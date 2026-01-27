América Latina

Uruguay registró una baja en casi todos los delitos pero las cifras de criminalidad siguen siendo altas

El Ministerio del Interior informó que hubo una reducción de los homicidios de un 3,4%. La mayoría de las cifras descendieron, aunque los abigeatos cortaron la tendencia a la baja

Guardar
La policía uruguaya trabajando en
La policía uruguaya trabajando en la escena de un homicidio (Captura Subrayado/Canal 10)

El gobierno uruguayo tiene dos formas de leer las cifras de delitos del 2025 que presentó este lunes 26. Si los datos informados se comparan con el 2024 son alentadores porque hubo menos delitos en el país: la baja fue de un 4,7% en total. Sin embargo, la cifra de la criminalidad en Uruguay sigue siendo alta si se la equipara con los niveles delictivos de países a los que el gobierno mira como ejemplo.

El informe elaborado por el Sistema de Gestión de Seguridad mostró que, en total, hubo en 2025 287.000 delitos, unos 14.000 menos en comparación al 2024. Sin embargo, si esta cifra se compara con los datos de hace una década el crecimiento fue del 23%.

El análisis de los datos realizados por las autoridades muestra que hubo una “evolución positiva”, según consideraron las autoridades: de 15 indicadores, en 13 se registraron descensos.

El ministro del Interior de
El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, junto a la subsecretaria, Gabriela Valverde (Ministerio del Interior)

“Creo que es una buena noticia. Me parece que nadie en el Ministerio del Interior debe estar satisfecho porque tenemos que lograr resultados mejores, pero lo que vemos es que en la mayoría de los casos la tendencia es positiva. Los delitos van bajando poco a poco y eso es una buena evolución”, analizó Diego Sanjurjo, gerente del área de Estadística del Ministerio del Interior.

Uno de los delitos en los que la caída fue más marcada se dio en los homicidios: la reducción fue de un 3,4% en 2025 en comparación al mismo período del año anterior. En 2024 se registraron 382 asesinatos, al tiempo que en 2025 fueron 369. Las autoridades informaron en la presentación que en el año la tasa de homicidios fue de 10,3 cada 100.000 habitantes.

Las rapiñas también presentaron un descenso del 10%, al tiempo que el número de hurtos bajó un 3,8%, de acuerdo a la información oficial.

El director de la Policía
El director de la Policía Nacional de Uruguay, José Azambuya, y el subdirector Alfredo Clavijo (Ministerio del Interior)

Bajó, a su vez, la cantidad de denuncias por estafas y fraudes informáticos un 16%. Este dato llamó particularmente la atención de las autoridades porque desde el año 2000 la cifra crecía de manera exponencial: hasta el 2024 incrementaron un 2.000%. “Por primera vez, en el año 2025 vemos una caída muy importante de casi el 17%”, dijo Sanjurjo en una rueda de prensa tras presentar los números.

Una de las razones que explican esta baja, según el jerarca, fue que el año pasado se puso “por primera vez” este delito “sobre la mesa”. Otro motivo es que se aprobó la Ley de Cibercrimen, que está “dificultando el procesamiento de las denuncias”.

Los abigeatos, en tanto, crecieron un 12% y rompieron así una racha a la baja que se había registrado en los últimos años.

El gerente del área de
El gerente del área de Estadística del Ministerio del Interior de Uruguay, Diego Sanjurjo (Ministerio del Interior)

En cuanto a los delitos de violencia basada en género, la cantidad de femicidios bajó un 18%, mientras que los de violencia doméstica y otros delitos asociados aumentaron un 1%. La cantidad de delitos sexuales, en tanto, descendió un 4,8%. El gerente del área de Estadística señaló que este registro de femicidios es “el más bajo de toda la serie” que se tomó en cuenta al elaborar las estadísticas.

Tras presentar la cifra de los delitos, Sanjurjo dijo que la situación de violencia y criminalidad de Uruguay sigue siendo “alta” pese a la baja de 2025.

“[La criminalidad en Uruguay] es relativamente baja para América Latina, pero si nos comparamos con países a los que nos queremos parecer es alta. En eso no hay vuelta que darle. Por tanto, el ciudadano, incluso si bajan los guarismos, seguramente no note en la calle una diferencia”, explicó.

“Pero, a su vez, lo que hay que decir es que por suerte están bajando y eso es una buena señal porque es lo que la ciudadanía nos exige”, dijo.

Temas Relacionados

Ministerio del InteriordelitosUruguayhomicidiosfemicidios

Últimas Noticias

La disputa que sacude a uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes de Chile

El Grupo Patio, reconocido por su presencia en varios países de Latinoamérica, enfrenta una grave crisis interna marcada por acusaciones de manipulación en su valoración y querellas entre sus accionistas

La disputa que sacude a

Bomberos uruguayos fueron recibidos en Chile para hacer frente a los mega incendios forestales

Los efectivos uruguayos realizaron tareas de reconocimiento de la topografía y ataques indirectos al fuego

Bomberos uruguayos fueron recibidos en

Donald Trump y Lula da Silva hablaron por teléfono: confirmaron la visita del brasileño a Washington

Ambos mandatarios conversaron 50 minutos sobre Venezuela y la reforma de la ONU

Donald Trump y Lula da

Casos de nepotismo y faltas laborales activan sanciones contra 11 servidores públicos panameños

Las investigaciones incluyeron casos en la Lotería Nacional, municipios, la Universidad de Panamá y la Autoridad del Tránsito, con multas y recomendaciones de destitución

Casos de nepotismo y faltas

Fiscalía inicia audiencia por fraude masivo en el llamado Caso Forex en San Salvador

El denominado “Caso Forex” inició en 2019 cuando los hermanos Rivas Álvarez fueron acusados de crear una sociedad falsa para defraudar $2.5 millones provenientes de sus víctimas

Fiscalía inicia audiencia por fraude
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mascarilla de naranja: la solución

Mascarilla de naranja: la solución natural para eliminar la caspa y acelerar el crecimiento del cabello

Una sola ración de este pescado cubre más de la cantidad recomendada de vitamina B12: es antioxidante y bajo en grasas

Las claves de la regularización de migrantes en situación irregular: se podrá solicitar a partir de abril y se tramitará en tres meses

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Los primeros ministros de Dinamarca

Los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia buscarán apoyo en Berlín y París frente la tensión con Estados Unidos

Bruselas calibra con Google los cambios que le impondrá para cumplir con la ley de mercados digitales

Takaichi avisa de que la alianza con EEUU "colapsaría" si Tokio "mira para otro lado" en caso de crisis en Taiwán

AWS y Agrow Analystics ayudan a los agricultores a ahorrar hasta un 50% de agua al año gracias a la nube y a la IA

Canarias, Baleares y Dubái, destinos preferidos por los españoles para buscar el sol en invierno

ENTRETENIMIENTO

Jason Biggs revela la enseñanza

Jason Biggs revela la enseñanza más inesperada de Eugene Levy en el set de “American Pie” y su impacto actual

Las 10 mejores series de Marvel, según The Times

Chris Pratt y la inteligencia artificial en el cine: “La humanidad en la actuación no se puede reemplazar”

Las dos películas que Robert De Niro abandonó durante el rodaje por diferencias creativas

Cómo es la rutina de Richard Marx a los 62 años: “Eliminé el azúcar y me siento con más energía que nunca”