El 42% de los chilenos aprobó el gabinete anunciado por José Antonio Kast

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla mientras presenta a los miembros de su gabinete, en Santiago de Chile el 20 de enero de 2026. REUTERS/Diego Reyes

La última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo, tuvo como objetivo evaluar el flamante gabinete presentado la semana pasada por el presidente electo, Jose Antonio Kast, quien asumirá el mando el 11 de marzo próximo.

Así, la primera pregunta fue: ¿A usted le gustó o no le gustó el equipo de ministros y ministras nombrado por José Antonio Kast?“, produciéndose un empate entre aquellos que le dieron ”Me gusta" (42%) y aquellos que apretaron el botón de “No me gusta” (42%) a la conformación de los 24 nuevos secretarios de Estado. El 16% restante se inclinó por la opción “No sabe, no contesta”.

La futura ministra de Energía, Ximena Rincón, es la figura más reconocida del gabinete.

Los más y menos conocidos

Tocante al grado de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre los nuevos ministros, tres figuras se erigieron como los más reconocidos: la ministra de Energía, Ximena Rincón (82%); la titular de Deportes, Natalia Duco (77%); y el futuro jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje (53%).

En la otra vereda, los ministros menos familiares para el púbico general fueron la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo (16%); la de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf (20%); y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (21%).

En tanto, los ministros que tienen una imagen pública “muy positiva o positiva” fueron Ximena Linconao en el Ministerio de Ciencias (75%), la titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot (72%); y la nueva jefa de la cartera de Seguridad Pública, la exfiscal María Trinidad Steiner (72%).

Por el contrario, quienes arrojaron una imagen ”negativa o muy negativa" fueron la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (50%, quien es evangélica), la ministra de Energía, Ximena Rincón (47%) y el jefe de la billetera fiscal en el Ministerio de Hacienda, Jorge Quiroz (44%).

Al cierre de este ítem, el 27% de los encuestados aseguró que la figura mas influyente del nuevo gabinete es María Trinidad Steinert, seguida por Jorge Quiroz (22%), Claudio Alvarado en el Ministerio del Interior (22%) y la futura vocera, Mara Sedini (20%). También, un 68% dijo conocer a la esposa de José Antonio Kast, Pía Adriasola, y otro 58% dijo tener una imagen positiva de ella.

El 59% de los encuestados desaprobó la gestión del gobierno de Boric en los incendios que asolaron el sur del país.

Gestión del Gobierno de Boric en los incendios recientes

En cuanto a la labor del gobierno en los últimos incendios que dejaron 21 muertos y miles de hectáreas consumidas por el fuego en el sur del país, un 59% de los encuestados desaprobó la labor de las autoridades, mientras que el 33% calificó la gestión del Gobierno como “buena”.

Igualmente, un 38% dijo creer que el gobierno dispuso de todos los recursos necesarios para combatir la catástrofe, y otro 27% aseguró que las autoridades tomaron las medidas necesarias para contener la emergencia.

Finalmente, en el plano internacional, el 38% dijo tener una imagen positiva del presidente de EE.UU, Donald Trump, el 41% señaló que su administración ha sido beneficiosa para el país norteamericano y un 33% indicó que su gobierno ha sido positivo para la economía mundial.