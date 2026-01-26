América Latina

El 42% de los chilenos aprobó el gabinete anunciado por José Antonio Kast

La encuesta arrojó también que al 59% de los consultados no le gustó la labor del gobierno de Boric en los últimos incendios en el sur del país

Guardar
El presidente electo de Chile,
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla mientras presenta a los miembros de su gabinete, en Santiago de Chile el 20 de enero de 2026. REUTERS/Diego Reyes

La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo, tuvo como objetivo evaluar el flamante gabinete presentado la semana pasada por el presidente electo, Jose Antonio Kast, quien asumirá el mando el 11 de marzo próximo.

Así, la primera pregunta fue: ¿A usted le gustó o no le gustó el equipo de ministros y ministras nombrado por José Antonio Kast?“, produciéndose un empate entre aquellos que le dieron ”Me gusta" (42%) y aquellos que apretaron el botón de “No me gusta” (42%) a la conformación de los 24 nuevos secretarios de Estado. El 16% restante se inclinó por la opción “No sabe, no contesta”.

La futura ministra de Energía,
La futura ministra de Energía, Ximena Rincón, es la figura más reconocida del gabinete.

Los más y menos conocidos

Tocante al grado de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre los nuevos ministros, tres figuras se erigieron como los más reconocidos: la ministra de Energía, Ximena Rincón (82%); la titular de Deportes, Natalia Duco (77%); y el futuro jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje (53%).

En la otra vereda, los ministros menos familiares para el púbico general fueron la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo (16%); la de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf (20%); y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (21%).

En tanto, los ministros que tienen una imagen pública “muy positiva o positiva” fueron Ximena Linconao en el Ministerio de Ciencias (75%), la titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot (72%); y la nueva jefa de la cartera de Seguridad Pública, la exfiscal María Trinidad Steiner (72%).

Por el contrario, quienes arrojaron una imagen ”negativa o muy negativa" fueron la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (50%, quien es evangélica), la ministra de Energía, Ximena Rincón (47%) y el jefe de la billetera fiscal en el Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz (44%).

Al cierre de este ítem, el 27% de los encuestados aseguró que la figura mas influyente del nuevo gabinete es María Trinidad Steinert, seguida por Jorge Quiroz (22%), Claudio Alvarado en el Ministerio del Interior (22%) y la futura vocera, Mara Sedini (20%). También, un 68% dijo conocer a la esposa de José Antonio Kast, Pía Adriasola, y otro 58% dijo tener una imagen positiva de ella.

El 59% de los encuestados
El 59% de los encuestados desaprobó la gestión del gobierno de Boric en los incendios que asolaron el sur del país.

Gestión del Gobierno de Boric en los incendios recientes

En cuanto a la labor del gobierno en los últimos incendios que dejaron 21 muertos y miles de hectáreas consumidas por el fuego en el sur del país, un 59% de los encuestados desaprobó la labor de las autoridades, mientras que el 33% calificó la gestión del Gobierno como “buena”.

Igualmente, un 38% dijo creer que el gobierno dispuso de todos los recursos necesarios para combatir la catástrofe, y otro 27% aseguró que las autoridades tomaron las medidas necesarias para contener la emergencia.

Finalmente, en el plano internacional, el 38% dijo tener una imagen positiva del presidente de EE.UU, Donald Trump, el 41% señaló que su administración ha sido beneficiosa para el país norteamericano y un 33% indicó que su gobierno ha sido positivo para la economía mundial.

Temas Relacionados

Jose Antonio KastGabriel BoricXimena RincónNatalia DucoIván PodujeJorge QuirozMaría Trinidad Steinert

Últimas Noticias

Ecuador anunció que realizará operaciones militares con apoyo de los Estados Unidos

En el marco del diálogo bilateral y la cooperación estratégica frente a amenazas criminales que operan a escala regional

Ecuador anunció que realizará operaciones

Detuvieron a una ex jueza de la Corte Suprema de Chile acusada de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias

Ángela Vivanco es la primera magistrada de este rango en ser investigada y procesada por la justicia. Los lazos políticos y la historia del caso que la compromete

Detuvieron a una ex jueza

Las temperaturas descienden hasta los 7° en la zona occidental de El Salvador

Las condiciones meteorológicas informadas por el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales incluyeron vientos de hasta 80 km/h, junto con un frente frío proveniente de Guatemala que alteró el clima durante la madrugada

Las temperaturas descienden hasta los

¿Quién es Juan Diego Zelaya? El nuevo alcalde del Distrito Central en Honduras

La nueva designación otorga a Zelaya Aguilar la responsabilidad de encabezar los asuntos municipales, después de una trayectoria con cargos en sectores empresariales, diplomáticos y legislativos del país

¿Quién es Juan Diego Zelaya?

Un rayo cayó durante una manifestación en favor de Bolsonaro y dejó casi 90 heridos

Decenas de personas resultaron afectadas durante una movilización en apoyo al ex mandatario, mientras la multitud se resguardaba de la lluvia cuando ocurrió el fenómeno eléctrico y se vivieron escenas de confusión

Un rayo cayó durante una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Choque del Metropolitano: Minsa confirma

Choque del Metropolitano: Minsa confirma cifra oficial de heridos y centros a los que fueron derivados

Caso Bastián: los conductores del UTV y de la camioneta dieron positivo en alcohol

Silvia Severino, psicóloga: “Estas son cuatro señales de que alguien te tiene envidia. Aléjate si reconoces alguna de ellas”

La justicia responsabilizó a una agencia de viajes por una estafa cometida por un ex empleado y los condenó a ambos

Qué se celebra el 26 de enero en el Perú: memoria, conflicto y consolidación institucional a través de los siglos

INFOBAE AMÉRICA
Las sorprendentes historias reales de

Las sorprendentes historias reales de quienes sobrevivieron en islas desiertas inspiran al cine y la literatura

Los hutíes amenazan con nuevos ataques a embarcaciones en el mar Rojo

Astrónomos revelan nuevos detalles sobre la influencia de la materia oscura en el Universo

El FMI recomienda a Nicaragua mejorar el clima empresarial y la gobernanza económica para seguir creciendo

Qué es la Gran Muralla Verde del desierto de Sahara que funciona como barrera vegetal en África

ENTRETENIMIENTO

Nick Jonas confesó la importancia

Nick Jonas confesó la importancia de volver a Camp Rock: “Es una sensación de círculo completo para nosotros”

Madison Beer analizó sus inicios en la industria: “Pasé más tiempo siendo artista que como una niña normal”

Ethan Hawke celebró su primera nominación al Oscar como actor principal: “He dedicado mi vida entera a esta profesión”

Ralph Fiennes habría revelado la identidad del nuevo actor que le dará vida a Voldemort

Cuál es la enfermedad de Phil Collins que le impide caminar