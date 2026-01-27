América Latina

Sigue la crisis energética en Cuba: 58% de la isla estará sin luz en el horario de mayor consumo de energía

El corte en el suministro de crudo venezolano tras la caída del ex dictador Nicolás Maduro agrava el panorama

Personas transitan durante un apagón
Personas transitan durante un apagón en La Habana, Cuba, el 18 de diciembre pasado (REUTERS/Norlys Pérez)

Cuba experimentará apagones simultáneos durante toda la jornada, afectando hasta el 58% del país en el horario de mayor consumo de energía, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La isla enfrenta una situación energética crítica desde mediados de 2024. El régimen cubano atribuye esta crisis a la falta de divisas para adquirir petróleo y a las constantes averías en las centrales térmicas, que soportan décadas de uso.

El corte en el suministro de crudo venezolano tras la caída del ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero, y las presiones de Estados Unidos agravan la crisis energética.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, estima para el pico de demanda una capacidad de generación de 1.345 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.150 MW.

El déficit entre oferta y demanda será de 1.805 MW, y la afectación estimada, es decir, lo que se desconectará para evitar apagones desordenados, llegará a 1.835 MW.

La gente juega al dominó
La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

En la actualidad, nueve de las 16 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente representa, en promedio, el 40% del mix energético nacional.

El informe de la UNE ya no especifica cuántas centrales de generación distribuida (motores) permanecen inoperativas por falta de combustible (diésel y fueloil) y lubricante, un dato relevante para dimensionar el impacto del fin del petróleo venezolano.

A partir de las cifras publicadas, se observa que el número de motores fuera de servicio aumenta en los últimos días.

Expertos independientes señalan que la crisis responde a una infrafinanciación crónica del sector, controlado completamente por el Estado desde 1959.

Estimaciones independientes calculan que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico.

Los apagones prolongados afectan la economía, que se ha reducido en más de un 15% desde 2020, y han sido el motivo principal de las protestas recientes, según cifras oficiales.

