ministerio del Interior.

Uno de los delitos en los que la caída fue más marcada se dio en los homicidios: la reducción fue de un 3,4% en 2025 en comparación al mismo período del año anterior. En 2024 se registraron 382 asesinatos, al tiempo que en 2025 fueron 369. Las autoridades informaron en la presentación que en el año la tasa de homicidios fue de 10,3 cada 100.000 habitantes.

Las rapiñas también presentaron un descenso del 10%, al tiempo que el número de hurtos bajó un 3,8%, de acuerdo a la información oficial.

El director de la Policía Nacional de Uruguay, José Azambuya, y el subdirector Alfredo Clavijo (Ministerio del Interior)

Bajó, a su vez, la cantidad de denuncias por estafas y fraudes informáticos un 16%. Este dato llamó particularmente la atención de las autoridades porque desde el año 2000 la cifra crecía de manera exponencial: hasta el 2024 incrementaron un 2.000%. “Por primera vez, en el año 2025 vemos una caída muy importante de casi el 17%”, dijo Sanjurjo en una rueda de prensa tras presentar los números.

Una de las razones que explican esta baja, según el jerarca, fue que el año pasado se puso “por primera vez” este delito “sobre la mesa”. Otro motivo es que se aprobó la Ley de Cibercrimen, que está “dificultando el procesamiento de las denuncias”.

Los abigeatos, en tanto, crecieron un 12% y rompieron así una racha a la baja que se había registrado en los últimos años.

El gerente del área de Estadística del Ministerio del Interior de Uruguay, Diego Sanjurjo (Ministerio del Interior)

En cuanto a los delitos de violencia basada en género, la cantidad de femicidios bajó un 18%, mientras que los de violencia doméstica y otros delitos asociados aumentaron un 1%. La cantidad de delitos sexuales, en tanto, descendió un 4,8%. El gerente del área de Estadística señaló que este registro de femicidios es “el más bajo de toda la serie” que se tomó en cuenta al elaborar las estadísticas.

Tras presentar la cifra de los delitos, Sanjurjo dijo que la situación de violencia y criminalidad de Uruguay sigue siendo “alta” pese a la baja de 2025.

“[La criminalidad en Uruguay] es relativamente baja para América Latina, pero si nos comparamos con países a los que nos queremos parecer es alta. En eso no hay vuelta que darle. Por tanto, el ciudadano, incluso si bajan los guarismos, seguramente no note en la calle una diferencia”, explicó.

“Pero, a su vez, lo que hay que decir es que por suerte están bajando y eso es una buena señal porque es lo que la ciudadanía nos exige”, dijo.