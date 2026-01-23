Chile: expertos advierten un duro escenario económico para el futuro gobierno de Kast por herencia fiscal de Boric

Quiroz presentó un programa que contempla 40 medidas a corto plazo, una reforma tributaria y un ajuste fiscal de USD 6 mil millones.

Este miércoles Jorge Quiroz, ministro de Hacienda del próximo gobierno de José Antonio Kast, dio detalles de su programa de reactivación económica, el que contempla 40 medidas que tendrá listas para el 11 de marzo próximo, amén de una reforma tributaria.

De acuerdo al economista, el camino a seguir está marcado por tres ejes -facilitación regulatoria, rebaja tributaria y ajuste fiscal-, y viene también con el polémico ajuste fiscal de USD 6.000 millones, promesa de campaña de Kast, el que espera comenzar a implementar el 1 de abril.

Durante su presentación en un seminario, Quiroz señaló cómo llegaron a esa cifra: “Si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con balance estructural, y te pones la meta de crecer paulatinamente en 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, llegas al 4% el último año y pones la rebaja tributaria. El sistema se equilibra con 6.000 millones de dólares de ajuste, aproximadamente”, sostuvo, según consignó La Tercera.

Una vez hecho el anuncio, varios economistas salieron a aplaudir dichas medidas asegurando que van por el buen camino, sin embargo, algunos advirtieron que la herencia fiscal que dejará el gobierno de Gabriel Boric hará cuesta arriba sobre todo la discusión de la reforma tributaria en el Congreso y, de aprobarse, dificultará su posterior implementación.

Las críticas a la política económica del gobierno de Boric se centran en el estancamiento del crecimiento, el mal manejo del presupuesto fiscal y los efectos negativos de sus reformas laborales y tributarias.

Los desafíos

En conversación con BioBíoChile, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, aseguró que aunque las medidas para reactivar la economía a corto plazo son correctas -como el subsidio a la contratación de nuevos trabajadores-, la mayoría apuntan a las grandes empresas y no se ve muy claro cuáles son las definiciones más a futuro.

“Estamos muy acuerdo con el programa para los primeros 90 días, pero creemos que falta un programa mucho más cerrado para lo que van a ser las política de mediano plazo”, sostuvo.

Por su parte, Bettina Horst, directora del think tank Libertad y Desarrollo, valoró que el plan de Quiroz apunte en dos direcciones correctas: crecimiento económico y orden en la billetera fiscal.

“Sin duda que estos dos son de los temas más relevantes para efectos de recuperar la capacidad de crecimiento y la sosteniblidad fiscal de nuestro Estado”, indicó al medio citado.

Finalmente, la directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, recordó la herencia fiscal que dejará la actual administración, marcada por una fuerte alza en el gasto público y un mal manejo del presupuesto fiscal, asunto que de seguro tensionará la reforma tributaria comprometida.

“Es una tarea compleja, bien desafiante. Yo comparto la necesidad de hacerla, a lo mejor hay que revisar la velocidad conque esto se puede hacer, pero me parece bien que se le ponga prioridad”, cerró la académica.